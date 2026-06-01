Maria Vitória Pinheiro Casula, moradora do Parque Orlanda, começou a sexta-feira de um jeito diferente, na companhia dos seus gatos Simba, Ruan, Zara e Charlote. Confortavelmente acondicionados em suas caixas de transporte, eles foram levados para castração no mutirão que começou hoje, na Estação da Paulista, e segue até dia 03/06. “Como tenho 6 gatos, eventos como este ajudam”, comemorou Maria Vitória.

Ainda há vagas para castração de cães e gatos. As inscrições estão abertas e cada CPF pode registrar até três animais, desde que o pet tenha RGA (Registro Geral do Animal).

Para participar, basta acessar o link disponibilizado pelo programa Castra+ São Paulo.