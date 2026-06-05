Quantas pessoas têm a doença de Parkinson em Piracicaba e região? Estima-se, nas perspectivas mais otimistas, que a doença ocorra em, pelo menos, 1% da população acima de 60 anos, com possibilidade de dobrar o número nos próximos anos. Em Piracicaba, portanto, se levarmos em consideração dados que estimam em cerca de 57.000 idosos, teríamos perto de 570 parkinsonianos. No entanto é difícil saber com exatidão o número de parkinsonianos que vivem em Piracicaba e região. Como a doença de Parkinson não é contagiosa, o médico não é obrigado a reportá-la às autoridades sanitárias. Além disso ainda é grande o número de parkinsonianos que se isolam devido ao medo e ao preconceito contra essa doença, conhecida equivocadamente como “Mal de Parkinson”. Dessa forma, muitos se sentem constrangidos, envergonhados por causa dos sintomas e evitam sair de casa, afastando-se do convívio social. Passam a deixar de visitar amigos, de participar de festas em família, o que faz com que a doença evolua mais rapidamente.

O que é a doença de Parkinson? Qual parte do corpo é afetada pela doença? A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa progressiva em ocorrência no mundo. Ela acontece devido à morte de neurônios produtores de substância chamada Dopamina, responsável pela função motora e pelo bem-estar, entre outras. Não se sabe ainda as causas da doença, mas há algumas pesquisas que apontam para causas genéticas e ambientais. Muitas vezes ela inicia por algum tremor em um dos braços ou perna e evolui com o tempo, afetando a marcha, causando dores no corpo, congelamentos (freezing), discinesia (movimentos involuntários).



O Parkinson tem cura? O Parkinson ainda não tem uma cura definitiva, apesar de o número de pesquisas ter se intensificado nesta década. Houve, no entanto, grandes avanços nos tratamentos com novos medicamentos e cirurgias que propiciam um alívio maior dos sintomas.

Quais os principais sintomas do Parkinson? O tremor é o único sintoma da doença? O Parkinson é uma moléstia grave, com sintomas motores como o tremor, a lentidão de movimentos, a postura desequilibrada e a rigidez muscular que imobiliza a pessoa. Não adianta pressioná-la, alegando falta de vontade, pois o que falta é dopamina. O tremor é o sintoma mais conhecido. É importante ressaltar que, apesar de mais visível, nem todo parkinsoniano tem tremor e alguns tremores não significam que a pessoa tenha Parkinson. Há, ainda, sintomas não motores, como a depressão e a perda do olfato.

