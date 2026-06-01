Maria Vitória Pinheiro Casula, moradora do Parque Orlanda, começou a sexta-feira de um jeito diferente, na companhia dos seus gatos Simba, Ruan, Zara e Charlote. Confortavelmente acondicionados em suas caixas de transporte, eles foram levados para castração no mutirão que começou hoje, na Estação da Paulista, e segue até dia 03/06. “Como tenho 6 gatos, eventos como este ajudam”, comemorou Maria Vitória.
Ainda há vagas para castração de cães e gatos. As inscrições estão abertas e cada CPF pode registrar até três animais, desde que o pet tenha RGA (Registro Geral do Animal).
Para participar, basta acessar o link disponibilizado pelo programa Castra+ São Paulo.
A ação busca ampliar o acesso gratuito ao procedimento e contribuir para o controle populacional de cães e gatos. No total, são disponibilizadas 1.500 vagas para tutores do município.
Angelica Ferreira também aproveitou para castrar seu gato Tiaguinho, de 4 meses, depois de ver a informação sobre a oferta do serviço nas redes sociais. “É importante para a saúde e bem-estar deles”, disse a tutora que tem também 2 cães.
As castrações serão viabilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda do deputado federal Delegado Bruno Lima, conquistada a partir de articulação da vereadora Alessandra Bellucci, e do deputado estadual Alex Madureira, e apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Divisão de Proteção Animal da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.
Este será o terceiro mutirão de castrações realizado em Piracicaba em 2026. As ações anteriores atenderam mais de 1.600 animais no município, ampliando o acesso gratuito ao serviço e contribuindo para a saúde e o bem-estar dos pets.
RGA
Para realizar a inscrição, o animal precisa ter RGA (Registro Geral do Animal), documento gratuito que funciona como a identificação oficial de cães e gatos no Brasil. O cadastro reúne informações do tutor e do pet, ajudando na localização de animais perdidos, no controle de vacinação e em ações de saúde pública. O registro pode ser feito gratuitamente pelo site Sinpatinhas.