Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Felix de Figueiredo e da Sra. Clara Vieira de Maria, era casado com a Sra. Maria Vieira da Costa Figueiredo; deixa os filhos: Marcos Antonio de Figueiredo, casado com a Sra. Ivanete Alves da Silva Figueiredo; Paulo Roberto de Figueiredo; Maria de Fatima de Figueiredo Petrini, casada com o Sr. João Dimas Petrini; Ailton Felix de Figueiredo; Jailson Felix de Figueiredo; Janilson Felix de Figueiredo; Marta Maria de Figueiredo; Anselmo de Figueiredo; Roberta Cristina de Figueiredo Balassa, casada com o Sr. Carlos Roberto Balassa e Juliana Aparecida de Figueiredo Bergara, casada com o Sr. Henry Marcelo Bergara. Deixa netos, bisnetos, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Francisco Adorno e da Sra. Ida Bestaco, era casado com a Sra. Tereza Cardoso Adorno; deixa os filhos: Antoninho Aparecido Adorno, casado com a Sra. Maria Lazara de Oliveira Adorno; Jose Claudemir Adorno, casado com a Sra. Luzia Adorno; Adriana de Cassia Adorno Gonzales, casada com o Sr. Adilson Luiz Gonzales e Francisco de Assis Adorno, casado com a Sra. Ana Paula Seawrght Adorno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Daniel Antonio Lorenzi

Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba/SP, contava 90 anos, filho dos finados Sr. David Daniel Lorenzi e da Sra. Angela Salere, era casado com a Sra. Sonia Maria Galzerani; deixa a filha Ana Paula Lorenzi Penatti, casada com o Sr. Raphael Totti Penatti. Deixa a neta Alice Lorenzi Penatti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído a urna mortuária às 16h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala "Standard", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.