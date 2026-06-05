“Quando implantamos a cirurgia robótica, assumimos o compromisso de oferecer aos mais de 200 mil beneficiários o que existe de mais avançado na medicina mundial. Alcançar a marca de 115 procedimentos em menos de um ano demonstra que estamos no caminho certo. Mais do que números, estamos falando de vidas impactadas por uma assistência segura, precisa, humana e eficiente”. A declaração do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, resume o significado de uma das maiores conquistas recentes da Cooperativa.

Desde a implantação do sistema, em julho de 2025, o Hospital Unimed Piracicaba vem consolidando uma nova etapa na assistência à saúde da região. Os resultados alcançados reforçam o sucesso da tecnologia, que ampliou o acesso a procedimentos minimamente invasivos e de alta complexidade, elevando os padrões de segurança, precisão e qualidade assistencial. Com isso, a Instituição fortalece sua posição como referência regional em inovação e medicina de ponta.

A chegada do sistema robótico da Vinci representou um salto tecnológico sem precedentes para a saúde regional. Considerado um dos equipamentos mais avançados da atualidade, o sistema oferece visão ampliada em alta definição, movimentos de extrema precisão e maior controle durante os procedimentos cirúrgicos, permitindo intervenções mais seguras e eficazes.