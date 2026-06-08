Aconteceu, na semana passada, no maior encontro de oncologia do mundo, uma cena impactante: centenas de médicos em pé, aplaudindo e chorando diante de um novo estudo que trouxe esperança a milhares de pacientes com câncer de pâncreas.

Durante décadas, médicos, pacientes e famílias aprenderam a conviver com números duros, prognósticos difíceis e poucas alternativas quando os tratamentos deixavam de funcionar.

Por isso, algumas notícias merecem ser recebidas com algo raro na medicina: esperança.