Uma viagem pela história da agroindústria e do desenvolvimento econômico da região de Piracicaba ganha destaque no livro “Retratos da Indústria no Berço da Imigração Europeia”, novo trabalho do pesquisador José Eduardo Heflinger Júnior. A obra bilíngue reúne mais de 200 fotografias raras e documentos históricos que ajudam a reconstruir a memória industrial e econômica de cidades como Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Campinas, Itu, Cordeirópolis, Iracemápolis e Santa Gertrudes.
A publicação traz registros históricos desde os primórdios do século XIX, retratando o surgimento da agroindústria regional, os antigos engenhos de açúcar e o desenvolvimento do parque industrial da região. O conteúdo foi produzido a partir de acervos públicos e particulares do Brasil e da Europa.
O livro também resgata a trajetória do artista, inventor e fotógrafo francês Hercules Florence, considerado um dos pioneiros da fotografia no mundo e responsável pelos primeiros registros visuais da antiga povoação que deu origem à cidade de Limeira. Florence percorreu a região entre as décadas de 1820 e 1850, documentando paisagens, engenhos e estradas do interior paulista.
Acima, foto histórica da Freios Varga.
No prefácio da obra, o presidente da Associação Pró-Memória de Limeira, Paulo Masuti Levy, destaca a importância da preservação do patrimônio iconográfico brasileiro. Segundo ele, iniciativas como essa ajudam a impedir o desaparecimento de documentos históricos fundamentais para a compreensão da identidade regional.
“A publicação das imagens que revelam a identidade de nossa comunidade representa uma iniciativa essencial para o conhecimento e a preservação da história local”, ressalta Levy.
Além do conteúdo histórico, o projeto também contempla acessibilidade. Em parceria com a Secretaria de Cultura de Limeira, pessoas com deficiência visual poderão acessar gratuitamente o conteúdo da obra por meio do sistema “Poet Compact”, equipamento capaz de converter textos escritos em mídia auditiva. O serviço estará disponível na Biblioteca Municipal Professor João de Souza Ferraz, mediante agendamento.
Com imagens raríssimas e documentos históricos inéditos, a obra convida os leitores a um passeio pelo passado industrial e econômico da região, preservando memórias de construções, empresas e personagens que ajudaram a moldar a história do interior paulista.