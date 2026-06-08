Mais uma Copa do Mundo está começando. Durante algumas semanas, milhões de pessoas vão acompanhar jogos, fazer previsões, reunir amigos e familiares e viver aquela expectativa que só o futebol é capaz de despertar.

Em tempos de rotinas cada vez mais corridas, a Copa continua sendo um dos poucos eventos capazes de mobilizar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Independentemente da idade ou da profissão, todos passam a compartilhar emoções, expectativas e histórias em torno de um mesmo acontecimento.

Poucos eventos conseguem reunir, ao mesmo tempo, crianças, jovens, adultos e idosos diante de uma mesma conversa. A Copa do Mundo faz isso. Por alguns instantes, o cotidiano dá lugar à expectativa de cada partida, aos comentários sobre os jogos e às lembranças de outras edições que marcaram época.