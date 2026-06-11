Houve um tempo em que o ser humano nascia cercado de deveres. Devia respeito aos mais velhos, compromisso com a palavra e responsabilidade diante da comunidade. Direitos existiam, mas pareciam privilégios distantes. Hoje, o cenário mudou. Nunca se falou tanto em liberdade, autonomia e direitos individuais. O cidadão moderno conhece seus direitos com precisão, embora muitas vezes trate os deveres como detalhes incômodos.

Vivemos a era da expansão das liberdades. E isso é uma conquista histórica. O problema começa quando parte da sociedade passa a acreditar que direitos podem existir sem responsabilidades correspondentes. É como querer dirigir um carro potente sem aceitar a existência dos freios.

O ser humano é naturalmente associativo. Desde as cavernas percebeu que sobreviver sozinho era improvável. Foi a convivência que construiu aldeias, cidades, culturas e civilizações. O homem isolado talvez tivesse mais autonomia imediata, mas teria menos proteção, menos troca e menos humanidade. A liberdade absoluta, sem considerar o outro, rapidamente se transforma em caos.