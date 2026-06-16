O empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, entrou para a história não apenas pelo resultado em campo, mas também pelo enorme interesse dos torcedores. A partida registrou uma das maiores vendas antecipadas de ingressos do torneio e teve entradas comercializadas por valores que ultrapassaram R$ 16 mil.

Realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o confronto reuniu mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas. Segundo dados divulgados pela Fifa, todos os ingressos disponibilizados para o jogo foram vendidos, confirmando a força da torcida brasileira e a alta expectativa em torno da estreia da equipe no Mundial.

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