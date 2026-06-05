Se você é alcoólatra ou viciado em drogas, reconheça isso. Não evite o problema. Muitos continuam doentes porque se recusam a admitir sua condição e vivem na negação por um período tão grande que perdem muitas oportunidades de cura. Sua doença é um caso de instabilidade, de medo interior. Você se recusa a enfrentar a vida e tenta escapar da responsabilidade usando a garrafa. A ferida está tão aberta que a única coisa que você pensa do acordar ao dormir é em maneiras de alivio da dor e como não encontra, usa o caminho mais curto e já conhecido, o álcool. Como alcoólatra, você não tem livre-arbítrio. Talvez até pense que tem. Quem sabe, pode até vangloriar-se de sua força de vontade. Se é um alcoólatra e diz categoricamente “Não vou mais tocar em bebida”, saiba que você não tem poder necessário para transformar essas palavras em realidade. A razão é que você não sabe onde se localiza esse poder.

Se você sente um forte desejo de livrar-se de qualquer hábito destrutivo, já está cinquenta e um por cento curado. Quando o desejo de eliminar o mau hábito for maior do que a necessidade de continuar com ele, você irá descobrir que a cura está a apenas um passo.

Qualquer que seja o pensamento em que prende a mente, a mente o ampliará. Impregne a sua mente com os conceitos de que é um homem livre, livre do hábito destrutivo. Mantenha a atenção concentrada nessa nova direção. Ao fazer isso, você vai gerar sentimentos que aos poucos saturam o conceito de liberdade e paz. Todas as ideias que você impregna de emoção são aceitas e transformadas em realidade pelo seu subconsciente. O que você precisa fazer é reeducar a sua mente.