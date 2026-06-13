O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A Seleção saiu atrás no placar aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Saibari aproveitou uma falha de posicionamento da zaga e anotou para os marroquinos. O empate veio aos 32 minutos, com Vini Jr, que recebeu passe de Bruno Guimarães, driblou o marcador e finalizou com categoria.
Na segunda etapa, o Brasil teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras e não conseguiu a virada. As melhores oportunidades pararam nas defesas de Bounou e Alisson.
Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti soma um ponto no Grupo C e volta a campo na próxima quinta-feira (19), contra o Haiti, em duelo importante na luta pela classificação às oitavas de final.
O início de jogo ruim da seleção brasileira assustou e acendeu um alerta nos torcedores.
Em Piracicaba, torcedores se reuniram em vários bares, casas e espaços para acompanhar a partida. Telões foram colocados no Festival Junino do Engenho, e a torcida lotou o espaço.
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