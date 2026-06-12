Sr. João Fabiano Marques

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 42 anos, filho do Sr. José Pascoal Marques, falecido e da Sra. Maria Aparecida da Silveira Marques; deixa os filhos: Mikaele Bianca da Silva Marques e João Guilherme Ferreira Marques. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. João Domingos Montebelo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Sinesio Montebelo e da Sra. Elvira Bortoleto Montebelo, era casado com a Sra. Maria Antonia Francetto Montebelo; deixa os filhos: Eloisa Montebelo e João Eduardo Montebelo, casado com a Sra. Amalia Helena Penatti. Deixa a neta Helena Penatti Montebelo, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "Standard", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Aparecida de Paula

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Luiz de Paula e da Sra. Maria Benedita de Paula; deixa as filhas: Suelem Charlote de Paula; Juciara Andreza de Paula e Eliana Cristina de Paula. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.