O empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, entrou para a história não apenas pelo resultado em campo, mas também pelo enorme interesse dos torcedores. A partida registrou uma das maiores vendas antecipadas de ingressos do torneio e teve entradas comercializadas por valores que ultrapassaram R$ 16 mil.
Realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o confronto reuniu mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas. Segundo dados divulgados pela Fifa, todos os ingressos disponibilizados para o jogo foram vendidos, confirmando a força da torcida brasileira e a alta expectativa em torno da estreia da equipe no Mundial.
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O interesse pelo duelo colocou Brasil e Marrocos entre os jogos mais procurados da Copa do Mundo 2026. Ao todo, cerca de 75 mil ingressos foram adquiridos antecipadamente, número que garantiu ao confronto a terceira maior venda prévia da competição até agora.
A marca ficou atrás apenas da final do torneio e da partida de abertura da Copa. O desempenho reforça o apelo global da seleção brasileira e evidencia o potencial comercial dos jogos envolvendo equipes tradicionais em grandes competições internacionais.
Preços recordes não afastaram torcedores
Nesta edição do Mundial, a Fifa adotou um sistema de preços dinâmicos, que ajusta os valores dos ingressos conforme a procura do público. Com a forte demanda para a estreia do Brasil, os preços atingiram patamares elevados ao longo dos dias que antecederam a partida.
As entradas mais baratas foram comercializadas por cerca de US$ 1,2 mil, valor equivalente a aproximadamente R$ 6 mil. Já quem deixou a compra para os momentos finais encontrou ingressos custando até US$ 3,2 mil, ultrapassando R$ 16 mil. Mesmo diante dos preços elevados, o jogo liderou a venda de camarotes até o momento e confirmou o status de um dos eventos mais disputados desta Copa do Mundo.