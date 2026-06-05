Na coluna anterior, relembrei três fatos que vivi nos anos 1990. Talvez, todos desconhecidos da grande população. Foram poucas as pessoas que estiveram ao meu lado durante o ocorrido e, involuntariamente, servi como testemunha ocular dos fatos. Vamos para mais alguns.

Ordem ao coronel - Falecido dia 17 de fevereiro do ano passado, Carlos Miranda notabilizou-se como o “Vigilante Rodoviário” na série televisiva dos anos 1960. Em 1993, esteve em Piracicaba a pedido da Polícia Rodoviária do Estado, base local. A intenção era dele, enquanto coronel da Polícia Militar Rodoviária Estadual, abrir uma exposição sobre acidentes nas rodovias, realizado no Shopping Center Piracicaba onde está hoje a praça de alimentação. E lá veio, de Itanhaém, onde residia. Foi recebido pelo policial Guedes (Luiz Antônio Guedes de Moura), que estudava jornalismo na Unimep e exercia a função de assessor de comunicação de uma base na região.

Miranda posou com muitas pessoas ao lado do seu veículo Simca Chambord, similar ao do seriado. Repentinamente, começa a queixar-se dos coturnos que lhe matavam os pés. Tira um imenso canivete e começa a recortar as botinas. Romualdo José Briganti, professor Babi, renomado no ensino e cinéfilo adorador do personagem, solta um berro que parou o Shopping: “por favor, senhor Vigilante ! Não faça isso !!!”. Miranda queixa-se do calçado que lhe aperta os pés, tira as duas botinas e entrega a Babi. Este, esboça um sorriso tremendo por ter sua memorábilia os coturnos de seu ídolo televisivo. Sai abraçado ao par de pisantes. E o coronel, outrora vigilante das rodovias ao lado do fiel cão Lobo, parte pelo Shopping caminhando pelos corredores com sua indumentária de policial rodoviário da TV apenas de meias...