

Sra. Adriana Helena Capelaço Toniolo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha dos finados Sr. José Capelaço e da Sra. Vanda Maria Capelaço, era casada com o Sr. João Carlos Toniolo; deixa os filhos: Jaqueline Capelaço Toniolo e João Vitor Toniolo, casado com a Sra. Thais Maximiliano Toniolo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Menina. Ayla De Jesus Pizoni

Faleceu dia 15/06/2026 na cidade de Piracicaba e era filha do Sr. Richard Gabriel Fogaça Pizoni e da Sra. Lucimara de Jesus Pizoni. Deixa familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 15/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Anedia de Assumpção Joaquim

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Teixeira de Assumpção e da Sra. Josephina Nochelli, era viúva do Sr. Santo Joaquim. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.