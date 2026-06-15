A cibersegurança é um tema especialmente sensível para empresas de qualquer porte. Qualquer empresa que tenha um sistema conectado à rede é uma vítima potencial de criminosos virtuais – e nem todas têm a capacidade das instituições financeiras para investir pesado em proteção. É possível aderir a práticas e ferramentas de segurança digital que não são muito custosas para defender uma companhia.

Caixa de ferramentas para cibersegurança

Mais do que evitar gastos adicionais, elas podem mesmo poupar tempo e recursos numa empresa. Afinal de contas, uma estimativa de 2025 colocava o custo médio de uma violação de dados no Brasil em R$7,19 milhões. Esse valor, crescente, é muito superior ao custo de implementação e uso numa empresa de todas as ferramentas e práticas listadas a seguir.

1. Gerenciadores de senhas

Praticamente todos os serviços digitais exigem criar uma senha. Cada uma delas deve ser única, complexa, aleatória e geralmente longa para ser realmente forte.