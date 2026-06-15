Há obras que resolvem problemas imediatos. Outras ajudam a redesenhar o futuro de uma região inteira. O projeto do Contorno de São Pedro, recentemente anunciado seu início, se enquadra na segunda categoria.

À primeira vista, pode parecer apenas mais uma intervenção viária. Afinal, rodovias e contornos fazem parte da paisagem de regiões em expansão. Mas basta observar a realidade dos municípios que cercam Piracicaba para perceber que estamos diante de algo maior. A nova ligação prevista nasce para responder a uma transformação que já está em curso há muitos anos: o crescimento cada vez mais integrado das cidades da nossa região.

As fronteiras municipais continuam existindo nos mapas, mas a vida real funciona de outra forma. Pessoas moram em uma cidade e trabalham em outra. Empresas produzem em um município e distribuem para todo o estado. O turismo movimenta visitantes entre diversas cidades em um mesmo fim de semana. O resultado é uma circulação cada vez mais intensa de veículos, cargas e pessoas. Em uma região cada vez mais conectada, a infraestrutura deixa de ser apenas uma questão de mobilidade e passa a influenciar diretamente o ritmo do desenvolvimento econômico.