“Quando implantamos a cirurgia robótica, assumimos o compromisso de oferecer aos mais de 200 mil beneficiários o que existe de mais avançado na medicina mundial. Alcançar a marca de 115 procedimentos em menos de um ano demonstra que estamos no caminho certo. Mais do que números, estamos falando de vidas impactadas por uma assistência segura, precisa, humana e eficiente”. A declaração do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, resume o significado de uma das maiores conquistas recentes da Cooperativa.
Desde a implantação do sistema, em julho de 2025, o Hospital Unimed Piracicaba vem consolidando uma nova etapa na assistência à saúde da região. Os resultados alcançados reforçam o sucesso da tecnologia, que ampliou o acesso a procedimentos minimamente invasivos e de alta complexidade, elevando os padrões de segurança, precisão e qualidade assistencial. Com isso, a Instituição fortalece sua posição como referência regional em inovação e medicina de ponta.
A chegada do sistema robótico da Vinci representou um salto tecnológico sem precedentes para a saúde regional. Considerado um dos equipamentos mais avançados da atualidade, o sistema oferece visão ampliada em alta definição, movimentos de extrema precisão e maior controle durante os procedimentos cirúrgicos, permitindo intervenções mais seguras e eficazes.
Desde a implantação, a tecnologia vem sendo utilizada principalmente nas especialidades de urologia, ginecologia, cirurgias torácica e geral, beneficiando pacientes que passaram a contar com uma alternativa cirúrgica moderna, menos invasiva e com excelentes resultados.
Segundo o dirigente, a rápida adesão dos médicos e os resultados obtidos ao longo dos primeiros meses confirmam o potencial transformador da cirurgia robótica. “A inovação só faz sentido quando melhora a vida das pessoas”.
Os benefícios da cirurgia robótica vão além da tecnologia. Entre as principais vantagens estão a redução do trauma cirúrgico, menor sangramento, diminuição dos riscos de complicações, menos dor no pós-operatório, menor tempo de internação e retorno mais rápido às atividades habituais. O conjunto desses fatores proporciona ganhos significativos na experiência e na qualidade de vida dos pacientes.
Para o diretor da Área Hospitalar da Unimed Piracicaba, João Paulo Mainardi, os resultados alcançados neste primeiro ano demonstram a maturidade do projeto e a capacidade da Instituição em incorporar tecnologias de ponta de forma segura e responsável.
“A marca de 115 procedimentos evidencia a confiança dos médicos e dos pacientes na tecnologia. Mais do que adquirir um equipamento de última geração, estruturamos um programa completo, com capacitação das equipes, protocolos assistenciais e investimentos contínuos em qualidade e segurança”, destaca.
A cirurgia robótica integra um amplo ciclo de modernização promovido pela Cooperativa nos últimos anos. Além dos investimentos em inovação, a Unimed Piracicaba avança na implantação de novas estruturas assistenciais, entre elas o novo Hospital Unimed, o Centro de Prevenção, Reabilitação e Terapias, o Pronto Atendimento da Criança (PAC) e o Centro de Diagnóstico por Imagem, fortalecendo um modelo de cuidado cada vez mais resolutivo, integrado e centrado no paciente.
“Chegar até aqui é resultado de planejamento, investimento, coragem para inovar e, principalmente, compromisso com as pessoas. Temos orgulho de participar da transformação da medicina regional e de oferecer aos nossos pacientes recursos que representam o futuro da assistência. Seguiremos avançando, investindo e construindo uma saúde cada vez mais moderna, acessível e humana”, finalizou Joussef.