Sr. Alademir Francisco Angeli
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Luiz Angeli e da Sra. Emilia Rubim, era casado com a Sra. Clara Maria Ferraz Salvego Angeli; deixa os filhos: Andrea Maria Salvego Angeli e Alessandro Jose Salvego Angeli. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Alcimiro Alves Frois
Faleceu ontem, na cidade de Iracemápolis/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Raimundo Alves Frois e da Sra. Arlinda Maria de Jesus, era casado com a Sra. Terezinha Maria da Conceição; deixa os filho: Idalice da Conceição Frois; Inatalice da Conceição Frois Silva; Antonio R. da Conceição Frois; Rosalice da Conceição Oliveira; Analice da Conceição Frois Costa; Gonçalo da Conceição Frois; Ionice da Conceição Frois de Lima e Jose Aparecido da Conceição Frois, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Iracemápolis, para o Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Arlindo Silva de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Altino Francisco de Souza e da Sra. Maria das Dores Silva de Souza, era casado com a Sra. Mara Eunice Gobbo; deixa os filhos: Silvio Cesar de Souza, casado com a Sra. Alcineia Santana de Souza; Valeria de Souza de Marchi, casada com o Sr. Graziano de Marchi e Rafael Boyher de Souza, casado com a Sra. Larissa Moretti. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Benedicto Lourenço dos Reis
Faleceu em 16/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 86 anos. Era viúvo da Sra. Marlene do Carmo Franco dos Reis, filho do Sr. José Lourenço dos Reis e da Sra. Aracy da Conceição Reis, ambos falecidos. Deixa os filhos Wanessa Franco de Cillos, casada com José Eduardo Simionato de Cillos, Wallace Franco dos Reis, Loredana Franco dos Reis e Michelly Franco dos Reis (falecidas), além de netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 8, seguindo para a referida necrópole.
Carlos Aloisio Ferreira da Cruz
Faleceu em 15/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 69 anos. Era casado com a Sra. Ana Maria de Souza Andrade Cruz, filho do Sr. Adelino Ferreira da Cruz e da Sra. Raquel Maria da Cruz, ambos falecidos. Deixa os filhos Daniel Ferreira da Cruz e Carla Ferreira da Cruz, além de neto, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 16/06/2026, às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 7, seguindo em carro fúnebre para o Cemitério Municipal de Vila Rezende.
Geraldo Araujo Medrado
Faleceu em 16/06/2026, na cidade de Iracemápolis, aos 63 anos. Era casado com a Sra. Rita de Jesus dos Santos Medrado, filho do Sr. Pedro Medrado e da Sra. Germinia Paula de Araujo, ambos falecidos. Deixa os filhos Danila dos Santos Medrado Zamoner, Adriano Jesus Medrado, Adriana Santos Medrado Felinto, Geraldo Araujo Medrado Junior, Danilo Jesus dos Santos Medrado, Lucas de Jesus dos Santos Medrado, Maria Lizabete de Jesus Medrado e Adailton dos Santos de Jesus Medrado (falecido), além de netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 16/06/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole.
Sra. Helena Gadotti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Gadotti e da Sra. Avelina Cerquiaro. Deixa filhos, genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Lazaro Felippe de Oliveira (Cochilo)
Faleceu em 15/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 84 anos. Era casado com a Sra. Helena Garcia de Oliveira, filho do Sr. José Felippe de Oliveira e da Sra. Maria Leite de Jesus, ambos falecidos. Deixa os filhos José Eraldo de Oliveira, casado com Ofelia Santos de Oliveira; Antonio de Jesus Oliveira, casado com Fatima de Oliveira; Maria Regina de Oliveira Moraes, casada com Ivair Jose Henrique Moraes; Magali Aparecida de Oliveira Santos, casada com Jose Fernando Henrique dos Santos; Jesuel Felippe de Oliveira, casado com Andreia de Oliveira; e Julio Cesar de Oliveira, casado com Fabiana Silva de Oliveira. Deixa ainda netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 16/06/2026, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole.
Leonardo Geraldy Paulino Ferreira
Faleceu em 15/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 24 anos. Era filho do Sr. Elieu Paulino Ferreira e da Sra. Maria Aparecida Pereira, falecida. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 16/06/2026, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole.
Luiza Bortoletto Xisto (Dona Tuta)
Faleceu em 16/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 90 anos. Era viúva do Sr. Lino Xisto, filha do Sr. Pedro Bortoletto e da Sra. Virginia Capello, ambos falecidos. Deixa os filhos Sandra Maria Xisto Casale (falecida) e Carlos Fernando Xisto, além de netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 16/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Premium, seguindo para a referida necrópole.
Marcos de Oliveira
Faleceu em 16/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 49 anos. Era casado com a Sra. Lenita da Costa Ramos, filho do Sr. Abel de Oliveira, falecido, e da Sra. Izabel Aparecida Netto de Oliveira. Deixa o filho Kauê Casarini de Oliveira, além de familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole.
Sr. Marcos Claret Pinheiro da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pinheiro da Silva e da Sra. Sebastiana da Silva Pinheiro, era casado com a Sra. Maria Rosalia Calciolari Pinheiro da Silva. Deixa filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da Sala " Lírio " do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Moises Mendes dos Santos
Faleceu em 15/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 65 anos. Era filho do Sr. Helio Mendes dos Santos, falecido, e da Sra. Rute Dias dos Santos. Deixa irmã, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 16/06/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole.
Sr. Orlando Cardoso
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Armando Cardoso e da Sra. Laudelina Cardoso, era viúvo da Sra. Maria Aparecida Furtuoso Cardoso; deixa a filha: Ana Paula Cardoso Ribeiro, casada com o Sr. Elso Domingues Ribeiro. Deixa o neto Paulo Roberto Antonio, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 12h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Orotino Pereira de Jesus
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Rodolfo Pereira e da Sra. Maria Ana de Jesus, era casado com a Sra. Maria Coelho de Jesus Pereira; deixa os filhos: Maria Aparecida Pereira de Jesus Miranda, casada com o Sr. Alipio Rocha Miranda; Jose Lucio Coelho Pereira, casado com a Sra. Isabel Cristina Manoel Pereira e Selma Pereira de Jesus. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "A", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osmar Bortolazzo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filho dos finados Sr. Flaminio Bortolazzo e da Sra. Angela Marconi, era viúvo da Sra. Clotilde Blumer Bortolazzo; deixa os filhos: Claudio Osmar Bortolazzo; Fernando Jose Bortolazzo, casado com a Sra. Valeria Oriani Bortolazzo; Claudimir Luis Bortolazzo, casado com a Sra. Maria da Graça Santos Bortolazzo e Alexandre Blumer Bortolazzo, casado com a Sra. Janaina Carvalho Damaceno. Deixa neto, netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roberto Cardoso da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Alcides Francisco da Silva e da Sra. Maria Cardoso da Silva, era casado com a Sra. Maria Gorete Santos da Silva. Deixa o filho: Diego Ramalho Cardoso da Silva, casado com a Sra. Rita Cassia Dantas Oliveira Ramalho, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje das 08h00 às 11h00 no Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "03", na sequência o corpo será transladado para sepultamento no Cemitério de Umari da cidade de Bom Jardim/PE. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Thor Gaeta Ribeiro
Faleceu em 15/06/2026, na cidade de Ubatuba, aos 22 anos. Era filho do Sr. Antonio Carlos de Aguiar Ribeiro e da Sra. Alessandra Junqueira da Veiga Gaeta. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, das 9h às 14h. Os procedimentos de cremação serão realizados posteriormente.
Sra. Vera Lucia Queiroz Marin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filha do Sr. Paulo Cristovão Marin, falecido e da Sra. Creusa de Queiroz Marin; deixa os filhos: Flavia Fernanda Alves Gimenes, casada com o Sr. David Alves de Lima; Filipe Alessandro Gimenes; Alan Santos Marin, casado com a Sra. Karen Santos e Kalebe Marin Gimenes. Deixa a irmã Márcia Marin Costa, casada com o Sr. Jésus Mauricio Costa, deixando também a sobrinha Raphaela Marin Costa, netos, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 10h00 às 16h00 no Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "B Camélia", sendo transladado o corpo às 16h30 para o "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, para a realização do Momento de Memórias. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Yvone Silva
Faleceu em 16/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 95 anos. Era viúva do Sr. Sergio Silva, filha do Sr. João Leone e da Sra. Avelina do Amaral Leone, ambos falecidos. Deixa os filhos Sergio Roberto Silva e Sonia Regina Silva, além de dois netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 10h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole.