Houve um tempo em que o ser humano nascia cercado de deveres. Devia respeito aos mais velhos, compromisso com a palavra e responsabilidade diante da comunidade. Direitos existiam, mas pareciam privilégios distantes. Hoje, o cenário mudou. Nunca se falou tanto em liberdade, autonomia e direitos individuais. O cidadão moderno conhece seus direitos com precisão, embora muitas vezes trate os deveres como detalhes incômodos.
Vivemos a era da expansão das liberdades. E isso é uma conquista histórica. O problema começa quando parte da sociedade passa a acreditar que direitos podem existir sem responsabilidades correspondentes. É como querer dirigir um carro potente sem aceitar a existência dos freios.
O ser humano é naturalmente associativo. Desde as cavernas percebeu que sobreviver sozinho era improvável. Foi a convivência que construiu aldeias, cidades, culturas e civilizações. O homem isolado talvez tivesse mais autonomia imediata, mas teria menos proteção, menos troca e menos humanidade. A liberdade absoluta, sem considerar o outro, rapidamente se transforma em caos.
É justamente a existência do outro que dá limite à liberdade. Meu direito de falar encontra o direito do outro de não ser destruído pela agressão. Meu direito de ir e vir depende do dever coletivo de preservar a segurança. A convivência humana funciona como uma ponte: quando um lado pesa demais, toda a estrutura ameaça cair.
Na sociedade moderna convivem diversas formas de liberdade: de expressão, religiosa, econômica, política e cultural. Todas foram conquistadas lentamente, muitas vezes ao custo de guerras, perseguições e revoluções. Direitos humanos surgiram justamente para estabelecer um mínimo de dignidade para qualquer pessoa, independentemente de origem, crença ou condição social. Não nasceram para proteger excessos, mas para impedir barbáries.
Ao longo da história, cada direito conquistado gerou novos deveres. Quando surgiram os direitos trabalhistas, vieram obrigações para patrões e empregados. Quando se consolidou a liberdade de expressão, tornou-se necessário discutir responsabilidade sobre o que se diz. Direitos e deveres são inseparáveis: um não sobrevive sem o outro.
Os deveres são compromissos necessários para que os direitos existam de forma equilibrada. Se todos possuem direito à cidade limpa, alguém precisa ter o dever de preservá-la. Se todos têm direito à educação, existe o dever coletivo de sustentá-la e valorizá-la.
As leis surgem quando os costumes já não conseguem resolver os conflitos da convivência. Servem para organizar a sociedade, limitar abusos e proteger direitos. Porém, leis eficazes precisam ser claras e conectadas à realidade. Quando uma lei nasce distante da vida prática, torna-se apenas decoração jurídica.
No Brasil, parte do processo legislativo parece viver entre o improviso e o espetáculo. Há leis criadas para manchetes, discursos e redes sociais, enquanto problemas centrais seguem esperando maturidade política. Muitas vezes produzimos normas em excesso e soluções em falta.
Um bom legislador deveria agir com clareza, equilíbrio e responsabilidade social. Leis não deveriam complicar a vida das pessoas, mas facilitar a convivência humana.
Talvez o maior desafio atual seja construir uma sociedade politizada sem transformá-la numa sociedade permanentemente agressiva. Politização verdadeira nasce da educação, da reflexão e da capacidade de discordar sem destruir.
No fundo, toda civilização depende de uma matemática moral simples: quanto mais direitos conquistamos, maior deve ser nossa consciência sobre os deveres que os sustentam. Porque liberdade sem responsabilidade deixa de ser conquista e vira desordem.
Talvez o futuro não precise apenas de mais leis. Talvez precise de seres humanos melhores para cumpri-las. E quando entendermos que cidadania não é apenas exigir, mas também contribuir, talvez descubramos que a verdadeira liberdade nasce quando ninguém precisa perder a dignidade para que o outro se sinta livre.