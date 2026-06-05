Dizem que a humanidade evoluiu quando trocou a pancadaria pela conversa. Observando certas campanhas eleitorais brasileiras, surge a dúvida: será que evoluímos mesmo ou apenas substituímos as pedras por cocô verbal?

Toda eleição começa como festa de aniversário. Tem sorriso, abraço, promessa e foto para todo lado. Mas basta a disputa esquentar para o cenário virar uma guerra peculiar. Não uma guerra de canhões, mas a famosa Guerra do Cocô, onde cada lado tenta convencer o eleitor de que o adversário produz um estrume político mais tóxico.

O Brasil conhece bem conflitos. Tivemos a Guerra dos Farrapos, a Cabanagem, a Balaiada, a Revolução Praieira e a Revolução Constitucionalista de 1932. Cada uma nasceu de disputas políticas, econômicas ou sociais. Fora de casa, enfrentamos a Guerra do Paraguai e participamos da Segunda Guerra Mundial contra o nazi-fascismo.