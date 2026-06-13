A espera acabou. A Seleção Brasileira inicia neste sábado (13) sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 diante de Marrocos, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

A estreia marca o início da busca brasileira por um objetivo que mobiliza milhões de torcedores: voltar a conquistar o título mundial após 24 anos sem levantar a taça.

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida ao vivo. O duelo será exibido na TV aberta pela Globo e pelo SBT.