Hoje não vou trazer um artigo científico. Vou falar de uma conversa que tive com uma aluna sobre o envelhecer. O envelhecer deveria ser reconhecido como conquista. Tempo vivido. Memória construída. História acumulada no corpo e na alma. Mas nem sempre é assim que a velhice é sentida por quem chega até ela. E a sociedade peca nesse quesito.

Para muitos idosos, envelhecer também pode significar perdas silenciosas: amigos que partiram, familiares que se foram, mudanças no corpo, diminuição da autonomia, limitações que aparecem sem aviso. Aos poucos, o mundo parece andar rápido demais, enquanto eles sentem que ficaram um pouco para trás.

E é justamente aí que precisamos aprender a olhar com mais cuidado.