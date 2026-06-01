01 de junho de 2026
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MIRANTE

Saneamento acontece todo dia: cuidado que começa com prevenção

Por Daniel Mantovani, diretor-presidente da Mirante |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
As equipes da concessionária atuam em cerca de 200 pontos estratégicos da cidade, muitos vistoriados semanalmente
As equipes da concessionária atuam em cerca de 200 pontos estratégicos da cidade, muitos vistoriados semanalmente

A proteção do Rio Piracicaba, e dos demais cursos d’água; o cuidado com o meio ambiente; a promoção da vida e da saúde pública. Causas que fazem parte da cidade, e estão diretamente relacionadas às ações de saneamento básico, um trabalho que acontece todos os dias, muitas vezes de forma silenciosa.

O saneamento vai além da infraestrutura. Envolve prevenção, monitoramento e presença constante na cidade. E os resultados mais recentes mostram que esse trabalho vem sendo realizado. No primeiro trimestre de 2026, a Mirante intensificou suas ações preventivas. As vistorias do programa Ribeirão Limpo passaram de 368 para 1.913 inspeções, ampliando significativamente a cobertura de monitoramento dos nossos mananciais.  Já as limpezas de rede cresceram de 74 para 217 operações. São ações que ajudam a evitar obstruções e garantir o bom funcionamento do sistema, que depende também do bom uso da população.

Esse trabalho se apoia em uma base já consolidada: Piracicaba trata 100% do esgoto coletado e segue como referência nacional no setor. Mais do que manter esse padrão, o desafio está em evoluir continuamente, antecipando problemas e preservando os avanços conquistados.

As equipes da concessionária atuam em cerca de 200 pontos estratégicos da cidade, muitos vistoriados semanalmente, com foco na identificação de descartes irregulares de esgoto e ligações indevidas de água de chuva na rede. As inspeções técnicas também cresceram 87%, com uso de métodos como o teste de fumaça e o teste de anilina, que permitem identificar irregularidades muitas vezes invisíveis.

Mesmo com esses avanços, o saneamento continua sendo uma responsabilidade compartilhada. Apenas nos três primeiros meses do ano, mais de 3.700 ordens de desobstrução foram executadas, muitas delas relacionadas ao descarte inadequado de resíduos e gordura, além da ligação incorreta da água de chuva à rede.

Por isso, pequenas atitudes fazem diferença. O uso correto da rede e o descarte adequado de resíduos contribuem diretamente para a eficiência do sistema e para a preservação ambiental.

Piracicaba mostra que é possível avançar com planejamento e responsabilidade. E reforça um princípio essencial: saneamento bem feito começa antes do problema aparecer, e depende da atuação de todos.

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