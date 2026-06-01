Sra. Jandira Francisca Marcilio

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. José Francisco da Silva e da Sra. Catarina Candida de Jesus, era viúva do Sr. Marto Romeu Marcilio; deixa os filhos: Eliane Francisca Marcilio; Adriano da Silva Marcilio e Franciele da Silva Bispo, casada com o Sr. Jonatan Cleiton Bispo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 07h30 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. João da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. João Bento da Silva e da Sra. Maria dos Santos, era viúvo da Sra. Cleuza Maria de Souza e Silva; deixa os filhos: Solange Serafim Monteiro, casada com o Sr. Geraldo Serafim Monteiro; Wagner da Silva e Valtelei da Silva, casado com a Sra. Tatiane Tais Moretti. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 16h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Jose Adilson Martins Vieira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Inacio Zacarias Vieira e da Sra. Eutalia Rodrigues Vieira, era casado com a Sra. Fabiana Aparecida Leandro Martins Vieira; deixa os filhos: Eliana Moreira Martins Vieira Dunce, casada com o Sr. Richard Dunce Neto; Katia Moreira Martins Vieira Cason, casada com o Sr. Ulisses Augusto Cason; Laudiceia Moreira Martins Vieira Rodrigues, casada com o Sr. Alexandre Rodrigues; Luciana Moreira Martins Vieira, casada com o Sr. Julio Cesar Gnaccarini Villela; Douglas Moreira Martins Vieira, casado com a Sra. Raquel Silva Santos Vieira; Bruno Leandro Martins Vieira, casado com a Sra. Paloma Altarugio Martins e Lucas Leandro Martins Vieira, casado com a Sra. Jhenifer Marques dos Santos. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.