A diretora da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) Thais Vieira, celebra com toda da comunidade acadêmica um feito histórico: o quasquicentenário desta instituição que é um dos orgulhos de Piracicaba. “Chegar aos 125 anos significa celebrar uma instituição que ajudou a construir a agricultura brasileira”, diz.
Thais entende que a visão da Esalq não é apenas produzir conhecimento, mas também transformar esse conhecimento em soluções para a sociedade. “Para isso, contamos com centros e laboratórios de excelência e mantemos parcerias com empresas, órgãos públicos e instituições internacionais, ampliando o alcance e a aplicação dos resultados gerados aqui”, explica.
Como uma das instituições fundadoras da USP (Universidade de São Paulo), a Esalq deixa um legado de sucesso acadêmico, pois “ajudou a construir a agricultura brasileira, formou milhares de profissionais e ampliou sua atuação para responder aos desafios de cada época”, declara a diretora, que está neste cargo desde janeiro de 2023.
A diretoria ressalta ainda que a Esalq ampliou seu alcance e se tornou mais diversa, tanto do ponto de vista geográfico quanto socioeconômico. Atualmente, mais de 50% dos alunos vêm de escolas públicas e ressalta que muitos são os primeiros de suas famílias a ingressar no ensino superior.
Sobre o aniversário da Esalq, ao longo de 2026 serão realizados eventos culturais, técnico-científicos e homenagens. Também será lançado um livro dedicado aos principais acontecimentos dos últimos 25 anos da Esalq, entre outros eventos.
Nesta entrevista, Thais lembra ainda dos desafios na área de infraestrutura da universidade; da transformação digital do agro na Esalq; e da sustentabilidade como eixo estruturante da instituição, entre outros assuntos. Abaixo, veja, os principais trechos da entrevista:
O que representa para a Esalq alcançar a marca de 125 anos de existência em 2026? Representa, antes de tudo, ter honrado, de geração em geração, o legado de Luiz de Queiroz e de Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. Sem a visão de futuro e a generosidade de ambos, nada disso teria acontecido. Chegar aos 125 anos significa celebrar uma instituição que ajudou a construir a agricultura brasileira, formou milhares de profissionais e ampliou sua atuação para responder aos desafios de cada época. Mais do que olhar para o passado, este marco reafirma nosso compromisso com o futuro.
Quais foram as principais contribuições da Esalq para o desenvolvimento da agricultura brasileira ao longo desses 125 anos? A Esalq teve papel decisivo na transformação da agricultura brasileira. Ao longo desses 125 anos, formou profissionais que lideraram mudanças no campo, produziu pesquisas que ajudaram a adaptar a agricultura às condições tropicais e levou conhecimento para a sociedade por meio da extensão. Ensino, pesquisa e inovação caminharam juntos para aumentar a produtividade, promover a sustentabilidade e fortalecer a segurança alimentar. Em muitos aspectos, a história da agricultura moderna brasileira se confunde com a história da própria Esalq.
Como a senhora avalia a importância da pesquisa científica produzida pela Esalq para a sociedade? A pesquisa produzida pela Esalq tem impacto direto na vida das pessoas. Ela contribui para aumentar a produção de alimentos, tornar os sistemas produtivos mais sustentáveis, enfrentar os desafios das mudanças climáticas e gerar inovação para o setor agroalimentar. Nossa missão não é apenas produzir conhecimento, mas transformar conhecimento em soluções para a sociedade. Para isso, contamos com centros e laboratórios de excelência e mantemos parcerias com empresas, órgãos públicos e instituições internacionais, ampliando o alcance e a aplicação dos resultados gerados aqui.
Quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pela instituição? Temos desafios importantes na área de infraestrutura. A Esalq responde por quase metade da área total da USP e administra não apenas o campus Luiz de Queiroz, mas também quatro estações experimentais em outros municípios. O desafio é equilibrar a preservação de um patrimônio histórico centenário com as necessidades de uma universidade que continua crescendo e se modernizando. Por isso estamos realizando um conjunto de obras de recuperação, modernização e ampliação de estruturas, sempre com planejamento e responsabilidade no uso dos recursos.
De que forma a Esalq tem se adaptado às transformações tecnológicas no campo, como agricultura de precisão, inteligência artificial e uso de dados? A transformação digital do agro já faz parte da realidade da Esalq. Nos últimos anos ampliamos significativamente a contratação de docentes em áreas como inteligência artificial, ciência de dados, bioinformática e biodiversidade. O objetivo é formar profissionais capazes de atuar em sistemas agroalimentares cada vez mais complexos, conectando tecnologia, sustentabilidade e inovação. Essa renovação fortalece tanto a pesquisa quanto a formação dos nossos estudantes.
Como a universidade trabalha a questão da sustentabilidade e da preservação ambiental em seus cursos e pesquisas? A sustentabilidade deixou de ser um tema específico para se tornar um eixo estruturante da nossa atuação. Buscamos desenvolver soluções que permitam produzir mais alimentos com menor uso de recursos naturais, reduzindo impactos ambientais e ampliando a resiliência dos sistemas produtivos diante das mudanças climáticas. Essa visão está presente nos cursos, na pesquisa e nas ações de extensão da Esalq.
O que diferencia a Esalq de outras instituições de ensino superior na área das ciências agrárias? A Esalq combina tradição e inovação de uma forma pouco comum. Somos uma escola centenária, mas profundamente conectada aos desafios globais contemporâneos. Destaca-se também nosso elevado grau de internacionalização, com dezenas de acordos de cooperação em diferentes países e um consolidado programa de dupla diplomação com instituições francesas. Além disso, contamos com uma forte cultura de extensão universitária, que aproxima a produção de conhecimento das demandas da sociedade.
Quais projetos ou eventos especiais estão previstos para as comemorações dos 125 anos? As comemorações foram planejadas para celebrar nossa história, mas também para mostrar como estamos construindo os próximos 125 anos. Ao longo de 2026 realizamos eventos culturais, técnico-científicos e homenagens. Também lançaremos um livro dedicado aos principais acontecimentos dos últimos 25 anos da Esalq. Paralelamente, avançamos em um dos projetos mais estratégicos da nossa história: a implantação do Esalq Science Park, um ambiente voltado à transformação do conhecimento científico em inovação, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.
Como a Esalq incentiva a participação dos estudantes em projetos de pesquisa, extensão e inovação? A participação dos estudantes acontece desde o início da graduação. Eles atuam em grupos de extensão, projetos de pesquisa, empresas juniores, estágios e iniciativas de inovação. Essa vivência prática é uma das marcas da formação da Esalq e aproxima os alunos dos desafios reais da sociedade. O contato direto com pesquisa e inovação contribui para formar profissionais mais preparados para liderar transformações em suas áreas de atuação.
Qual é o papel da Esalq na formação de profissionais para enfrentar os desafios da segurança alimentar e das mudanças climáticas? A segurança alimentar e as mudanças climáticas estão entre os maiores desafios da humanidade e a Esalq tem responsabilidade direta nesse debate. Formamos profissionais capazes de compreender esses problemas de forma integrada e de construir soluções baseadas em ciência. Em 2025, a Esalq passou a integrar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, reforçando seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje, mais de 80% da pesquisa desenvolvida na instituição possui impacto direto em pelo menos um dos ODS.
Como a parceria da Esalq com a Universidade de São Paulo fortalece suas atividades de ensino e pesquisa? A Esalq é uma das unidades fundadoras da USP e fazer parte da Universidade amplia nossa capacidade de atuação em ensino, pesquisa, extensão e inovação. A convivência com diferentes áreas do conhecimento fortalece abordagens interdisciplinares e amplia oportunidades de colaboração nacional e internacional. Ao mesmo tempo, compartilhamos valores institucionais voltados à excelência acadêmica, à inclusão e ao compromisso com a sociedade.
Que mensagem a senhora gostaria de deixar para os estudantes que desejam ingressar na Esalq nos próximos anos? Deixo o convite para que abracem o conhecimento com curiosidade, ética e propósito. A Esalq é um espaço de excelência, inovação e compromisso com a sociedade. Aqui vocês encontrarão oportunidades para transformar talento em impacto real. Venham preparados para aprender, colaborar e liderar. O futuro mais sustentável e seguro precisa de pessoas dispostas a construir soluções.
Ao olhar para a história da instituição, qual conquista a senhora considera mais marcante? É difícil destacar apenas uma conquista, mas considero especialmente importante a transformação do perfil dos nossos estudantes. A Esalq ampliou seu alcance e se tornou mais diversa, tanto do ponto de vista geográfico quanto socioeconômico. Hoje, mais de 50% dos nossos alunos vêm de escolas públicas e muitos são os primeiros de suas famílias a ingressar no ensino superior. Essa transformação talvez seja uma das conquistas mais importantes da Esalq nos últimos 25 anos.
Como a Esalq pretende se posicionar nos próximos anos diante das mudanças globais na agricultura e na educação? A Esalq pretende fortalecer seu papel como referência global em ciência, inovação e formação de talentos para os sistemas agroalimentares. Os desafios relacionados às mudanças climáticas, à segurança alimentar e à sustentabilidade exigirão soluções cada vez mais integradas, e queremos estar na liderança desse processo. Nosso compromisso é preservar a excelência construída ao longo de 125 anos, mantendo a capacidade de inovar e responder às demandas da sociedade.
Além de Engenharia Agronômica, quais os outros cursos de graduação e pós-graduação que a Esalq oferece? Hoje a Esalq oferece sete cursos de graduação: Administração, Ciências Biológicas, Ciências dos Alimentos, Ciências Econômicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental. Na pós-graduação, contamos com 17 programas reconhecidos pela excelência nacional e internacional, abrangendo áreas como Solos e Nutrição de Plantas, Entomologia, Fitotecnia, Fitopatologia, Ciência Animal e Pastagens, Ecologia, Administração, Economia e Sistemas Integrados em Alimentos. Esses programas formam profissionais e pesquisadores que atuam no Brasil e em diversos países.