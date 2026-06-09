Sr. Carlos Miguel Santana Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Mozar Miguel Santana e da Sra. Maria José Santana, era casado com a Sra. Carmenlice da Silva Santana; deixa os filhos: Marcelo; Jeane; Glauce e Carlos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h000 do Velório Municipal da Cidade de Araçatuba - SP, para o Cemitério Municipal Recanto de Paz da cidade de Araçatuba - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Assessora Parlamentar: Celia de Melo Turi Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Rosa de Melo e da Sra. Maria Conceição de Melo, era casada com o Sr. Osmar Turi; deixa as filhas: Jenifer Caroline de Melo Turi Cancherini, casada com o Sr. Flavio Cancherini; Michelle de Mello Turi, casada com o Sr. Odair Alves Pinheiro e Carina Emanuele de Melo Turi Dalcin, casada com o Sr. Thiago Fernandes Dalcin. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h00 na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudinei Francisco dos Santos Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. João Francisco dos Santos e da Sra. Aparecida da Cruz dos Santos, falecida. Deixa a filha Maria Eduarda Marafon dos Santos, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonilde Ribeiro Arias Faleceu ontem, nesta cidade,contava 74 anos, filha dos finados Sr. Pedro Ribeiro e da Sra. Benedita Dias, era viúva do Sr. Manoel Arias Santos; deixa os filhos: Dalva Arias Freitas, casada com o Sr. Eleonardo Freitas; Deise Arias Santos, casada com o Sr. Paulo Assis Santos; Dalvino Arias; Derio Arias; Diva Arias Auco, casada com o Sr. Flavio Auco de Almeida; Delia Arias Santos, casada com o Sr. Edson da Silva dos Santos e Denise Arias, falecida. Deixa os netos: Willian, Tatiane, Jessica, Peterson, Paloma, Daniel, Gabriel, Cleiton, Isabeli, Everton, Pamela, Paola, Raul, Diana, Miguel, Amanda, Sofia e Veronica, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonor Amstalden Menghini Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Arnaldo Amstalden e da Sra. Maria Rosa Kerches Menezes, era viúva do Sr. Benedito Menghini; deixa os filhos: Roseli Aparecida Menghini Barbieri, casada com o Sr. Jose Davi Barbieri; Vlamir Antonio Menghini, casado com a Sra. Isabel Cristina Martins Menghini; Vlademir Benedito Menghini, casado com a Sra. Silva Helena Fava Menghini e Ana Claudia Menghini Botini, casada com o Sr. Nelson Zeferino Botini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Salvador Benati Faleceu dia 09/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Romero Benati. Era filho do Sr. Antonio Benati e da Sra. Izaltina T. Benati, falecidos. Deixa os filhos: Vania Benati Benoti, falecida foi casada com Carlos Benoti; Adriana Benati de Godoy casada com Ronaldo José Ferraz de Godoy; Silvana Benati casada com Willian Ercolin; Daniela de Castro Benati casada com Fabio de Castro; Luiz Salvador Benati Junior casado com Marcele Emilia Ortolani Benati. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/06/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Rubi, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Jesus Leopoldino Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Mariano Martins e da Sra. Alzira de Menezes, era viúva do Sr. Jose Leopoldino; deixa os filhos: Fernando Leopoldino, casado com a Sra. Juraci da Silva Leopoldino; Maria Cristina Leopoldino, falecida e Sonia Aparecida Leopoldino, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Maria Madalena da Silva Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 74 anos, filha da Sra. Maria Antônia da Conceição, falecida, era viúva do Sr. Jeorge da Silva; deixa os filhos: Lilian Maria da Silva Campos, casada com o Sr. Marcos Rogerio Campos e José Eduardo da Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Katia Eunice de Almeida da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Municipal de Charqueada, sala “02”, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Roberto Roccia Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Carlos Alberto Roccia, falecido e da Sra. Antonia Rocca Roccia, era casado com a Sra. Andrea Cristina Silveira Roccia. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Renata Aparecida de Souza Oliveira Faleceu anteontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 41 anos, filha da Sra. Evanilde de Souza Lourenço, era casada com o Sr. Gleyson Tavares Torquato; deixa os filhos: Lohanne Danille Souza Rodrigues; Rian Gabriel de Souza; Richard Luigi de Souza; Samuel Felipe Souza Oliveira; Stephanie Gabrielle de Souza Oliveira e Adrian Gabriel de Souza Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal Antonio Luiz Dellai de Leme/SP, para o Cemitério Municipal São João Batista da cidade de Leme/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roberto Peregrino Morales Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho do Sr. Jose Morales Agudo, falecido e da Sra. Lygia Peregrino Morales, era casado com a Sra. Maria Vanda Arminini; deixa os filhos: Millke Jasmine Arminini Morales e Roberto Peregrino Morales Junior. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Robson Correa Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Lourival Correa, falecido e da Sra. Maria Vladiceia Calvi Correa, era casado com a Sra. Luzinete Pereira de Jesus; deixa os filhos: Edson Lucas Correa, casado com a Sra. Antonia Valdilania de Oliveira Silva Correa; Pedro Henrique Freitas do Amaral Correa; Leandro Correa; Thais Correa e Camilly Graciano Correa. Deixa irmãos, cunhados, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdete Soares de Araujo Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Alcides Soares de Araujo e da Sra. Maria Martins de Araujo; era casado com a Sra. Elza Marques Rodrigues de Araujo; deixa as filhas: Beatris Rodrigues de Araujo Miguel, casada com o Sr. João Paulo de Ramos Miguel e Adriele Rodrigues de Araujo Oliveira, casada com o Sr. Elias de Oliveira. Deixa a neta Heloisa Araujo Miguel, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.