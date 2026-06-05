Prof. André Gerolamo Gonçalves
Faleceu dia 03/06/2026, na cidade de Piracicaba/SP, contava 56 anos, filho do Sr. Geraldo Gonçalves da Silva, falecido, e da Sra. Stanley Gerolamo da Silva; era casado com a Sra. Denise Sebastiana de Azevedo Gonçalves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala “Lírio”, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sr. Antonio Carlos Amstalden
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 50 anos, filho do Sr. Pedro Antonio Amstalden, falecido, e da Sra. Joanna da Rocha Amstalden. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h45 do Velório da Saudade, sala “08”, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sr. Carlos Alberto Cavalcante Cunha
Faleceu dia 03/06/2026, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Waldomiro Cunha e da Sra. Dorothy Cavalcante Cunha. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de Limeira/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudio Rolim da Silveira
Faleceu ontem, na cidade de Pirassununga/SP, contava 81 anos, filho do Sr. Renato Pinto da Silveira e da Sra. Odete Rolim da Silveira; era casado com a Sra. Ivani Caneva Rolim da Silveira. Deixa os filhos: Rodrigo Rolim da Silveira e Rogerio Rolim da Silveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “Orquídeas”, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sra. Clarisa Florentina Bravo Toro
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 86 anos, filha do Sr. Melquiades Pastor Bravo Roa e da Sra. Maria Cristina Toro Toro; era viúva do Sr. Fernando Perez Vargas. Deixa os filhos: Cecilia Elizabeth Perez Bravo, casada com o Sr. Claudio Juvenal Martinez Moyano; Gonzalo Elias Perez Bravo; Jaime Daniel Perez Bravo e Fernando Israel Perez Bravo, casado com a Sra. Marianela Cabezas Villarroel. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala “02” do Velório Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sra. Daniela Regina de Siqueira
Faleceu dia 03/06/2026, nesta cidade, contava 40 anos, filha da Sra. Sandra Regina de Siqueira, falecida, era casada com o Sr. Jefferson Martins Dias; deixa os filhos: Paloma Regina Dias e Daniel Dias. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Idalina Rosa do Nascimento
Faleceu dia 03/06/2026, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Alcides do Nascimento e da Sra. Ana Maria dos Santos; deixa as filhas: Rita de Cassia do Nascimento; Camila Cristina dos Santos e Rafaela Karine dos Santos Alcarde, casada com o Sr. Phelipe Ricardo Barbosa Alcarde. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funais.
Sra. Ilma Aparecida Rodrigues da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha do Sr. Geraldo Rodrigues da Conceição e da Sra. Maria Gomes da Conceição, falecida, era casada com o Sr. Robson Wilhens Rodrigues da Silva; deixa a filha: Bruna Raissa Rodrigues Marchese, casada com o Sr. Leonardo Ortiz Marchese. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Irineu Silveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Benedito Silveira e da Sra. Lazara Garcia Silveira, era viúvo da Sra. Marici de Lourdes Silveira. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José de Almeida de Jesus
Faleceu dia 03/06/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filho da Sra. Maria Amelia de Jesus, falecida, era viúvo da Sra. Marinilde Almeida de Jesus; deixa os filhos: Wagner Almeida de Jesus; Flavio Almeida de Jesus e Sidnei Almeida de Jesus. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Honorato da Silva
Faleceu dia 03/06/2026, na cidade de Charqueada/SP, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Altino Honorato da Silva e da Sra. Irene Cecilia da Conceição, era casado com a Sra. Sonia Aparecida da Cruz Silva; deixa os filhos: Thais; Leandro e Talita. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Zuanetti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Cezario Jose Zuanetti e da Sra. Adelaide Selan, era viúva do Sr. Mario Vicente; deixa o filho Mario Cesar Vicente, casado com a Sra. Cristina Moreira Vicente. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Miguel Artuso
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Rinaldo Artuso e da Sra. Rosa de Negri, era viúvo da Sra. Maria Aparecida Cardoso Artuso. Deixa a filha: Ana Lúcia Artuso Longati, casada com o Sr. Edson Longati. Deixa os netos: Ana Júlia Longati e Luiz Henrique Longati, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, para o Cemitério da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sr. Orlando de Almeida
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 86 anos, filho do Sr. Antonio de Almeida e da Sra. Angelina Tabela, falecidos, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Almeida. Deixa os filhos: Natalino Aparecido de Almeida, casado com a Sra. Silvana Aparecida Leite de Almeida, e Celso Tadeu de Almeida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “07”, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sra. Paula da Silva Lemes
Faleceu ontem, na cidade de São Carlos/SP, contava 45 anos, filha do Sr. Alipio Pereira da Silva, falecido, e da Sra. Joana Viana da Silva; deixa os filhos: Douglas Gruski; Mauricio Gruski e Marcio Lemes dos Santos Junior. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Salvador dos Reis
Faleceu dia 03/06/2026, na cidade de Piracicaba/SP, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Mauricio dos Reis e da Sra. Preciliana Maria de Jesus, foi casado em primeiras núpcias com a Sra. Julia Barbosa dos Reis e em segundas núpcias com a Sra. Amélia Beata da Silva. Deixa o filho: Reginaldo Gustalla dos Reis. Deixa irmãos, irmã, cunhada, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala “01” do Velório Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sr. Sergio Jose Dezen
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Antonio Dezen e da Sra. Zoraide Rossini, era casado com a Sra. Laurinda Nateras Dezen; deixa os filhos: Maria Inês Dezen; Antonio Sergio Dezen, casado com a Sra. Iraides Maria Batagelo Dezen, e Marcos Roberto Dezen. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Urgel de Almeida Lima
Faleceu dia 03/06/2026, na cidade de Piracicaba/SP, contava 97 anos, filho dos finados Sr. João de Almeida Lima e da Sra. Wanda de Almeida, era casado com a Sra. Elza Rocha Mello de Almeida Lima. Deixa os filhos: Urgel Rocha Mello de Almeida Lima e Zeuler Rocha Mello de Almeida Lima. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem no Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Safira”, das 10h00 às 15h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sr. Urbano da Silva Ferreira
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 62 anos, filho da Sra. Silvandira Gonçalves, falecida, era casado com a Sra. Maria Rosangela de França Ferreira; deixa os filhos: Aline Gabriela da Silva Ferreira; Humberto da Silva Ferreira, casado com a Sra. Rafaela Fernanda Maciel Ferreira, e Shara Vitoria da Silva Ferreira, casada com o Sr. Julio Cesar Alves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lúcia Scagnolato Gonçalves
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba/SP, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Mario Scagnolato e da Sra. Luiza Alves Scagnolato, era casada com o Sr. Pedro Neves Gonçalves. Deixa os filhos: Evandro Gonçalves, casado com a Sra. Julia Grasiela Mazzi; Gisene Gonçalves, casada com o Sr. Juarez Alberto de Lima; e Bleiton Silas Gonçalves, casado com a Sra. Gislaine Tavares. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído o féretro às 16h00 da sala “03” do Velório Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar.
Sr. Wilson Luis Caldeira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Juvenal Caldeira e da Sra. Maria Nivia de Jesus Caldeira, era casado com a Sra. Ines Altarugio Caldeira; deixa os filhos: Willian Luis Caldeira, casado com a Sra. Silmara Cristina Garbim Caldeira; Wiltton Gabriel Caldeira e Mariane Lucia Caldeira, casada com o Sr. Carlos Miguel Ribeiro. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h15 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Esmeralda”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. William Mendes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. Noedir Elias Mendes e da Sra. Sueli Aparecida Silva Mendes; deixa os filhos: Guilherme Vinicius Rocha Mendes; Gustavo Henrique Marques Mendes; Murilo Rocha e Geovani Rocha Mendes. Deixa netos, irmãos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.