Sr. João Fabiano Marques
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 42 anos, filho do Sr. José Pascoal Marques, falecido e da Sra. Maria Aparecida da Silveira Marques; deixa os filhos: Mikaele Bianca da Silva Marques e João Guilherme Ferreira Marques. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Domingos Montebelo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Sinesio Montebelo e da Sra. Elvira Bortoleto Montebelo, era casado com a Sra. Maria Antonia Francetto Montebelo; deixa os filhos: Eloisa Montebelo e João Eduardo Montebelo, casado com a Sra. Amalia Helena Penatti. Deixa a neta Helena Penatti Montebelo, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "Standard", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida de Paula
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Luiz de Paula e da Sra. Maria Benedita de Paula; deixa as filhas: Suelem Charlote de Paula; Juciara Andreza de Paula e Eliana Cristina de Paula. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professor Universitário: Dr. Octavio Nakano
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Heizo Nakano e da Sra. Kohatu Nakano, era viúvo da Sra. Maria Apparecida Gil Nakano; deixa os filhos: Otavio Nakano Junior, casado com a Sra. Graziela Maria Brunelli Nakano; Maria Carmelina Nakano Alves de Moraes, casada com o Sr. Bento Jose Alves de Moraes; Beatriz Nakano Fava, casada com o Sr. Luiz Fava; Valkiria Nakano Ismael, casada com o Sr. Marcelo Ismael; Patricia Nakano Rodrigues, casada com o Sr. Marcos Alexandre Perez Rodrigues e Sabrina Nakano, casada com o Sr. Eduardo Delelo Fonseca. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 18h30 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.