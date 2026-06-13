Os colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo terão um espaço dedicado para trocas e compras neste fim de semana em Piracicaba. O Clube Recreativo dos Metalúrgicos realizará um encontro aberto ao público com foco na troca de figurinhas, além da venda de produtos relacionados à coleção.
A programação aconteceu neste sábado, e acontecerá também neste domingo, dia 14, das 9h30 às 14h. O evento será aberto tanto para sócios quanto para não sócios.
De acordo com a organização, os participantes poderão levar suas figurinhas repetidas para negociar trocas com outros colecionadores. No local também haverá venda de álbuns, figurinhas avulsas, pacotes fechados e do chamado “blister”, que reúne 12 pacotes de figurinhas da Copa do Mundo. Também serão comercializados pipoca e algodão doce durante o evento.
Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Hugo Leonardo Franki do Carmo, um dos presidentes do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba, destacou que a iniciativa busca reunir pessoas interessadas em completar suas coleções e promover a interação entre os participantes.
“Será uma grande oportunidade para completar o seu álbum, além de criar momentos de convivência e diversão”, afirmou.
Segundo Hugo, a expectativa é de que o encontro reúna colecionadores de diferentes idades, especialmente neste período em que a busca por figurinhas costuma aumentar em razão da realização da Copa do Mundo. A troca de exemplares repetidos é uma das alternativas mais utilizadas pelos participantes para avançar na montagem dos álbuns.
A tradição dos álbuns de figurinhas acompanha há décadas as competições internacionais de futebol e movimenta colecionadores em diversas cidades do país. Além de incentivar a troca entre os participantes, os encontros presenciais também permitem a busca por figurinhas específicas que ainda não foram encontradas por meio da compra de pacotes.
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