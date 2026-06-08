Sra. Adriana Aparecida da Silva

Faleceu dia 06/06/2026, na cidade de Rio Claro/SP, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Abranão José da Silva e da Sra. Ivone Remédio, era casada com o Sr. Claudinei Antonio Candian; deixa os filhos: Vanildo; Rita e André. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério São João Batista da cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Angelina Prudente Anastácio

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. José Prudente e da Sra. Francisca Carneiro, era viúva do Sr. Hermes Anastácio; deixa os filhos: Edison Anastácio, casado com a Sra. Regina Helena Romanelle Anastácio; Edna Prudente Anastácio Travenssollo, casada com o Sr. José Armando Travenssollo; Sérgio Fernando Anastácio, casado com a Sra. Luciana Maria Ballistieiro Anastácio e Luis Claudio Anastácio, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Angélica Piacentini Anastácio. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Olimpyo Ferraz

Faleceu dia 06/06/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. José Ferraz e da Sra. Isaltina Ferraz. Deixa o irmão: Luiz Ferraz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 06/06/2026, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.