O debate sobre o futuro do trabalho costuma girar em torno da tecnologia. Inteligência artificial, automação, plataformas digitais, novas profissões. Tudo isso é importante. Mas existe um ponto que muitas vezes fica de fora dessa conversa: a necessidade de prepararmos os jovens não apenas para procurar empregos, mas também para criar oportunidades.

Durante muito tempo, o caminho considerado ideal era simples: estudar, conseguir um emprego estável e permanecer nele por décadas. Essa lógica fez sentido para outras gerações, em outro momento econômico e social. O problema é que o mundo mudou, e a juventude percebeu isso antes de todos nós.

O jovem de hoje não pensa mais o trabalho da mesma forma. Ele quer flexibilidade, autonomia, criatividade e propósito. Quer transformar conhecimento em renda. Quer usar a internet para empreender, vender, produzir conteúdo, desenvolver serviços, abrir pequenos negócios ou trabalhar de maneira independente. E isso não é falta de compromisso, como alguns ainda insistem em dizer. É adaptação a uma nova realidade.