Enfim, chegou o grande dia! O Brasil inicia neste sábado (13) sua participação na Copa do Mundo 2026 (promovida em conjunto entre Estados Unidos, Canadá e México), diante de Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a partir das 19h (de Brasília).

Será a 23ª edição do torneio e o time canarinho é o único do Planeta a participar de todas, a começar pela Copa de 1930, no Uruguai. É o único pentacampeão e está, novamente, entre os favoritos para trazer a sexta estrela – a última conquista aconteceu em 2002 (na Coreia do Sul/Japão), sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari.

E, como não poderia ser diferente no país do futebol, Piracicaba também vai literalmente parar em frente à telinha para acompanhar e torcer pela Amarelinha. Seja em bares, restaurantes, clubes ou nos bairros, o torcedor brasileiro que reside na Noiva da Colina e região já preparou a festa.