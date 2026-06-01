O centenário de Marilyn Monroe, celebrado neste 1º de junho, reacende o fascínio por uma das personalidades mais marcantes da história do cinema. Para homenagear a estrela, o Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, promove uma mostra especial dedicada à atriz, reunindo filmes que ajudam a compreender diferentes fases de sua trajetória artística.
Batizada de "Marilyn Monroe 100 anos", a programação destaca momentos importantes da carreira da atriz, incluindo seu primeiro papel com falas, sua estreia como protagonista e o último trabalho realizado para o cinema.
Uma estrela que atravessa gerações
Mesmo após mais de seis décadas de sua morte, Marilyn Monroe permanece entre os rostos mais conhecidos do planeta. Sua imagem continua presente na cultura popular, atravessando gerações e influenciando artistas, fotógrafos e profissionais da moda.
Especialistas apontam que sua permanência no imaginário coletivo vai além do sucesso nos cinemas. Ela se tornou um dos maiores símbolos da própria história de Hollywood.
Os filmes mais populares da carreira da atriz são: Quanto Mais Quente Melhor, Os Homens Preferem as Loiras, O Pecado Mora ao Lado e Como Agarrar um Milionário.
A mulher por trás do mito
Exposições realizadas atualmente no Brasil e nos Estados Unidos procuram lançar um novo olhar sobre a trajetória da atriz. Documentos, fotografias, contratos, figurinos e objetos pessoais ajudam a reconstruir a imagem de uma profissional que entendia profundamente o funcionamento da indústria do entretenimento.
Marilyn enfrentou o desafio de ser reconhecida por seu talento dramático em uma indústria que frequentemente a limitava ao papel de símbolo sexual.
Curiosidades sobre Marilyn Monroe
• Nasceu com o nome Norma Jeane Mortenson, posteriormente registrada como Norma Jeane Baker.
• Passou grande parte da infância em lares adotivos e orfanatos devido aos problemas de saúde mental de sua mãe, Gladys Baker.
• Oficializou o nome Marilyn Monroe apenas em 1956.
• Foi capa da primeira edição da revista Playboy, publicada em 1953.
• Trabalhou em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial antes de iniciar a carreira como modelo.
• Tornou-se famosa pelos cabelos loiros platinados, embora tenha nascido com os fios castanhos.
• Casou-se três vezes, incluindo uniões com o astro do beisebol Joe DiMaggio e o dramaturgo Arthur Miller.
• Marilyn realizou pelo menos 12 abortos, fato pouco conhecido sobre sua vida pessoal.
• Mantinha uma extensa biblioteca pessoal e era apaixonada por literatura.
• Foi investigada pelo FBI durante o período da Guerra Fria por conta de suas ligações com intelectuais considerados progressistas na época.
Entre glamour e genialidade
Muito além da imagem da "loira fatal" eternizada por Hollywood, Marilyn segue sendo uma das figuras mais estudadas e debatidas da cultura pop. Apesar da extensa produção de livros, filmes, documentários e pesquisas sobre sua trajetória, muitos especialistas acreditam que a atriz ainda é frequentemente reduzida a estereótipos que não refletem a complexidade de sua carreira.
Muito antes da era das redes sociais e da cultura dos influenciadores, Marilyn já entendia o valor da própria imagem. Sua atenção aos detalhes envolvendo fotografia, maquiagem, iluminação e enquadramento contribuiu para transformar seu rosto em um dos símbolos visuais mais reconhecidos do século XX.
Essa dualidade ajuda a explicar por que Marilyn Monroe permanece tão fascinante até hoje: uma artista talentosa, consciente do próprio poder de comunicação e capaz de administrar sua imagem com uma inteligência que só passou a ser plenamente reconhecida décadas depois.
Programação especial em São Paulo
A mostra segue nos próximos dias com exibições de clássicos e produções menos conhecidas da filmografia da atriz, oferecendo ao público a oportunidade de revisitar sua obra sob uma nova perspectiva.
Poucas personalidades do entretenimento conseguiram atravessar tantas transformações culturais e permanecer relevantes por tanto tempo quanto Marilyn Monroe. Mais de seis décadas após sua morte, sua imagem continua presente no imaginário popular, resistindo às mudanças da indústria cinematográfica e do próprio sistema de estúdios que ajudou a construir sua fama.
Confira a programação de filmes estrelados pela atriz em exibição no MIS na capital paulista:
2 de junho, terça
• 18h — "Torrentes de ódio"
• 20h — "O Segredo das Viúvas"
3 de junho, quarta
• 18h — "Anos Perigosos
• 20h — "Páginas da Vida"
4 de junho, quinta
• 16h — "Almas Descasadas/ Travessuras de Casado"
• 17h — "O Segredo das Joias"
• 18h — "O Rio das Almas Perdidas"
• 19h — "Páginas da Vida"
• 20h — "Os Desajustados"
5 de junho, sexta
• 17h — "Love Happy"
• 18h —"Mentira Salvadora/ Mulheres em Coro"
• 19h — "O Rio das Almas Perdidas"
• 20h — "Almas Desesperadas"
6 de junho, sábado
• 16h — "Só a Mulher Peca"
• 17h — "O Segredo das Viúvas"
• 18h — "O Segredo das Joias"
• 19h — "Love Happy"
• 20h — "Os Desajustados"
7 de junho, domingo
• 17h — "Os Desajustados
• 19h — "Só Mulher Peca"
Os filmes de Marilyn Monroe podem ser encontrados em diferentes plataformas de streaming, serviços de aluguel digital e acervos especializados em cinema clássico. Como a disponibilidade varia ao longo do tempo, vale a pena pesquisar pelos títulos.
As produções apresentam uma artista versátil, capaz de transitar entre drama, suspense, comédia e musical, reforçando o legado que a transformou em uma das maiores estrelas da história do cinema.