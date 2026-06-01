A proteção do Rio Piracicaba, e dos demais cursos d’água; o cuidado com o meio ambiente; a promoção da vida e da saúde pública. Causas que fazem parte da cidade, e estão diretamente relacionadas às ações de saneamento básico, um trabalho que acontece todos os dias, muitas vezes de forma silenciosa.

O saneamento vai além da infraestrutura. Envolve prevenção, monitoramento e presença constante na cidade. E os resultados mais recentes mostram que esse trabalho vem sendo realizado. No primeiro trimestre de 2026, a Mirante intensificou suas ações preventivas. As vistorias do programa Ribeirão Limpo passaram de 368 para 1.913 inspeções, ampliando significativamente a cobertura de monitoramento dos nossos mananciais. Já as limpezas de rede cresceram de 74 para 217 operações. São ações que ajudam a evitar obstruções e garantir o bom funcionamento do sistema, que depende também do bom uso da população.

Esse trabalho se apoia em uma base já consolidada: Piracicaba trata 100% do esgoto coletado e segue como referência nacional no setor. Mais do que manter esse padrão, o desafio está em evoluir continuamente, antecipando problemas e preservando os avanços conquistados.

As equipes da concessionária atuam em cerca de 200 pontos estratégicos da cidade, muitos vistoriados semanalmente, com foco na identificação de descartes irregulares de esgoto e ligações indevidas de água de chuva na rede. As inspeções técnicas também cresceram 87%, com uso de métodos como o teste de fumaça e o teste de anilina, que permitem identificar irregularidades muitas vezes invisíveis.

Mesmo com esses avanços, o saneamento continua sendo uma responsabilidade compartilhada. Apenas nos três primeiros meses do ano, mais de 3.700 ordens de desobstrução foram executadas, muitas delas relacionadas ao descarte inadequado de resíduos e gordura, além da ligação incorreta da água de chuva à rede.

Por isso, pequenas atitudes fazem diferença. O uso correto da rede e o descarte adequado de resíduos contribuem diretamente para a eficiência do sistema e para a preservação ambiental.

Piracicaba mostra que é possível avançar com planejamento e responsabilidade. E reforça um princípio essencial: saneamento bem feito começa antes do problema aparecer, e depende da atuação de todos.