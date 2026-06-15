Há histórias que não pedem aplausos. Pedem silêncio. Aquele silêncio bonito de quem percebe que está diante de algo maior do que uma medalha, um recorde ou uma manchete.

Emma Maria Mazzenga tem 93 anos e corre. Mas não corre como quem foge da idade. Corre como quem conversa com ela. Como quem diz ao corpo: “eu sei que você mudou, mas ainda estamos aqui”. E talvez seja exatamente isso que mais impressione na sua história.

Ela não é apenas uma senhora italiana veloz. É uma espécie de pergunta viva para a ciência. Como alguém nessa idade ainda consegue competir, treinar, acelerar, recuperar, respirar fundo e seguir? O que existe nesse corpo que o tempo não conseguiu apagar?