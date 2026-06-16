16 de junho de 2026
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FÉRIAS E ECONOMIA

Transporte rodoviário ganha força entre viajantes em todo o país

Por Ariadne Scarabello Mariano / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução - Rodoviária de Piracicaba
Com preços mais acessíveis, os ônibus voltam a ganhar protagonismo entre famílias, estudantes e turistas que planejam viagens de média e longa distância.
Com preços mais acessíveis, os ônibus voltam a ganhar protagonismo entre famílias, estudantes e turistas que planejam viagens de média e longa distância.

As viagens interestaduais de ônibus devem registrar crescimento de aproximadamente 4% durante as férias de julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2025.

A estimativa é da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros (Anatrip), que realizou um levantamento junto às companhias do setor.

Segundo a entidade, a principal razão para o aumento da demanda está relacionada à alta dos preços das passagens aéreas, cenário que tem levado muitos viajantes a buscar alternativas mais econômicas para se deslocar durante o período de férias.

Ônibus ganham espaço diante da alta dos custos

De acordo com a Anatrip, os custos do combustível de aviação e a volatilidade do mercado internacional de petróleo continuam pressionando as tarifas aéreas, tornando o transporte rodoviário uma opção mais competitiva para quem deseja economizar.

Com preços mais acessíveis, os ônibus voltam a ganhar protagonismo entre famílias, estudantes e turistas que planejam viagens de média e longa distância.

Destinos mais procurados

Entre os destinos que devem concentrar maior movimento durante o mês de julho estão:
    • São Paulo;
    • Rio de Janeiro;
    • Belo Horizonte;
    • Goiânia;
    • Capitais litorâneas do Nordeste.

As cidades nordestinas seguem entre as preferidas dos viajantes por conta das férias escolares e da busca por destinos de lazer e praia.

Planejamento influencia escolha

A associação destaca que diversos fatores impactam diretamente a procura pelo transporte rodoviário.

Entre eles estão:
    • Orçamento disponível para a viagem;
    • Compra antecipada das passagens;
    • Quantidade de horários oferecidos;
    • Disponibilidade de linhas;
    • Atratividade turística dos destinos.

A combinação desses elementos ajuda a explicar o crescimento esperado para o setor durante o período.

Conforto e tecnologia ajudam a atrair passageiros

Além do preço mais competitivo, as empresas de ônibus têm investido na modernização da frota e dos serviços oferecidos aos passageiros.

Entre os diferenciais que vêm sendo ampliados nos últimos anos estão:
    • Ar-condicionado;
    • Wi-Fi a bordo;
    • Tomadas USB;
    • Sistemas de entretenimento;
    • Aplicativos para compra e remarcação de passagens;
    • Poltronas semi-leito e leito.

Os investimentos buscam tornar as viagens mais confortáveis e aumentar a competitividade do transporte rodoviário frente a outros modais.

Setor aposta em temporada positiva

Com a combinação entre economia, conforto e maior oferta de serviços, a expectativa das empresas é de uma temporada de férias movimentada em todo o país.

A projeção de crescimento reforça a recuperação do setor e demonstra que o ônibus continua sendo uma das principais alternativas para quem pretende viajar sem comprometer o orçamento.

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