Jovem: Henrique Gabriel da Silva Faleceu ontem, nesta cidade, contava 14 anos, filho da Sra. Bruna Caroline da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h45 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Matilde Prudenciano Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Prudenciano e da Sra. Luzia Ferreira de Arantes Prudenciano; deixa os filhos: Rachel de Arantes Orsini, casada com o Sr. Rafael Tabai; Rafael de Arantes Orsini, casado com a Sra. Kamila Orsini e Brenda Arantes Orsini. deixa os netos: Marcos Henrique, Pietro, Maria e Lorenzo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “B” - Camélia do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.