Sra. Adriana Aparecida da Silva
Faleceu dia 06/06/2026, na cidade de Rio Claro/SP, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Abranão José da Silva e da Sra. Ivone Remédio, era casada com o Sr. Claudinei Antonio Candian; deixa os filhos: Vanildo; Rita e André. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério São João Batista da cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Angelina Prudente Anastácio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. José Prudente e da Sra. Francisca Carneiro, era viúva do Sr. Hermes Anastácio; deixa os filhos: Edison Anastácio, casado com a Sra. Regina Helena Romanelle Anastácio; Edna Prudente Anastácio Travenssollo, casada com o Sr. José Armando Travenssollo; Sérgio Fernando Anastácio, casado com a Sra. Luciana Maria Ballistieiro Anastácio e Luis Claudio Anastácio, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Angélica Piacentini Anastácio. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Olimpyo Ferraz
Faleceu dia 06/06/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. José Ferraz e da Sra. Isaltina Ferraz. Deixa o irmão: Luiz Ferraz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 06/06/2026, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Armando Zorzetti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. André Zorzetti e da Sra. Deolinda Rodi Zorzetti, era viúvo da Sra. Josefa Nicolau Zorzetti; deixa os filhos: Andreia Aparecida Zorzetti e Anderson Benedito Zorzetti, casado com a Sra. Cibele Cristina Paschoalin Zorzetti. Deixa o neto Alexandre Felipe Zorzetti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Blandina Dos Santos Sant’Ana Vitti
Faleceu dia 06/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Agenor Vitti. Era filha do Sr. Lourenço Barbosa Sant’ana e da Sra. Ernestina Carneiro dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo dos Santos Sant'ana casado com Jadielma de Matos Sant'ana; Juliana Sant'ana Vitti Posledink casada com Luiz Posledink. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/06/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Roberto Ribeiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Custodio Ribeiro e da Sra. Maria Rocha Ribeiro. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Menino Christoffer Feliciano da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 01 ano, filho do Sr. Marcio Costa da Silva e da Sra. Misleine Feliciano. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dejiane Carlos da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 27 anos, filha do Sr. João Batista Carlos da Silva e da Sra. Geany Fernandes da Silva, era casada com o Sr. Tiago Pereira Lima. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Derek Rasera
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Raul Rasera, falecido e da Sra. Mariangela Pessina Rasera. Deixa os filhos: Raul Furlan Rasera; Gabriela Fernandes Rasera e Marina Fernandes Rasera, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Diego Luis Honorato
Faleceu ontem, na cidade de Campinas/SP, contava 35 anos, filho do Sr. José Lúcio Honorato, falecido e da Sra. Maria Nilda de Oliveira Honorato. Deixa o irmão: Guilherme Oliveira Honorato, casado com a Sra. Raquel Padetti Honorato; deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 10h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Doraci Pagoto Nastaro
Faleceu dia 08/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Walter Nastaro. Era filha do Sr. João Pagoto e da Sra. Maria Gambaro Pagoto, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula Nastaro Nicoleti casada com Jose Antonio Nicoleti, Denilson Nastaro casado com Marcia Regina Parolina e Nadia Maria Nastaro Fortunato casada com Claudemir Fortunato. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elvira Coelho Joly Penna
Faleceu dia 06/06/2026 na cidade de São Paulo, aos 80 anos de idade e era viúvo da Sr. Julio Joaquim Joly Penna. Era filha do Sr. Izaltino Correa dos Santos e da Sra. Geni Coelho de Oliveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 07/06/2026 as 11:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Geraldo Murbach
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Rene Murbach e da Sra. Iraci Justino de Souza Murbach, era casado com a Sra. Maria Aparecida Pires Murbach; deixa os filhos: Monica Murbach Vitti, casada com o Sr. Sergio Luis Vitti e Wagner Murbach, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Helena Trevisan
Faleceu dia 05/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era filha do Sr. Antonio Trevisan e da Sra. Olivia Detoni Trevisan, falecidos. Deixa as filhas: Ana Regina de Marchi, Admilton Raul de Marchi (falecido), Ana Lucia de Marchi Soares casada com Maximiano Cássio Soares. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 06/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 08:00hs até as 12:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ignez Amaral de Souza
Faleceu dia 06/06/2026, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Jose Ferraz do Amaral e da Sra. Anna Pellegrini do Amaral, era viúva do Sr. Moises Tiburtino de Souza; deixa os filhos: Jose Roberto de Souza, casado com a Sra. Sonia Martins; Norberto Antonio de Souza, casado com a Sra. Maria Laudeci da Silva; Moises de Souza Junior, casado com a Sra. Neide de Souza e Sandra Aparecida de Souza, casada com o Sr. Sagres Almeida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Carlos Bastos
Faleceu dia 06/06/2026, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. João Ferreira Bastos e da Sra. Maria do Espirito Santo Bastos, era viúvo da Sra. Benedita Piedade Bastos; deixa os filhos: João; Luciana; Alessandra e Gilson. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João de Oliveira Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Francisco de Oliveira Santos e da Sra. Benedicta Pontes de Oliveira, era casado com a Sra. Benedita Aparecida Bueno de Camargo Santos; deixa os filhos: João Rafael de Oliveira Santos, casado com a Sra. Edna Maria Nazato Santos e Nathalia de Oliveira Santos. Deixa o neto Luiz Henrique, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Christiano
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filho dos finados Sr. Pedro Christiano e da Sra. Alzira da Conceição, era viúvo da Sra. Clotilde Maria Christiano; deixa os filhos: Benedita Aparecida Christiano Amaral, casada com o Sr. Valmir Dias do Amaral; Joana de Fatima Christiano Oriani, casada com Benedito Aparecido Oriani; José Luis Christiano, casado com a Sra. Isabel Cristina Soares Christiano; Roselene Terezinha Christiano; Antonio Pedro Christiano; Nivaldo Jose Christiano, casado com a Sra. Edilene Alves Christiano; Edson Donizete Christiano, casado com a Sra. Patricia Soares Correa Christiano e Valquiria Cristina Christiano, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Oliveira Sampaio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Luiz Oliveira e da Sra. Lasara Pires Oliveira, era viúva do Sr. Romeu Pimenta Sampaio; deixa os filhos: Priscila Sampaio de Alcantara, casada com o Sr. Celso Eder de Alcantara e Cesar Oliveira Sampaio, casado com a Sra. Kesia Graziele Pedrassi Ramos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria De Lourdes Rodrigues Berto
Faleceu dia 08/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era casada com o Sr. Vanderlei Berto. Era filha do Sr. Silvino Rodrigues e da Sra. Vicentina Coração, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Rodrigues Berto Canova casada com Arquimedes de Jesus Canova, Andreia Rodrigues Berto, Ricardo Rodrigues Berto casado com Viviane Monte Berto, Vanessa Rodrigues Berto, Viviane Berto Fava casada com Everton Fava. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marta Romana Turchi Palauro
Faleceu dia 06/06/2026, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Bruno Turchi e da Sra. Jesuina Mafalda Polisel Turchi; deixa os filhos: Francis Henrique Palauro e Daiana Carolina Palauro de Oliveira, casada com o Sr. Pablo de Oliveira Silva. Deixa as netas: Eduarda e Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 06/06/2026, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Mercedes Penteado De Moraes
Faleceu dia 07/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era viúva do Sr. José Rodrigues de Moraes. Era filha do Sr. Oscar Bozon Penteado e da Sra. Virgilia Maria Penteado, falecidos. Deixa os filhos: Rosani de Moraes Berto viúva de Ricardo Antonio Berto, Valdinei Rodrigues de Moraes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/06/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ricardo Tadeu Oliveira Dos Santos
Faleceu dia 06/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era viúvo da Sra. Maura Aparecida de Jesus Oliveira dos Santos. Era filho do Sr. Nereu Calindro dos Santos e da Sra. Neusa Oliveira dos Santos, falecidos. Deixa as filhas: Thais Fernanda de Jesus dos Santos, Lais Cristina Jesus dos Santos casada com Jorlan Cleiton Ribeiro de Souza e Gabriela Aparecida Oliveira dos Santos. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/06/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rodrigo Romero
Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 49 anos, filho do Sr. Oscar Romero, falecido e da Sra. Edina Lopes Romero. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem - Romulo Marques De Oliveira
Faleceu dia 08/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade. Era filho do Sr. Vicente Tadeu de Oliveira e da Sra. Neuzira Maria de Oliveira, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sebastião Leite da Silva
Faleceu dia 06/06/2026, na cidade de São José do Rio Preto/SP, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Benedito Leite da Silva e da Sra. Aparecida Neves da Silva, era casado com a Sra. Adalgiza da Silva Leite; deixa os filhos: Douglas Leite da Silva, casado com a Sra. Danilla de Souza Catarino; Sirlei da Silva Freire, casada com o Sr. Romerio Freire de Lima; Viviane da Silva Bugno, casada com o Sr. Fernando Bugno e Camila da Silva Ribeiro, casada com o Sr. Israel Ribeiro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório foi realizado anteontem, das 12h00 às 17h00 no Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", tendo seguido o féretro às 17h15 para o Velório Bom Pastor da cidade de Porecatu/PR, onde foi sepultado ontem às 13h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei de Porecatu/PR. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.