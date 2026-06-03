Quem tem receio de descobrir uma dívida antiga ou desconhece possíveis restrições em seu nome ganhou uma nova ferramenta para acompanhar a situação financeira. O Nubank anunciou a ampliação dos recursos do NuScore com a chegada do Monitoramento de CPF, funcionalidade criada em parceria com a Acordo Certo.

A novidade permite que os clientes visualizem débitos registrados em diferentes instituições financeiras e recebam notificações sempre que houver novas pendências ou alterações em propostas de negociação. Tudo isso pode ser acompanhado diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de acessar plataformas externas.

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