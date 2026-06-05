Em meados de 1950 e nos primeiros anos na faculdade de Direito (PUC-Campinas), vivíamos o entusiasmo – e, em especial, as esperanças – naquele Brasil das mudanças realmente apaixonantes. Na realidade, era o mundo estremecendo diante de verdadeiras revoluções sócio-político-econômicas. Não tínhamos consciência disso, mas aqueles viriam a ser conhecidos como os “anos dourados”. Para as gerações que os viveram, tornaram-se não apenas inesquecíveis, mas reveladores de, pelo menos, ser possível, globalmente, viver a alegria. E sonhar.

Ao, pois, os que sobrevivemos às décadas posteriores e à atual, nada entendermos do mundo atual, não se trata de saudosismo ou de inadaptação de envelhecidos. Deve tratar-se de algo que sabe à lamentação pela corresponsabilidade por tesouros perdidos. Fomos privilegiados por, ao mesmo tempo, assistir às e compartilhar das conquistas que nos levaram aos espaços siderais e – também agora e perigosamente – à inteligência artificial. Do mundo do carro-de-boi aos drones que se aproximam do Sol. E sempre – por décadas aparentemente sem fim – promovendo guerras, fratricídios, infelicidades de povos inteiros.

Voltando àqueles anos universitários dos 1950, início dos 1960, grupos de jovens apaixonamo-nos pelo marxismo sem sequer lermos Marx. Formaram-se movimentos, a “juventude comunista”, a admiração quase icônica por Luiz Carlos Prestes, que fora martirizado durante a ditadura de Getúlio Vargas. E o deslumbramento com uma União Soviética desconhecida, misteriosa. Em resumo: era chique, era “top” ser intelectual e dizer-se comunista. E as referências à juventude eram Jorge Amado, Graciliano Ramos, Caio Prado Júnior, Cândido Portinari, Nelson Pereira dos Santos, Vianny, Pedro Pomar, tantos outros. E o chileno admirável, Pablo Neruda. Como, mal saídos da adolescência, não nos apaixonarmos por aquilo?