Quem tem receio de descobrir uma dívida antiga ou desconhece possíveis restrições em seu nome ganhou uma nova ferramenta para acompanhar a situação financeira. O Nubank anunciou a ampliação dos recursos do NuScore com a chegada do Monitoramento de CPF, funcionalidade criada em parceria com a Acordo Certo.
A novidade permite que os clientes visualizem débitos registrados em diferentes instituições financeiras e recebam notificações sempre que houver novas pendências ou alterações em propostas de negociação. Tudo isso pode ser acompanhado diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de acessar plataformas externas.
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Mais controle sobre o histórico financeiro
Além de auxiliar quem busca regularizar a situação financeira, o recurso também atende usuários sem dívidas em aberto. A ferramenta funciona como um sistema de acompanhamento do CPF, permitindo identificar cobranças indevidas ou movimentações que possam afetar o histórico de crédito.
Segundo o banco digital, a proposta é concentrar informações importantes em um único ambiente, tornando mais simples o acesso aos dados financeiros e reduzindo a burocracia normalmente envolvida na descoberta e negociação de débitos.
Descontos e acordos sem sair do app
A atualização também reforça as opções de renegociação oferecidas pelo Nubank. Clientes elegíveis ao programa Desenrola Brasil encontram uma área exclusiva dentro do aplicativo para consultar propostas e concluir acordos de forma digital, com descontos que podem chegar a 90%.
Para quem não se enquadra nos critérios do programa federal, o banco disponibiliza campanhas próprias de renegociação com condições especiais. Em alguns casos, a quitação das pendências pode contribuir para a retomada de produtos financeiros, incluindo a possibilidade de reativação do cartão de crédito, mediante nova análise da instituição.
O Monitoramento de CPF começou a ser disponibilizado de forma gradual para a base de clientes do Nubank. A instituição ainda não divulgou uma data para que a funcionalidade esteja disponível para todos os usuários, mas a expectativa é que a expansão ocorra aos poucos nos próximos meses.