A programação aconteceu neste sábado, e acontecerá também neste domingo, dia 14, das 9h30 às 14h. O evento será aberto tanto para sócios quanto para não sócios.

Os colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo terão um espaço dedicado para trocas e compras neste fim de semana em Piracicaba. O Clube Recreativo dos Metalúrgicos realizará um encontro aberto ao público com foco na troca de figurinhas, além da venda de produtos relacionados à coleção.

De acordo com a organização, os participantes poderão levar suas figurinhas repetidas para negociar trocas com outros colecionadores. No local também haverá venda de álbuns, figurinhas avulsas, pacotes fechados e do chamado “blister”, que reúne 12 pacotes de figurinhas da Copa do Mundo. Também serão comercializados pipoca e algodão doce durante o evento.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Hugo Leonardo Franki do Carmo, um dos presidentes do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba, destacou que a iniciativa busca reunir pessoas interessadas em completar suas coleções e promover a interação entre os participantes.

“Será uma grande oportunidade para completar o seu álbum, além de criar momentos de convivência e diversão”, afirmou.