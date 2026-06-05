Mais um cinco de junho que chega, dia do Meio Ambiente - nosso planeta, nossa casa, futuro de nossos filhos, netos, das próximas gerações.

Lembrei de quando fiz uma compra numa loja, e após pagar, peguei a sacola retornável na bolsa para levar minha compra, como sempre faço. Mas a atendente falou que eu não poderia levar daquele jeito, tinha que colocar numa sacola plástica. Eu falei que não queria levar uma sacola plástica e estava no meu direito de recusar. Ela não deu bola para meu argumento, colocou minha compra na sacola e a lacrou. Fiquei pasma! Falei que gostaria de conversar com o gerente da loja, e ela, mesmo contrariada, o chamou. Expliquei que eu não queria levar sacolas plásticas para casa e fui obrigada pela moça do caixa. Ele disse que as normas são ditadas pela matriz, que toda compra tem que ser ensacada. E eu argumentei que não, se o cliente não quiser levar a sacola plástica, está no seu direito, podia até vestir a roupa e sair com ela, desde que estivesse com a nota fiscal em mãos. Mas a nota mesmo, a moça nem tinha me entregado. E dar a nota fiscal seria mais importante do que a sacola plástica, e, se o motivo fosse o de lacrar a sacola, ela poderia ter feito isso na minha sem problemas.

Chegando em casa e comentando o ocorrido, minha neta que tinha cinco anos na época, falou: “vovó, plástico mata tartarugas no mar! Até ela sabia dos danos do plástico para a natureza, mas o gerente da loja e o dono da empresa não sabiam...