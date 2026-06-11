O caso Vorcaro não é apenas mais um escândalo. É um raio-x obsceno da degradação institucional brasileira. Segundo as principais fontes jornalisticas do país, a nova proposta de delação de Daniel Vorcaro, entregue à PF e à PGR, foi “reformulada, ampliada e aprofundada” e detalha melhor relações com integrantes dos Três Poderes, da oposição, dois ministros do governo Lula e ministros do STF. Só isso já deveria bastar para paralisar o país em estado de alerta moral. Mas o Brasil aprendeu a conviver com o absurdo como se fosse rotina administrativa.

É nesse ponto que a aparência de normalidade se torna indecente. Quando o controlador de um banco liquidado pelo Banco Central por grave deterioração financeira, crise de liquidez e violações sérias de regras passa a ser apontado no centro de uma delação que alcança o coração da República, não estamos diante de um desvio episódico. Estamos diante da suspeita de promiscuidade sistêmica entre dinheiro, influência e poder. E, quando isso toca o Supremo, a situação deixa de ser apenas grave. Torna-se civilizacional. A Reuters informou que Dias Toffoli se afastou da supervisão do caso diante do escrutínio sobre vínculos com Vorcaro, embora o ministro tenha negado pagamentos e relação com o banqueiro; a própria corte divulgou nota coletiva de apoio pessoal ao magistrado. A cena foi devastadora para a confiança pública: uma corte que deveria parecer granito institucional passou a soar como confraria em modo de autoproteção.

Some-se a isso a velha hipocrisia do sigilo. Em 2023, Lula assinou decretos anunciados como marco de transparência, mas o próprio texto oficial deixou claro que o regime de restrição de até 100 anos para informações pessoais foi mantido, com a orientação de liberar o restante do documento quando possível. Na prática, o governo continuou convivendo com a ferramenta que prometera combater. E agora, em 2026, novos casos de sigilo de 100 anos voltam ao noticiário, alimentando a sensação de que a promessa era de vitrine, não de substância. O PT vende luz e administra penumbra.