O que representa para a Esalq alcançar a marca de 125 anos de existência em 2026? Representa, antes de tudo, ter honrado, de geração em geração, o legado de Luiz de Queiroz e de Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. Sem a visão de futuro e a generosidade de ambos, nada disso teria acontecido. Chegar aos 125 anos significa celebrar uma instituição que ajudou a construir a agricultura brasileira, formou milhares de profissionais e ampliou sua atuação para responder aos desafios de cada época. Mais do que olhar para o passado, este marco reafirma nosso compromisso com o futuro.

Quais foram as principais contribuições da Esalq para o desenvolvimento da agricultura brasileira ao longo desses 125 anos? A Esalq teve papel decisivo na transformação da agricultura brasileira. Ao longo desses 125 anos, formou profissionais que lideraram mudanças no campo, produziu pesquisas que ajudaram a adaptar a agricultura às condições tropicais e levou conhecimento para a sociedade por meio da extensão. Ensino, pesquisa e inovação caminharam juntos para aumentar a produtividade, promover a sustentabilidade e fortalecer a segurança alimentar. Em muitos aspectos, a história da agricultura moderna brasileira se confunde com a história da própria Esalq.

Como a senhora avalia a importância da pesquisa científica produzida pela Esalq para a sociedade? A pesquisa produzida pela Esalq tem impacto direto na vida das pessoas. Ela contribui para aumentar a produção de alimentos, tornar os sistemas produtivos mais sustentáveis, enfrentar os desafios das mudanças climáticas e gerar inovação para o setor agroalimentar. Nossa missão não é apenas produzir conhecimento, mas transformar conhecimento em soluções para a sociedade. Para isso, contamos com centros e laboratórios de excelência e mantemos parcerias com empresas, órgãos públicos e instituições internacionais, ampliando o alcance e a aplicação dos resultados gerados aqui.