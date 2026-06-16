Sr. Alademir Francisco Angeli

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Luiz Angeli e da Sra. Emilia Rubim, era casado com a Sra. Clara Maria Ferraz Salvego Angeli; deixa os filhos: Andrea Maria Salvego Angeli e Alessandro Jose Salvego Angeli. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Alcimiro Alves Frois

Faleceu ontem, na cidade de Iracemápolis/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Raimundo Alves Frois e da Sra. Arlinda Maria de Jesus, era casado com a Sra. Terezinha Maria da Conceição; deixa os filho: Idalice da Conceição Frois; Inatalice da Conceição Frois Silva; Antonio R. da Conceição Frois; Rosalice da Conceição Oliveira; Analice da Conceição Frois Costa; Gonçalo da Conceição Frois; Ionice da Conceição Frois de Lima e Jose Aparecido da Conceição Frois, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Iracemápolis, para o Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Arlindo Silva de Souza

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Altino Francisco de Souza e da Sra. Maria das Dores Silva de Souza, era casado com a Sra. Mara Eunice Gobbo; deixa os filhos: Silvio Cesar de Souza, casado com a Sra. Alcineia Santana de Souza; Valeria de Souza de Marchi, casada com o Sr. Graziano de Marchi e Rafael Boyher de Souza, casado com a Sra. Larissa Moretti. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.