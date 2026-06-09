Sr. Claudinei Francisco dos Santos Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. João Francisco dos Santos e da Sra. Aparecida da Cruz dos Santos, falecida. Deixa a filha Maria Eduarda Marafon dos Santos, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Assessora Parlamentar: Celia de Melo Turi Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Rosa de Melo e da Sra. Maria Conceição de Melo, era casada com o Sr. Osmar Turi; deixa as filhas: Jenifer Caroline de Melo Turi Cancherini, casada com o Sr. Flavio Cancherini; Michelle de Mello Turi, casada com o Sr. Odair Alves Pinheiro e Carina Emanuele de Melo Turi Dalcin, casada com o Sr. Thiago Fernandes Dalcin. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h00 na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Miguel Santana Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Mozar Miguel Santana e da Sra. Maria José Santana, era casado com a Sra. Carmenlice da Silva Santana; deixa os filhos: Marcelo; Jeane; Glauce e Carlos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h000 do Velório Municipal da Cidade de Araçatuba - SP, para o Cemitério Municipal Recanto de Paz da cidade de Araçatuba - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Leonilde Ribeiro Arias Faleceu ontem, nesta cidade,contava 74 anos, filha dos finados Sr. Pedro Ribeiro e da Sra. Benedita Dias, era viúva do Sr. Manoel Arias Santos; deixa os filhos: Dalva Arias Freitas, casada com o Sr. Eleonardo Freitas; Deise Arias Santos, casada com o Sr. Paulo Assis Santos; Dalvino Arias; Derio Arias; Diva Arias Auco, casada com o Sr. Flavio Auco de Almeida; Delia Arias Santos, casada com o Sr. Edson da Silva dos Santos e Denise Arias, falecida. Deixa os netos: Willian, Tatiane, Jessica, Peterson, Paloma, Daniel, Gabriel, Cleiton, Isabeli, Everton, Pamela, Paola, Raul, Diana, Miguel, Amanda, Sofia e Veronica, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Leonor Amstalden Menghini Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Arnaldo Amstalden e da Sra. Maria Rosa Kerches Menezes, era viúva do Sr. Benedito Menghini; deixa os filhos: Roseli Aparecida Menghini Barbieri, casada com o Sr. Jose Davi Barbieri; Vlamir Antonio Menghini, casado com a Sra. Isabel Cristina Martins Menghini; Vlademir Benedito Menghini, casado com a Sra. Silva Helena Fava Menghini e Ana Claudia Menghini Botini, casada com o Sr. Nelson Zeferino Botini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Luiz Salvador Benati Faleceu dia 09/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Romero Benati. Era filho do Sr. Antonio Benati e da Sra. Izaltina T. Benati, falecidos. Deixa os filhos: Vania Benati Benoti, falecida foi casada com Carlos Benoti; Adriana Benati de Godoy casada com Ronaldo José Ferraz de Godoy; Silvana Benati casada com Willian Ercolin; Daniela de Castro Benati casada com Fabio de Castro; Luiz Salvador Benati Junior casado com Marcele Emilia Ortolani Benati. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/06/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Rubi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Maria de Jesus Leopoldino Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Mariano Martins e da Sra. Alzira de Menezes, era viúva do Sr. Jose Leopoldino; deixa os filhos: Fernando Leopoldino, casado com a Sra. Juraci da Silva Leopoldino; Maria Cristina Leopoldino, falecida e Sonia Aparecida Leopoldino, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.