Prof. André Gerolamo Gonçalves

Faleceu dia 03/06/2026, na cidade de Piracicaba/SP, contava 56 anos, filho do Sr. Geraldo Gonçalves da Silva, falecido, e da Sra. Stanley Gerolamo da Silva; era casado com a Sra. Denise Sebastiana de Azevedo Gonçalves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala “Lírio”, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.

Sr. Antonio Carlos Amstalden

Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 50 anos, filho do Sr. Pedro Antonio Amstalden, falecido, e da Sra. Joanna da Rocha Amstalden. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h45 do Velório da Saudade, sala “08”, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.

Sr. Carlos Alberto Cavalcante Cunha

Faleceu dia 03/06/2026, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Waldomiro Cunha e da Sra. Dorothy Cavalcante Cunha. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de Limeira/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.