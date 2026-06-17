Desde que o homem descobriu como fazer fogo, nunca mais parou de criar ferramentas para aumentar suas capacidades. Inventou a roda para andar mais longe, o telescópio para enxergar mais distante, o computador para guardar mais informações e agora a inteligência artificial para processar dados numa velocidade impressionante.

Daí surge a pergunta que anda rondando muita gente: será que o homem de osso está virando homem de aço?

Por enquanto, a resposta continua simples: não. O homem cria o robô. O robô não cria o homem.