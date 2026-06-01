Sr. Adilson de Jesus Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. José Celestino de Campos e da Sra. Denir Alves de Campos, falecida; deixa os filhos: Douglas Feitoza Campos e Pamela Caroline Feitoza Campos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 16h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ademir Antonio Olaia
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. Antonio Olaia e da Sra. Luiza Dini Olaia. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Wilson Voltani
Faleceu dia 30/05/2026, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Italo Voltani e da Sra. Antonia Sbravatti Voltani; deixa os filhos: Breno Wilson Prieto Voltani, falecido e Brenda Cristina Prieto Voltani Souza. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cecilia Nardelli de Oliveira
Faleceu dia 31/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Valentim Nardelli e da Sra. Luiza Gobbo, era viúva do Sr. Tarcisio Soares de Oliveira; deixa os filhos: João Carlos Soares de Oliveira; Maria Cristina Soares de Oliveira Zitto, casada com o Sr. Hamilton Zitto e Silvia Regina de Oliveira Fortuoso, casada com o Sr. Sergio Antonio Fortuoso. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/06/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala "06", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora Célia Regina Campos Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Luíz Campos e da Sra. Julieta Furlan de Campos, era viúva do Sr. Mario Matheus Pereira; deixa os filhos: Professora Fabiana Regina Campos Pereira, casada com o Professor Luis Fernando Muller da Silva; Professor Mario Luiz Campos Pereira, falecido, deixando viúva a Sra. Elaine Cristina Correa e Doutor Rodrigo Campos Pereira, casado com a Professora Viviane Gloria Scanagatta. Deixa o irmão Luiz Carlos de Campos, os netos: Maria Eduarda e Pedro Henrique, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje das 08h00 às 13h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Diego Ricardo dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Ricardo Roberto dos Santos e da Sra. Cristiana dos Santos; deixa a filha Antonela Vitoria Fabiano dos Santos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Dijair de Paula
Faleceu dia 01/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Rosa Maria Forti de Paula. Era filho do Sr. Jair de Paula e da Sra. Herondina da Conceição Paula, falecidos. Deixa os filhos: Daiane Priscila de Paula Costa, casada com o Sr. Reginaldo Jesus Costa; Tadiane Fernanda de Paula Benedito, casada com o Sr. José Nilton Benedito e Matheus Henrique de Paula, casado com a Sra. Jessica Adriely Muller de Paula. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala "Camélia", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elza Lopes Duenha Fedatto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha do Sr. Gregorio Duenha e da Sra. Elmerita Lopes Duenha, falecida, era viúva do Sr. Olivio Antonio Fedatto Filho; deixa as filhas: Cristiane Aparecida Fedatto do Amaral, casada com o Sr. Fabio Milanez do Amaral; Greisiane Aparecida Fedatto Souza, casada com o Sr. Rafael de Souza; Greisiele Aparecida Fedatto Ourofino, casada com o Sr. Noedir Ourofino e Cristiele Aparecida Fedatto Nadalini, casada com o Sr. Rudinei Nadalini. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Lirio - C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Evany de Paula Toledo
Faleceu dia 30/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade, filha dos finados Sr. Benedito de Paula Toledo e da Sra. Lazara Eugenio de Paula. Deixa os filhos: Jose Sidnei Daniel, casado com a Sra. Edna da Silva Daniel; Ilda Aparecida Daniel Spinosa, casada com o Sr. Gilberto Spinosa e Francisco de Paula Daniel, casado com a Sra. Antonia Aparecida de Oliveira Daniel. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala "Crisântemos", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Franciele Fernanda de Souza
Faleceu dia 30/05/2026, nesta cidade, contava 37 anos, filha do Sr. Jose Gilberto de Souza e da Sra. Elizabeth Aparecida de Almeida, era casada com o Sr. José Maria Felix dos Santos; deixa as filhas: Beatriz Vitoria Felix Souza e Ana Laura Souza Felix. Deixa os irmãos: Brenda Carolina de Souza; Isabela Cristina de Souza; Thiago Roberto de Souza; Diego Alexandre de Souza e Everton Renato de Almeida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 30/05/2026, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Geny Perez Machado
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. José Perez Filho e da Sra. Elza Perez, era viúva do Sr. Luiz Carlos Machado; deixa os filhos: Marcio Osni Perez Machado; Jamile de Jesus Machado e Daniel Luiz Machado. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Heinz Werner Willi Lich
Faleceu dia 30/05/2026, na cidade de Campinas/SP, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Karl Heinrich Lich e da Sra. Walli Lich, era casado com a Sra. Charlotte Lich. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Ossel Assistência Millennium em Sorocaba/SP, para o Cemitério Memorial Park na cidade de Sorocaba/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ida Pozza Massaroto
Faleceu dia 31/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Elias Massaroto. Era filha dos finados Sr. Guido Pozza e da Sra. Irene Vichietti. Deixa os filhos: Vanderci Massaroto, casado com a Sra. Leda Maria M. Massaroto; Pedro Massaroto; Maria Dalva Massaroto Moreno, casada com o Sr. Claudemir Moreno; Moacir Massaroto; Jacira Massaroto; Jandira Massaroto Caetano, casada com o Sr. Josias Alves Caetano; Vilma Massaroto Gaia, casada com o Sr. Luis Carlos Franco Gaia; Mauro Massaroto, falecido e João Massaroto, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala "02", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Isabela Cristina Rafael
Faleceu dia 31/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 32 anos de idade, filha da Sra. Alessandra Cristina Rafael. Deixa os filhos: Brayan Rafael e Luis Cristiano Rafael, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/05/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala "01", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Isabel Madalena Castilho Romani
Faleceu dia 01/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Florindo Romani. Era filha dos finados Sr. Antonio Castilho e da Sra. Josefa Gimenez. Deixa os filhos: Luiz Antonio Romani Castilho, casado com a Sra. Maria Aparecida Mandro Ramani; José Valdemir Romani Castilho, casado com a Sra. Ivani Tozi Romani; Neire Aparecida Romani Castilho Basso, viúva do Sr. Eduardo Antonio Basso; Nilza Edina Romani Castilho; Maria Ermelinda Romani Castilho, falecida e Carlos Eduardo Romani Castilho, casado com a Sra. Vanessa Tozzi B. Romani. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala "Lírios", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jandira Francisca Marcilio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. José Francisco da Silva e da Sra. Catarina Candida de Jesus, era viúva do Sr. Marto Romeu Marcilio; deixa os filhos: Eliane Francisca Marcilio; Adriano da Silva Marcilio e Franciele da Silva Bispo, casada com o Sr. Jonatan Cleiton Bispo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 07h30 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. João Bento da Silva e da Sra. Maria dos Santos, era viúvo da Sra. Cleuza Maria de Souza e Silva; deixa os filhos: Solange Serafim Monteiro, casada com o Sr. Geraldo Serafim Monteiro; Wagner da Silva e Valtelei da Silva, casado com a Sra. Tatiane Tais Moretti. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 16h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Adilson Martins Vieira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Inacio Zacarias Vieira e da Sra. Eutalia Rodrigues Vieira, era casado com a Sra. Fabiana Aparecida Leandro Martins Vieira; deixa os filhos: Eliana Moreira Martins Vieira Dunce, casada com o Sr. Richard Dunce Neto; Katia Moreira Martins Vieira Cason, casada com o Sr. Ulisses Augusto Cason; Laudiceia Moreira Martins Vieira Rodrigues, casada com o Sr. Alexandre Rodrigues; Luciana Moreira Martins Vieira, casada com o Sr. Julio Cesar Gnaccarini Villela; Douglas Moreira Martins Vieira, casado com a Sra. Raquel Silva Santos Vieira; Bruno Leandro Martins Vieira, casado com a Sra. Paloma Altarugio Martins e Lucas Leandro Martins Vieira, casado com a Sra. Jhenifer Marques dos Santos. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Marcos da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Edgar Bernardino da Silva e da Sra. Maria Iraci da Silva, era casado com a Sra. Thais Alessandra Graciano; deixa os filhos: Erick Michael Vieira da Silva; Erica Carolina Vieira da Silva e Vitoria Vieira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Sagrada Família da cidade de Arapiraca/AL, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Paulo de Pizzol
Faleceu dia 31/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Marli Teresinha Libardi de Pizzol, filho do Sr. José de Pizzol e da Sra. Zuleika Braga de Pizzol. Deixa os filhos: Patricia Libardi de Pizzol, casada com o Sr. Marcelo Fidalgo Neves e José Paulo de Pizzol Junior, casado com a Sra. Natalia Granero. Deixa 02 netas: Sofia de Pizzol Fidalgo e Isis Libardi Neves, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/06/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala "03", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luiza Antonia Hyppolito Daniel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Angelo Rafael Hyppolito e da Sra. Elvira Bortoletto, era viúva do Sr. Ovídio Daniel; deixa os filhos: Antonio Carlos Daniel, casado com a Sra. Nair Aparecida Negresiol Daniel; Fatima Aparecida Tardivo, casada com o Sr. João Carlos Tardivo; Marcia Regina Daniel Ramos, casada com o Sr. Luis Henrique Ramos e Ana Maria Daniel Amstalden, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03" (Dálias), para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Alice Simões de Souza
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Gregório José da Silva e da Sra. Maria Elias da Conceição, era casada com o Sr. João Simões de Souza; deixa os filhos: Alexandre; Adeildo; Adenilson; Agnaldo; Edilson; Maria Evania; Maria Veronilda; Maria de Lourdes e José Irenildo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida de Oliveira
Faleceu dia 01/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro Benedito de Brito. Era filha do Sr. Sebastião Barbosa de Oliveira, falecido e da Sra. Irani Francisco de Oliveira. Deixa as filhas: Eliane de Oliveira Dias; Kate Islaine de Brito Marques, casada com o Sr. Paulo Rogerio Rezende Marques; Juliana de Brito Paschoalino, casada com o Sr. Junior Cesar Paschoaline e Fabiana de Brito. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Apparecida Wohlgemuth
Faleceu dia 31/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade, filha dos finados Sr. Alfredo Wohlgemuth e da Sra. Maria José de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala "8", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Fatima Feliciano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo do Prado e da Sra. Maria Iolanda Lucas do Prado, era casada com o Sr. Davi Correa Feliciano; deixa os filhos: Carlos Alberto Feliciano, casado com a Sra. Karen Feliciano; Edivan Fernando Feliciano, casado com a Sra. Daiane Karol da Conceição Feliciano e Fabiano Augusto Feliciano. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nereu Zem
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Zem Sobrinho e da Sra. Angela Crepaldi Zem, era casado com a Sra. Celina Possani Zem; deixa os filhos: Paulo Roberto Zem, casado com a Sra. Cintia Cristiane Usberti Zem e Luciane Zem, casada com o Sr. José Ricardo Alves de Lima. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neuza de Jesus dos Santos da Cruz
Faleceu dia 31/05/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Almeida da Cruz. Era filha dos finados Sr. Julio Ladislau dos Santos e da Sra. Davina Rodrigues dos Santos. Deixa as filhas: Rosana Lopes de Paula Dias e Rosemira Lopes de Paula. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/06/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Petrina da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. José Martiniano da Silva e da Sra. Raimunda Margarida da Cunha, era viúva do Sr. Dorcidio Oliveira da Silva; deixa os filhos: Santusa Aparecida da Silva Santos, casada com o Sr. Edson de Jesus Santos e Carlos Henrique Aparecido da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu Momento de Memórias foi realizado anteontem, às 09h00 no Salão Nobre do Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Cesar Alessio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Jose Benedicto Alessio e da Sra. Maria Aparecida Vollet Alessio; deixa os filhos: Michele do Prado Alessio; Michel do Prado Alessio; Lavinia do Prado Alessio; Ezequias do Prado Alessio e Ezequiel do Prado Alessio. Deixa também netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala"01" do Velório do Cemitério Municipal de Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vanusia Pereira dos Santos Ferreira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha do Sr. João Manoel dos Santos e da Sra. Valdete Ferreira de Sousa, era casada com o Sr. Marcos Vinicius de Moraes. Deixa o filho João Marcos dos Santos Ferreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Virginia Paula Francisco Moraes da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. Antonio Francisco, falecido e da Sra. Arcedina da Costa Francisco, era casada com o Sr. Aldeci José Moraes da Silva; deixa os filhos: Leonardo Francisco Moraes da Silva e Luis Gustavo Francisco Moraes da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Yara Penha Mestre Moreno
Faleceu dia 30/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. Laerson Mestre Moreno. Era filha dos finados Sr. Octavio Correa da Silva e da Sra. Deolinda Aparecida Alexandrini. Deixa as filhas: Vanessa Moreno Fuentes, casada com o Sr. João Paulo Fuentes e Daniela Aparecida Mestre Moreno, casada com o Sr. Michel Willian Ramos Vasconcelos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala "Lírios", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.