Ela era de pequena estatura, muito magrinha e ágil. Tinha um sobrenome alemão pomposo e difícil de pronunciar. E passou a vida soletrando para explicar como se escrevia: Maria Apparecida Wolghmuth.

Herdou o sobrenome do pai, que nos anos 40, era dono de uma famosa loja de chapéus, que ficava no coração da rua Governador. Sua mãe faleceu de tuberculose quando Cidinha tinha apenas três anos, e foi criada e mimada pelas tias paternas, que a vestiam como uma boneca, segundo contava.

O pai se foi, as tias chegaram a idades longevas e ela retribuiu cuidando delas até o final das vidas. Uma delas deixou-lhe uma modesta pensão, e ela vivia dessa mesada.