Sr. Antonio Felix de Figueiredo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Felix de Figueiredo e da Sra. Clara Vieira de Maria, era casado com a Sra. Maria Vieira da Costa Figueiredo; deixa os filhos: Marcos Antonio de Figueiredo, casado com a Sra. Ivanete Alves da Silva Figueiredo; Paulo Roberto de Figueiredo; Maria de Fatima de Figueiredo Petrini, casada com o Sr. João Dimas Petrini; Ailton Felix de Figueiredo; Jailson Felix de Figueiredo; Janilson Felix de Figueiredo; Marta Maria de Figueiredo; Anselmo de Figueiredo; Roberta Cristina de Figueiredo Balassa, casada com o Sr. Carlos Roberto Balassa e Juliana Aparecida de Figueiredo Bergara, casada com o Sr. Henry Marcelo Bergara. Deixa netos, bisnetos, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Adorno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Francisco Adorno e da Sra. Ida Bestaco, era casado com a Sra. Tereza Cardoso Adorno; deixa os filhos: Antoninho Aparecido Adorno, casado com a Sra. Maria Lazara de Oliveira Adorno; Jose Claudemir Adorno, casado com a Sra. Luzia Adorno; Adriana de Cassia Adorno Gonzales, casada com o Sr. Adilson Luiz Gonzales e Francisco de Assis Adorno, casado com a Sra. Ana Paula Seawrght Adorno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Daniel Antonio Lorenzi
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba/SP, contava 90 anos, filho dos finados Sr. David Daniel Lorenzi e da Sra. Angela Salere, era casado com a Sra. Sonia Maria Galzerani; deixa a filha Ana Paula Lorenzi Penatti, casada com o Sr. Raphael Totti Penatti. Deixa a neta Alice Lorenzi Penatti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 16h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala "Standard", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Dineuza Candido da Silva
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 54 anos, filha dos finados Sr. Ranulfo Candido da Silva e da Sra. Maria Luzia da Conceição, era casada com o Sr. Jose Candido da Silva; deixa o filho Peter Tcharlly da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 13h00 do Velório Municipal de Vila Rezende, sala "02", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elaine Cristina Alves Deffende
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Antonio Deffende e da Sra. Ataly Alves Deffende. Deixa o filho Matheus Deffende Franco, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 11h00 do Velório Parque da Ressurreição, sala "Lírio", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ignez Marins Scanavacca
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 97 anos, filha dos finados Sr. João Miguel Marins e da Sra. Henriqueta Sanches, era viúva do Sr. Antonio Scanavacca; deixa as filhas Maria Edna Scanavacca Canale, casada com o Sr. Darci Canale, e Maria Sueli Scanavacca Canale, casada com o Sr. Carlos Roberto Canale. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 15h00 do Velório da Saudade, sala "Dálias", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ilda Pereira Salvego
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Euclydes de Mello Pereira e da Sra. Maria Dolores Moreno Pereira, era viúva do Sr. José Bonifácio Salvego Domarco; deixa os filhos Rachel Salvego Vieira, casada com o Sr. Jorge Patricio Vieira; Adriana Salvego e José Eduardo Salvego. Deixa os netos Laura S. Salvego e Salomon H. Lima Salvego, a irmã Mirthes Marlene Pereira Passini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Irene Bertassi da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bertassi e da Sra. Ana Bengtsom, era viúva do Sr. Antonio Batista da Silva; deixa os filhos Marta Batista da Silva de Souza, casada com o Sr. Izaque Moreira de Souza; Mirian Batista da Silva, casada com o Sr. Flavio da Silva; Marcos Batista de Marchi, casado com a Sra. Marcia de Marchi; Marli Batista Paschoadeli, casada com o Sr. Jose Carlos Paschoadeli; Marcelle Batista Barbieri, casada com o Sr. Valdir Barbieri e Lucas Batista da Silva, casado com a Sra. Laisa Fortunato da Silva. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Roberto Panhoto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. José Panhoto Filho e da Sra. Amelia Massari Panhoto, era casado com a Sra. Severina Pereira Panhoto; deixa os filhos: Rogério Panhoto, casado com a Sra. Cassia; Paulo Roberto Panhoto e Leonardo Murilo Panhoto, casado com a Sra. Leticia. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "C - Lírio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Edne Bonatto Montanhani
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Bonatto e da Sra. Regina Bombo, era viúva do Sr. Roberto Luiz Montanhani; deixa os filhos: Antonio Cesar Montanhani, casado com a Sra. Luciana Mardegam Montanhani, e Tania Cristina Montanhani Papa, falecida. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Maria Lucia Sepeda Yumoto
Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Eduardo Rodrigues Sepeda e da Sra. Olinda Fernandes Sepeda, era viúva do Sr. Paulo Takeda Yumoto; deixa a filha Carla Cristina Sepeda Yumoto. Deixa neto, demais familiares e amigos. O velório foi realizado ontem, das 07h00 às 12h00, no Velório Memorial São Pedro, na cidade de São Pedro/SP, sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, onde às 13h30 foi realizado o Momento de Memórias no "Salão Nobre". Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Oswaldo Antonio Novello
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba/SP, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Osvaldo Novello e da Sra. Josefa Rando Novello, era casado com a Sra. Aparecida Lair Rodrigues Novello; deixa os filhos: Fabio Luis Novello, casado com a Sra. Marceline Zambon Barcellos Novello; Fernando Cesar Novello, casado com a Sra. Greice Cristina Mariano Novello; e Andre Ricardo Novello, casado com a Sra. Elaine Maria Rodrigues Novello. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", das 10h00 às 16h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Raquel de Gois Silvello
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba/SP, contava 53 anos, filha dos finados Sr. Jose de Gois e da Sra. Ivani Maria Angelocci de Gois, era casada com o Sr. Geraldo Silvello Junior; deixa a filha Yasmin Silvello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 15h00 do Velório Parque da Ressurreição, sala "A", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Roberto Graciani
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Alberto Graciani e da Sra. Julia Arruda Graciani; deixa os filhos: Samuel, Andrea, Adriana, Marcos, Moises, Maria de Jesus, Cesar, Raquel e Isabel, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roberto Peregrino Morales
Faleceu dia 08/06/2026, nesta cidade, contava 64 anos, filho do Sr. Jose Morales Agudo, falecido, e da Sra. Lygia Peregrino Morales, era casado com a Sra. Maria Vanda Arminini; deixa os filhos: Millke Jasmine Arminini Morales e Roberto Peregrino Morales Junior. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem, das 10h30 às 16h00, na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
*Sra. Rosa Apparecida Sampronha Pavonatto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Reynaldo Sampronha e da Sra. Maria Gozzetto, era viúva do Sr. Angelo Pavonatto; deixa os filhos: Maria Elisa Pavonatto; Osvaldo Luis Pavonatto, casado com a Sra. Maria Ines Valla Pavonatto; e Lurdes Aparecida Pavonatto Lopes, casada com o Sr. Luis Carlos Lopes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sueli Timóteo Sodre da Nóbrega
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Ivo Temoteo da Nóbrega e da Sra. Zine Sodre da Nóbrega; deixa os filhos: Caue da Nobrega Oliveira, casado com a Sra. Daiane; Caique da Nóbrega Oliveira, casado com a Sra. Flavia; Felipe da Nóbrega Oliveira; e Jorge Rafael da Nóbrega Oliveira, casado com a Sra. Jenifer. Deixa os netos Amanda e Pedro, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem, das 09h00 às 14h15, na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.