Enfim, chegou o grande dia! O Brasil inicia neste sábado (13) sua participação na Copa do Mundo 2026 (promovida em conjunto entre Estados Unidos, Canadá e México), diante de Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a partir das 19h (de Brasília).
Será a 23ª edição do torneio e o time canarinho é o único do Planeta a participar de todas, a começar pela Copa de 1930, no Uruguai. É o único pentacampeão e está, novamente, entre os favoritos para trazer a sexta estrela – a última conquista aconteceu em 2002 (na Coreia do Sul/Japão), sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari.
E, como não poderia ser diferente no país do futebol, Piracicaba também vai literalmente parar em frente à telinha para acompanhar e torcer pela Amarelinha. Seja em bares, restaurantes, clubes ou nos bairros, o torcedor brasileiro que reside na Noiva da Colina e região já preparou a festa.
“Nossa, a ansiedade está batendo forte por aqui! Essa Copa do Mundo de 2026 promete demais, principalmente com esse formato gigante de 48 seleções. A expectativa para a estreia do Brasil está lá no alto, ainda mais sendo o primeiro torneio oficial sob o comando do Carlo Ancelotti”, disse a professora Lázara Maria Regonha Sturion.
“Todo início de ciclo dá aquele frio na barriga, mas a esperança pelo hexa continua gigante. Já estou deixando a camisa verde e amarela separada e preparando o coração, porque neste sábado o nosso caminho rumo ao hexa finalmente começa”, completa a professora.
Entretanto, nem todos os piracicabanos estão com confiança total na Seleção Brasileira. Alguns estão cientes de que a equipe ainda tem muito a evoluir se quiser chegar ao título.
“Há uma dúvida, uma preocupação. Eu não sei até aonde o Brasil chega. Tenho conversado com muita gente que acompanha o futebol, como eu, e tem a mesma opinião. Não tem aquela certeza como a Copa de 2002, por exemplo, que a gente sabia que o Brasil ia chegar para ganhar, como ganhou. Mas para o hexa, eu tenho as minhas dúvidas”, analisa o artista visual Erasmo Spadotto.
“Pelas projeções de classificação, a gente pode pagar uma Holanda no ‘mata-mata’. Então, já é uma dúvida maior ainda. Então, o Brasil tem de se empenhar muito na fase de grupos e sair primeiro para não pegar uma seleção muito forte. Mas a Copa do Mundo é assim: vai ter uma hora que terá que decidir com um time maior”, completa.
Para o artista visual, essa desconfiança se dá muito por conta da falta de protagonistas no time de Carlo Ancelotti. “O Brasil não tem um jogador para resolver. É mais o coletivo do que o individual. Em 2002, por exemplo, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha Rivaldo, a gente tinha Roberto Carlos, e ainda Ronaldinho Gaúcho”, compara. “Mas acreditar, a gente acredita. Vou torcer na boa. E rumo ao hexa”, completa Spadotto.
EM CASA
“A Copa do Mundo nossa é a Série D do Brasileiro”, diverte-se o presidente do XV de Piracicaba, Matheus Bonassi, que, neste ano, divide as atenções do Mundial de Seleções com sua equipe na competição nacional, onde o clube alvinegro se classificou para a fase “mata-mata” e vive a esperança do acesso à Série C.
Com muitos afazeres, o mandatário do XV pretende ver a estreia do Brasil juntamente com seus familiares. “Devo assistir em casa, pois estaremos ajudando na preparação do almoço de Santo Antônio no Pau d'Alhinho. Faço parte da equipe de festas e coordeno a cozinha e no sábado estaremos adiantando as coisas e corro para casa para ver o jogo”, planeja.
Outro que irá ver a estreia no aconchego o lar é o radialista esportivo Fernando Lopes. Experiente, ele sabe que não será fácil, mas vê condições de o Brasil fazer bonito em campos dos Estados Unidos, México e Canadá.
“A expectativa é que faça uma boa campanha. Embora tenha saído daqui desacreditado... A seleção também passou por isso em 70 (na campanha do tri). Já em 1994, em uma copa em que eu já atuava na imprensa, saiu mais desacreditada ainda...”, compara Lopes. “E em 2002, a mesma coisa... O mais importante é você estar bem no mês da Copa do Mundo”, explica.
Apesar de entender que em toda copa há uma surpresa, como o próprio Marrocos em 2022, o radialista espera uma final com duas grandes seleções, desde que uma delas seja o Brasil. “Confio na camisa da seleção. Quem sabe o time se encontre; quem sabe o Neymar entre nas oitavas de final e faça boas partidas. Estou acreditando sim”.
CONFRONTO
O confronto entre Brasil e Marrocos marca o quarto encontro entre as seleções. O Brasil soma duas vitórias no histórico do duelo, incluindo o triunfo por 3 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, enquanto os marroquinos venceram o amistoso mais recente, disputado em 2023.
Para a estreia no torneio, Carlo Ancelotti precisará lidar com problemas na lateral direita da equipe. Titular da posição, Wesley foi cortado na semana passada por lesão, deixando Danilo e Ibañez como as principais alternativas para o setor.
FICHA TÉCNICA
Brasil – (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Júnior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos (4-3-3): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Data: 13 de junho, sábado
Horário: 19h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos).