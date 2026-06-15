Sra. Adriana Helena Capelaço Toniolo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha dos finados Sr. José Capelaço e da Sra. Vanda Maria Capelaço, era casada com o Sr. João Carlos Toniolo; deixa os filhos: Jaqueline Capelaço Toniolo e João Vitor Toniolo, casado com a Sra. Thais Maximiliano Toniolo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Menina. Ayla De Jesus Pizoni
Faleceu dia 15/06/2026 na cidade de Piracicaba e era filha do Sr. Richard Gabriel Fogaça Pizoni e da Sra. Lucimara de Jesus Pizoni. Deixa familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 15/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Anedia de Assumpção Joaquim
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Teixeira de Assumpção e da Sra. Josephina Nochelli, era viúva do Sr. Santo Joaquim. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Araujo de Melo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. Ednaldo Azevedo Araujo e da Sra. Maria Jose Araujo de Melo, era casado com a Sra. Suzana Pereira Araujo de Melo; deixa a filha: Sabrina Araujo de Melo, casada com o Sr. Jaison Zimmermann Montanhana. Deixa o neto Enrico Melo Piacentini, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Da Silva “Mexicano”
Faleceu dia 15/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Maria José Pagotto da Silva.Era filho do Sr. Antonio Misael da Silva e da Sra. Josefa Misael da Silva, falecidos.Deixa os filhos: Antonio Francisco da Silva; Cibele Aparecida da Silva Avanci casada com Marcos Roberto Avanci; Gisele Fernanda da Silva. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 15/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, a partir das 10:30hs até as 16:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Cezar Augusto Garcia Dias
Faleceu dia 14/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Roselis Barboza Garcia Dias. Era filho do Sr. Manoel Garcia Dias Filho e da Sra. Jandira Borba Dias, falecidos. Deixa os irmãos: Noemi Aparecida Garcia Bicudo Sampaio, Armando Garcia Dias, falecido, Carlos Roberto Carlos, Liria Garcia Dias, Maria do Carmo Garcia Barco, Liliane Garcia Dias, Junia Garcia Dias, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/06/2026 das 12:30hs até as 17:00hs no Velório da Saudade - sala 03, e no dia 15/06/2026 foi velado no Municipal de Iracemápolis a partir das 08:00hs e o seu sepultamento ocorreu as 10:30hs, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Conceição de Maria Mendes do Canto Seregatto
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Luiz Gonzaga do Canto e da Sra. Gertrudes Mendes do Canto, era casada com o Sr. João de Jesus Seregatto; deixa os filhos: Vicente Jose Mendes do Canto; Viviane Aparecida Mendes do Canto; Valeria Maria do Canto Seregatto Silva; Walquiria Filomena do Canto Seregatto Sotopietro e Willian de Jesus do Canto Seregatto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Delorisano Levy Bastos
Faleceu dia 13/06/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Matatias Hayne Bastos e da Sra. Maria Levy Bastos, era viúvo da Sra. Rosemary Campanella Bastos; deixa os filhos: Debora Campanella Bastos, casada com o Sr. Marco Antonio Cavallari Junior; Fabio Campanella Bastos e Erika Campanella Bastos, casada com o Sr. Carlos Miglene de Assis. Deixa os netos: Brenda Campanella Bastos de Assis e Dante Campanella Bastos de Assis, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério do Horto Florestal da cidade de São Paulo/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edinei Lopes
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 53 anos de idade. Era filho do Sr. Germano Lopes e da Sra. Maria Aparecida Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Larissa Lopes e João Paulo Lopes, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Esther Cataline da Rocha
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Luiz Gorga. Era filha do Sr. João da Rocha e da Sra. Angelina Cataline da Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Sergio Gorga, casado com Nadia Penha Correa Soares Gorga; Marcos Antonio Gorga, casado com Cleuza Gorga. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Fatima Aparecida Consorte
Faleceu dia 13/06/2026, na cidade de Vinhedo/SP, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Olavo Consorte e da Sra. Rodelei Lopes Consorte. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jacyra Mendes Neves
Faleceu dia 14/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúva de José Ramos Neves. Era filho do Sr. Sebastião Mendes Moraes e da Sra. Lucilla Mendes Morato. Deixa os filhos: Ademir Jose, Valdir Antonio, Jair Jezuino, Francisco Odair, Maria Aparecida, Maria Filomena, Osmair Roberto, Maria Elisa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/06/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. João Batista Ambrozini ("Seu João do Açougue")
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Benvinda Daniel Ambrozini. Era filho do Sr. Antonio Ambrozini e da Sra. Finesia Ilidia Ferrari, falecidos. Deixa os filhos: João Fernando Ambrozini; José Alexandre Ambrozini, casado com Eliane Alves Gêmeo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 às 10h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Joana Machado Castanheira
Faleceu dia 13/06/2026, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. João Vieira Machado e da Sra. Zulmira Vieira, era viúva do Sr. Joaquim Marques Castanheira; deixa os filhos: Kennedy Castanheira, casado com a Sra. Rosangela Farias Simões Castanheira; Ernesto Machado Castanheira, casado com a Sra. Rosalina Oliveira Castanheira; Wagner Machado Castanheira, casado com a Sra. Beatriz Regina Gardin Castilho Castanheira; Lilia Machado Castanheira Barbieri, casada com o Sr. Sergio Antonio Barbieri Loose; Jakeline Machado Castanheira Souza, casada com o Sr. Rogerio Cesar de Souza e Glaucia Machado Castanheira Vitor, casada com o Sr. Jeter Pinheiro Vitor. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 da Igreja Batista, situada à Rua Nossa Senhora dos Prazeres, nº 296, Jardim Monumento, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Carlos Basseto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Basseto e da Sra. Eunice Luiza de Souza Basseto, era casado com a Sra. Cristina Maria Altafim Basseto; deixa os filhos: Carlos Eduardo Altafim Basseto, casado com a Sra. Franciane Caldas Altafim Basseto; Fanny Cristina Altafim Basseto Mussolin, casada com o Sr. Carlos Eduardo Mussolim e Marcos Francisco Altafim Basseto. Deixa os netos: João Paulo Basseto Mussolim e Valentina Caneva Basseto. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Bento dos Santos Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Jose Bento dos Santos e da Sra. Nuncia Amancia de Jesus. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Lage Porto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Divino Lage Porto e da Sra. Efigenia Braz de Almeida Porto, era casado com a Sra. Lurdes Aparecida Valentim Porto; deixa as filhas: Flávia Marcela Porto, casada com o Sr. Willian Alves da Silva e Aline Thalita Porto, casada com o Sr. Gabriel Reis Rocha. Deixa a neta Lívia Porto Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "C" (Lírio) do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Roberto Bueno da Cunha
Faleceu dia 13/06/2026, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Hygino Bueno da Cunha e da Sra. Ana Maria de Campos Bueno. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Junior Clemente da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. Clemente Alves da Silva e da Sra. Nair Alves da Silva, falecida, era casado com a Sra. Rubiana de Fatima Izidoro da Silva; deixa os filhos: Gabriel Izidoro da Silva; Guilherme Henrique Izidoro da Silva; Amanda Eduarda Izidoro da Silva; Gabrielli Fernanda Izidoro da Silva; Lisandra Beatriz Izidoro Pinheiro e Ana Clara Izidoro. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonor Baldin Jorge
Faleceu dia 15/06/2026 na cidade de São Paulo, aos 99 anos de idade e era viúva do Sr. Jamil Jorge. Era filha do Sr. José Zonaro Baldin e da Sra. Ada Righetto, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Jorge casado com Cleide Breno Jorge, Vera Lucia Jorge Brandão casada com Sidney Pereira Brandão. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o velório ocorreu dia 16/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, a partir das 08:30hs até as 13:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem. Lucas Vinicius Santos Deronsi
Faleceu dia 14/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 13 anos de idade e era filho do Sr. José Luis Deronsi e da Sra. Marcela Dias dos Santos. Deixa os irmãos: Mel Aparecida Pereira Deronsi, Guilherme Pereira Deronsi, Eduarda dos Santos Braga, Matheus dos Santos Deronsi e Marcelo Henrique dos Santos Deronsi. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Apparecido dos Santos
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Aparecida Lopes dos Santos. Era filho do Sr. Belmiro dos Santos e da Sra. Olga Trevisan, falecidos. Deixa os filhos: Lourival dos Santos; Marciano Rogerio dos Santos; Lucimara Abenedita dos Santos, casada com Josivan Silva Felicio. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Fatima Santos Cristofoletti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Juvenal Lazaro dos Santos e da Sra. Benedita Evangelista dos Santos, era viúva do Sr. Daniel Cristofoletti; deixa os filhos: Luiz Rodrigo Cristofoletti, casado com a Sra. Suzy Ludwig; Michela Cristina Cristofoletti; Daniela de Fatima Cristofoletti e Camila Cristofoletti Novaes, casada com o Sr. Antonio Leandro Novaes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Teresa Barbosa da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha da Sra. Maria da Conceição Barbosa, falecida, era viúva do Sr. João Antonio da Silva; deixa os filhos: Jaci Aparecida da Silva; Jair Antonio da Silva, casado com a Sra. Marli Terezinha da Silva Zaratim; Jurandir Antonio da Silva, casado com a Sra. Sueli Bernardete Frasseto da Silva; Judite Elizabete da Silva Bena; Janice Teresa da Silva Paspardelli, casada com o Sr. Sergio Paspardelli; Jussara Maria da Silva Rosolen, casada com o Sr. Julio Rosolen e João Antonio da Silva Junior, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "C - Lírio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Odete Goia Vitti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Caetano Goia e da Sra. Clementina Vitti Goia, era casada com o Sr. Albertino Vitti; deixa os filhos: José Claudinei Vitti; Antonio Ronaldo Vitti, casado com a Sra. Janaina Beatriz Vitti e João Caetano Vitti, casado com a Sra. Arlete Maria Camera Vitti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Moura De Jesus
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 68 anos de idade e era viúvo da Sra. Elizabete Aparecida Marcello de Jesus. Era filho do Sr. Jose Antonio de Jesus e da Sra. Julia Maria Moura de Jesus. Deixa os filhos: Mariane Aparecida R. Angelini, Tomas Marcello de Jesus, Patrícia Marcello de Jesus Stefane. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nadir Ribeiro De Campos Gava
Faleceu dia 15/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Edival Gava. Era filha do Sr. José Ribeiro de Campos e da Sra. Rosaria da Silva, falecidos. Deixa as filhas: Luciana Aparecida Gava de Menezes casada com Otacy Mello de Menezes, Leila Regina Gava casada com Waldyr Villas Boas Junior. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nair Costa Venancio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Ozorio Pinheiro da Costa e da Sra. Emilia Rodrigues Lima, era casada com o Sr. Antonio José Venâncio; deixa os filhos: Gilberto Venancio, casado com a Sra. Margarida Moreira Santos Venancio; Gilmar Venancio, casado com a Sra. Rita de Cassia Alves Venancio; Marcia Marcão, casada com o Sr. Marcos Marcão; Mauro Costa Venancio, casado com a Sra. Simone Aparecida da Silva Venancio e Marcos Venancio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nelson Alves Da Silva
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Pereira da Silva. Era filho do Sr. Jose Alves da Silva e da Sra. Ozilia Maria de Jesus da Silva, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nicola Fusco Filho
Faleceu dia 14/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Rosa Baratiere Fusco. Era filho do Sr. Nicola Fusco e da Sra. Rosa de Andrade, falecidos. Deixa os filhos: Reinaldo Fusco casado com Marly Seguezze Fusco, Santina Fusco Togni, Mauricio Fusco (falecido), Aparecido Fusco e Valter Fusco. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/06/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Paulo Eduardo Gomes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Thiophilo Emilio Gomes e da Sra. Lazara Rodrigues Gomes. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 16h45, no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Angelo Piotto Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Pedro Angelo Piotto e da Sra. Ana Helena Werkling, era viúvo da Sra. Maria Eleni Piotto; deixa os filhos: Pedro Angelo Piotto Junior, casado com a Sra. Daniela Gerent Petry Piotto; Marileide Eleni Piotto Nalin, casada com o Sr. Flavio Nalin e Adalberto Flaviano Piotto, casado com a Sra. Marilucia Paula de Freitas Piotto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Quiteria Maria da Conceição
Faleceu dia 12/06/2026, nesta cidade, contava 101 anos, filha da Sra. Maria Conceição de Oliveira, falecida, era viúva do Sr. Manoel Macario dos Santos; deixa as filhas: Maria Jose Macario dos Santos; Maria Tereza de Oliveira e Marlene dos Santos Lima. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado em 13/06/2026, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosangela Aparecida Franco
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era viúva do Sr. Dorival Franco. Era filha do Sr. Antonio Franco e da Sra. Francisca Franco, falecidos. Deixa os filhos: Alisson Michel Franco, casado com Danieli Carregari Pagotto Franco; Alexandro Franco; Mariana Aparecida Franco, casada com Jociane Alves de Siqueira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/06/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Thomaz De Abreu
Faleceu dia 15/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era viúvo da Sra. Herminia Diogo de Abreu. Era filho do Sr. José de Abreu e da Sra. Eugenia Maranha, falecidos. Deixa os filhos: Thomaz de Abreu casado com Elisabete de Francisco de Abreu, Edna Marcia de Abreu dos Santos viúva de Ivo dos Santos e Thiago de Abreu casado com Melissa Posar de Abreu. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valdevino Barbosa do Amaral
Faleceu dia 13/06/2026, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Soares do Amaral e da Sra. Maria Barbosa de Castro, era casado com a Sra. Benta de Fatima Fedatto do Amaral; deixa as filhas: Jacqueline Fedatto do Amaral, casada com o Sr. Willians de Souza Silva e Denise Fedatto do Amaral Lima, casada com o Sr. Caio Marcelo Algarve de Lima. Deixa o neto Miguel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wilson Guiaro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Orlando Zuin Guiaro e da Sra. Maria Zuin Guiaro, era casado com a Sra. Beatriz Trentin Guiaro; deixa os filhos: Wilson Roberto Guiaro, casado com a Sra. Luciane do Amaral Gurgel Guiaro e Ronaldo Guiaro, casado com a Sra. Juliana Setten Guiaro. Deixa os netos: Leonardo, Tayna e Leticia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wilson Pires
Faleceu dia 13/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúvo da Sra. Iria Cardacci Pires. Era filho do Sr. Cleto Bitencourt Pires e da Sra. Maria das Dores Pires, falecidos. Deixa as filhas: Claudia Teresa Pires Reis, casada com Rogerio Cesar Reis; Monica Pires. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, das 8h30 às 15h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.