As viagens interestaduais de ônibus devem registrar crescimento de aproximadamente 4% durante as férias de julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2025.
A estimativa é da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros (Anatrip), que realizou um levantamento junto às companhias do setor.
Segundo a entidade, a principal razão para o aumento da demanda está relacionada à alta dos preços das passagens aéreas, cenário que tem levado muitos viajantes a buscar alternativas mais econômicas para se deslocar durante o período de férias.
Ônibus ganham espaço diante da alta dos custos
De acordo com a Anatrip, os custos do combustível de aviação e a volatilidade do mercado internacional de petróleo continuam pressionando as tarifas aéreas, tornando o transporte rodoviário uma opção mais competitiva para quem deseja economizar.
Com preços mais acessíveis, os ônibus voltam a ganhar protagonismo entre famílias, estudantes e turistas que planejam viagens de média e longa distância.
Destinos mais procurados
Entre os destinos que devem concentrar maior movimento durante o mês de julho estão:
• São Paulo;
• Rio de Janeiro;
• Belo Horizonte;
• Goiânia;
• Capitais litorâneas do Nordeste.
As cidades nordestinas seguem entre as preferidas dos viajantes por conta das férias escolares e da busca por destinos de lazer e praia.
Planejamento influencia escolha
A associação destaca que diversos fatores impactam diretamente a procura pelo transporte rodoviário.
Entre eles estão:
• Orçamento disponível para a viagem;
• Compra antecipada das passagens;
• Quantidade de horários oferecidos;
• Disponibilidade de linhas;
• Atratividade turística dos destinos.
A combinação desses elementos ajuda a explicar o crescimento esperado para o setor durante o período.
Conforto e tecnologia ajudam a atrair passageiros
Além do preço mais competitivo, as empresas de ônibus têm investido na modernização da frota e dos serviços oferecidos aos passageiros.
Entre os diferenciais que vêm sendo ampliados nos últimos anos estão:
• Ar-condicionado;
• Wi-Fi a bordo;
• Tomadas USB;
• Sistemas de entretenimento;
• Aplicativos para compra e remarcação de passagens;
• Poltronas semi-leito e leito.
Os investimentos buscam tornar as viagens mais confortáveis e aumentar a competitividade do transporte rodoviário frente a outros modais.
Setor aposta em temporada positiva
Com a combinação entre economia, conforto e maior oferta de serviços, a expectativa das empresas é de uma temporada de férias movimentada em todo o país.
A projeção de crescimento reforça a recuperação do setor e demonstra que o ônibus continua sendo uma das principais alternativas para quem pretende viajar sem comprometer o orçamento.