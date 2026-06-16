As viagens interestaduais de ônibus devem registrar crescimento de aproximadamente 4% durante as férias de julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2025.

A estimativa é da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros (Anatrip), que realizou um levantamento junto às companhias do setor.

Segundo a entidade, a principal razão para o aumento da demanda está relacionada à alta dos preços das passagens aéreas, cenário que tem levado muitos viajantes a buscar alternativas mais econômicas para se deslocar durante o período de férias.

Ônibus ganham espaço diante da alta dos custos