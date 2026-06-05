Hoje não vou trazer um artigo científico. Vou falar de uma conversa que tive com uma aluna sobre o envelhecer. O envelhecer deveria ser reconhecido como conquista. Tempo vivido. Memória construída. História acumulada no corpo e na alma. Mas nem sempre é assim que a velhice é sentida por quem chega até ela. E a sociedade peca nesse quesito.
Para muitos idosos, envelhecer também pode significar perdas silenciosas: amigos que partiram, familiares que se foram, mudanças no corpo, diminuição da autonomia, limitações que aparecem sem aviso. Aos poucos, o mundo parece andar rápido demais, enquanto eles sentem que ficaram um pouco para trás.
E é justamente aí que precisamos aprender a olhar com mais cuidado.
O sofrimento emocional na velhice muitas vezes passa despercebido. Nem sempre vem como pedido de ajuda. Às vezes aparece no isolamento, no desânimo constante, na falta de vontade de sair, no abandono de pequenos prazeres ou em frases como: “não quero incomodar”, “agora só dou trabalho” ou “minha vida já passou”.
Mas envelhecer não é deixar de viver.
E devemos falar sobre prevenção do suicídio entre idosos, pois isso é necessário, porque tristeza profunda não é parte natural da idade. Solidão não deveria ser destino. E perder a vontade de viver não pode ser tratado como algo esperado só porque o tempo avançou.
Ao mesmo tempo, existe uma beleza no envelhecimento que quase ninguém comenta: a capacidade de continuar desejando a vida.
Ela aparece em cenas simples.
No baile da terceira idade, por exemplo. Alguém escolhe a melhor roupa, passa perfume, ajeita o cabelo e sai de casa. Não vai apenas dançar. Vai se reencontrar. Vai ouvir uma música que conhece desde sempre. Vai conversar com quem entende suas memórias sem precisar de explicação. Não vai precisar explicar para o neto quem foram Orlando Silva, Emilinha e Marlene na Rádio Nacional. Vai rir. Vai lembrar. Vai viver.
Toca uma canção antiga. Surge um convite para dançar. Depois vem a conversa. Depois o riso. Às vezes nasce uma amizade. Às vezes nasce companhia. Às vezes nasce afeto.
E por que não?
Quem decidiu que envelhecer significa abrir mão da alegria, da beleza, do desejo ou da possibilidade de recomeçar?
Talvez uma das dores mais profundas da velhice não esteja nas limitações do corpo, mas no olhar social que transforma o idoso em alguém invisível. Como se ele já tivesse vivido tudo o que tinha para viver.
Não. Ainda há vida pulsando ali.
Por isso, cuidar de um idoso vai muito além de exames, remédios ou consultas. É oferecer presença. Escuta. Tempo. Respeito. É manter vínculos vivos. É incentivar encontros. É lembrar, todos os dias, que ele continua pertencendo.
Porque ninguém envelhece deixando de precisar de afeto. E não devemos colocar nossos idosos nos estereótipos do vovô e da vovó que fazem tricô e jogam biriba em casa. Ney Matogrosso canta no palco e performa com mais de 80 anos. O envelhecimento mudou.
E, às vezes, salvar uma vida começa exatamente assim: numa visita sem pressa, numa conversa demorada, num café compartilhado, numa música colocada para tocar… ou num simples convite que diz: “vem… ainda tem lugar para você aqui.”
Afinal, todos nós, mais jovens, envelheceremos. Mas já paramos para pensar nisso?Até a próxima!