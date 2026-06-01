Uma viagem pela história da agroindústria e do desenvolvimento econômico da região de Piracicaba ganha destaque no livro “Retratos da Indústria no Berço da Imigração Europeia”, novo trabalho do pesquisador José Eduardo Heflinger Júnior. A obra bilíngue reúne mais de 200 fotografias raras e documentos históricos que ajudam a reconstruir a memória industrial e econômica de cidades como Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Campinas, Itu, Cordeirópolis, Iracemápolis e Santa Gertrudes.

A publicação traz registros históricos desde os primórdios do século XIX, retratando o surgimento da agroindústria regional, os antigos engenhos de açúcar e o desenvolvimento do parque industrial da região. O conteúdo foi produzido a partir de acervos públicos e particulares do Brasil e da Europa.

O livro também resgata a trajetória do artista, inventor e fotógrafo francês Hercules Florence, considerado um dos pioneiros da fotografia no mundo e responsável pelos primeiros registros visuais da antiga povoação que deu origem à cidade de Limeira. Florence percorreu a região entre as décadas de 1820 e 1850, documentando paisagens, engenhos e estradas do interior paulista.