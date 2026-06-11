

Sr. Antonio Martins de Oliveira Filho

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Antonio Martins de Oliveira e da Sra. Augusta Klefens de Oliveira, era casado com a Sra. Maria Ruth Mazzuccato de Oliveira; deixa os filhos: Robinson Antonio Martins de Oliveira, casado com a Sra. Denise Ruiz de Oliveira; Mara Silvia Martins de Oliveira; Rosangela Martins de Oliveira Ferreira, casada com o Sr. Silvio Ferreira; Marcus Vinicius Martins de Oliveira, casado com a Sra. Claudia Cones Correa de Oliveira; Rogerio Martins de Oliveira, casado com a Sra. Luciana Pitoli de Oliveira e Maria Augusta Martins de Oliveira Ferreira, casada com o Sr. Caio Civolani Ferreira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Claudio Silencio Sarco

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Francisco Sarco Muntozo e da Sra. Olga Silencio Sarco, era casado com a Sra. Maria Rosa dos Santos Sarco; deixa os irmãos: Laerte Sarco; Laercio Silencio Sarco; Lourdes Montoza Calandrin; Manoel Sarco e Pedro Montoza Sarco. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Debora Gomes de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha do Sr. Octavio Nunes de Oliveira, falecido e da Sra. Iracema Gomes de Oliveira; deixa os filhos: Renan Carlos Souza de Arruda; Alan Aparecido Gomes de Andrade e Alysson Henrique Riccioli de Oliveira. Deixa neta, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 11h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.