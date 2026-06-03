03 de junho de 2026
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FINANÇAS

Nome sujo? Nubank agora encontra dívidas esquecidas para você

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Ferramenta inédita envia alertas sobre novas pendências financeiras vinculadas ao CPF.
Ferramenta inédita envia alertas sobre novas pendências financeiras vinculadas ao CPF.

Quem tem receio de descobrir uma dívida antiga ou desconhece possíveis restrições em seu nome ganhou uma nova ferramenta para acompanhar a situação financeira. O Nubank anunciou a ampliação dos recursos do NuScore com a chegada do Monitoramento de CPF, funcionalidade criada em parceria com a Acordo Certo.

A novidade permite que os clientes visualizem débitos registrados em diferentes instituições financeiras e recebam notificações sempre que houver novas pendências ou alterações em propostas de negociação. Tudo isso pode ser acompanhado diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de acessar plataformas externas.

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Mais controle sobre o histórico financeiro

Além de auxiliar quem busca regularizar a situação financeira, o recurso também atende usuários sem dívidas em aberto. A ferramenta funciona como um sistema de acompanhamento do CPF, permitindo identificar cobranças indevidas ou movimentações que possam afetar o histórico de crédito.

Segundo o banco digital, a proposta é concentrar informações importantes em um único ambiente, tornando mais simples o acesso aos dados financeiros e reduzindo a burocracia normalmente envolvida na descoberta e negociação de débitos.

Descontos e acordos sem sair do app

A atualização também reforça as opções de renegociação oferecidas pelo Nubank. Clientes elegíveis ao programa Desenrola Brasil encontram uma área exclusiva dentro do aplicativo para consultar propostas e concluir acordos de forma digital, com descontos que podem chegar a 90%.

Para quem não se enquadra nos critérios do programa federal, o banco disponibiliza campanhas próprias de renegociação com condições especiais. Em alguns casos, a quitação das pendências pode contribuir para a retomada de produtos financeiros, incluindo a possibilidade de reativação do cartão de crédito, mediante nova análise da instituição.

O Monitoramento de CPF começou a ser disponibilizado de forma gradual para a base de clientes do Nubank. A instituição ainda não divulgou uma data para que a funcionalidade esteja disponível para todos os usuários, mas a expectativa é que a expansão ocorra aos poucos nos próximos meses.

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