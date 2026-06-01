O centenário de Marilyn Monroe, celebrado neste 1º de junho, reacende o fascínio por uma das personalidades mais marcantes da história do cinema. Para homenagear a estrela, o Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, promove uma mostra especial dedicada à atriz, reunindo filmes que ajudam a compreender diferentes fases de sua trajetória artística.

Batizada de "Marilyn Monroe 100 anos", a programação destaca momentos importantes da carreira da atriz, incluindo seu primeiro papel com falas, sua estreia como protagonista e o último trabalho realizado para o cinema.

Uma estrela que atravessa gerações

Mesmo após mais de seis décadas de sua morte, Marilyn Monroe permanece entre os rostos mais conhecidos do planeta. Sua imagem continua presente na cultura popular, atravessando gerações e influenciando artistas, fotógrafos e profissionais da moda.