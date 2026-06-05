O reitor da Universidade de São Paulo, professor Aluisio Augusto Cotrim Segurado, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo em 2/6, admitiu que a greve dos alunos que paralisa o campus da USP desde o dia 14/4 é motivada por fins políticos. Nas palavras do reitor: “Todos os estudantes que compareceram às negociações, as lideranças, vieram com camisetas de movimentos políticos, ligados a partidos políticos de um espectro extremado.”

Mesmo que implicitamente, o reitor da mais reconhecida universidade brasileira, referiu-se a movimentos políticos de extrema esquerda que direcionam a atuação de líderes estudantis da universidade. No editorial “Os tiranetes da USP”, datado de 3/6, o mesmo jornal analisou: “Do relatório de Segurado, depreende-se que extremistas que dominam as assembleias fabricaram uma crise na universidade, orquestraram o que chamam de “greve”, sequestraram as pautas legítimas da comunidade e calaram o debate, com objetivos exclusivamente políticos.” E, ainda, explicitou: “(...) é à base da imposição de sua vontade que o grupelho vem pautando a greve e tutelando os estudantes. São as velhas estratégias violentas da esquerda que não condizem com o diálogo, a tolerância e a democracia.”

Portanto, o episódio da greve dos alunos da USP, como o reconhecido pelo O Estado de S.Paulo, demonstra claramente que os mesmos estão servindo de massa de manobra de interesses políticos de partidos de extrema esquerda. Os prejuízos à educação de todos os alunos da universidade são gravíssimos.