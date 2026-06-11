Sr. Antonio Martins de Oliveira Filho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Antonio Martins de Oliveira e da Sra. Augusta Klefens de Oliveira, era casado com a Sra. Maria Ruth Mazzuccato de Oliveira; deixa os filhos: Robinson Antonio Martins de Oliveira, casado com a Sra. Denise Ruiz de Oliveira; Mara Silvia Martins de Oliveira; Rosangela Martins de Oliveira Ferreira, casada com o Sr. Silvio Ferreira; Marcus Vinicius Martins de Oliveira, casado com a Sra. Claudia Cones Correa de Oliveira; Rogerio Martins de Oliveira, casado com a Sra. Luciana Pitoli de Oliveira e Maria Augusta Martins de Oliveira Ferreira, casada com o Sr. Caio Civolani Ferreira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudio Silencio Sarco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Francisco Sarco Muntozo e da Sra. Olga Silencio Sarco, era casado com a Sra. Maria Rosa dos Santos Sarco; deixa os irmãos: Laerte Sarco; Laercio Silencio Sarco; Lourdes Montoza Calandrin; Manoel Sarco e Pedro Montoza Sarco. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Debora Gomes de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha do Sr. Octavio Nunes de Oliveira, falecido e da Sra. Iracema Gomes de Oliveira; deixa os filhos: Renan Carlos Souza de Arruda; Alan Aparecido Gomes de Andrade e Alysson Henrique Riccioli de Oliveira. Deixa neta, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 11h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Germano Bertonceli
Faleceu dia 11/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era casado com a Sra. Antonia Martini Bertonceli. Era filho do Sr. João Bertonceli da Silva e da Sra. Maria Angelina, falecidos. Deixa os filhos: José Danilo Bertonceli casado com Eliete Bozon Penteado Bertonceli, Fernando Augusto Bertonceli, Mara Silvia Bertonceli Pauli casada com João Pauli, Ricardo Bertonceli já falecido, que foi casado com Lucila Bertonceli, Claudia Bertonceli Boni viúva de Hercules Boni, Alexandre Bertonceli casado com Marcia Sarto Bertonceli. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr João Baptista da Silva Junior
Faleceu dia 11/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Jovelina Goia. Era filho do Sr. João Baptista da Silva e da Sra. Vicentina Machado da Silva, falecidos. Deixa os filhos: João André e Alessandra. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 11/06/2026 no Lar dos Velhinhos de Piracicaba, a partir das 12:00hs até as 17:00hs. Em seguida, seu corpo seguiu em auto fúnebre para o Memorial Metropolitano de Piracicaba, onde procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Joel de Faria
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Josias de Faria e da Sra. Angelina R. da Silva Faria, era casado com a Sra. Eda Pereira da Silva Faria; deixa os filhos: Suelen Silva de Faria, casada com o Sr. Marcel Pavanello; Karina Silva de Faria e Haroldo Elias Silva de Faria, casado com a Sra. Eliane Damasio Faria. Deixa os netos Pedro Pavanello e Lorena Damasio Faria, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje das 09h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jorge Vitorio Geraldi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Aristides Geraldi e da Sra. Donilia Serafim Geraldi; deixa os filhos: Graziele Nunes Geraldi; Ramon Nunes Geraldi, casado com a Sra. Liamara Sodre de Andrade e Alice Nunes Geraldi. Deixa os netos: Higor; Icaro; Alana; Gabriel; Agatha; Cauã e Evelin. Deixando também irmã, cunhado, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Carlos Albano Teixeira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Waldemar Borges Teixeira e da Sra. Ignez Albano Teixeira; deixa os filhos: Ricardo Moraes Teixeira e Roberta Aparecida Teixeira Cardoso, casada com o Sr. Tiago Roberto Machado Cardoso. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 16h15 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Lucia Batista
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Gabriel Batista e da Sra. Francisca Leopoldo Batista. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Maria das Dores Maia Guerra
Faleceu dia 10/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. João José Guerra. Era filha do Sr. Antonio da Silva Maia e da Sra. Leonor Penteado Maia, falecidos. Deixa o filho Paulo Maia Guerra. Deixa os netos: Enrico e Rafael, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Monica Lucia Justolin
Faleceu dia 10/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade. Era filha do Sr. Nivaldo Jacob Justolin e da Sra. Theresa de Jesus Novello Justolin, falecidos. Deixa os irmãos: Nivaldo Jacob Justolin Junior e Léia Ida Justolin Tomazini. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/06/2026 às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra Nair Coury Maluf
Faleceu dia 11/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 101 anos de idade. Era filha do Sr. Elias Zaidan Maluf e da Sra. Margarida Coury Maluf, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/06/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professor Universitário: Dr. Octavio Nakano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Heizo Nakano e da Sra. Kohatu Nakano, era viúvo da Sra. Maria Apparecida Gil Nakano; deixa os filhos: Otavio Nakano Junior, casado com a Sra. Graziela Maria Brunelli Nakano; Maria Carmelina Nakano Alves de Moraes, casada com o Sr. Bento Jose Alves de Moraes; Beatriz Nakano Fava, casada com o Sr. Luiz Fava; Valkiria Nakano Ismael, casada com o Sr. Marcelo Ismael; Patricia Nakano Rodrigues, casada com o Sr. Marcos Alexandre Perez Rodrigues e Sabrina Nakano, casada com o Sr. Eduardo Delelo Fonseca. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.