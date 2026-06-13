A espera acabou. A Seleção Brasileira inicia neste sábado (13) sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 diante de Marrocos, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.
A estreia marca o início da busca brasileira por um objetivo que mobiliza milhões de torcedores: voltar a conquistar o título mundial após 24 anos sem levantar a taça.
Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo
Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida ao vivo. O duelo será exibido na TV aberta pela Globo e pelo SBT.
Já na TV por assinatura, a transmissão ficará por conta do sportv e da N Sports. Também será possível assistir pela internet através do Ge TV, disponível no Globoplay, além da CazéTV, no YouTube.
Brasil inicia caminhada em busca do hexacampeonato
Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira chega ao Mundial cercada de expectativa. Durante a preparação para o torneio, a equipe enfrentou dificuldades causadas por lesões e mudanças no elenco.
Uma das principais ausências para a estreia é Neymar, que não reúne condições de jogo para a primeira partida da competição. Mesmo sem o camisa 10, a equipe aposta na força coletiva para começar a campanha com vitória.
Grupo C promete disputa intensa
O confronto contra Marrocos é considerado fundamental para as pretensões brasileiras na fase de grupos. Um resultado positivo pode dar tranquilidade à equipe logo no início da competição e fortalecer a confiança para os próximos desafios.
Com grande expectativa da torcida e audiência elevada prevista para a estreia, o Brasil entra em campo pressionado, mas também embalado pelo sonho de conquistar o tão desejado hexacampeonato.