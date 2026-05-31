Sr. Celso Roberto Camargo
Faleceu dia 29/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Cristina dos Santos Camargo. Era filho do Sr. Manoel Correa Camargo e da Sra. Ruth Maria Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Filipe dos Santos Camargo casado com Lumila Souza Girioli Camargo; Maria Carolina dos Santos Camargo casada com Rodrigo Alves Bueno. Deixa a neta: Isabella Camargo, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 30/05/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba sala - Diamante das 09h00 às 17h00, em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre no mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jacob Fedatto Netto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Fedatto e da Sra. Antonia Trevisan, era casado com a Sra. Maria Claudia Clemente Fedatto; deixa os filhos: Jose Eduardo Fedatto e Marcia Cristina Fedatto Vitti, casada com o Sr. Silvio Renato Vitti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Dra. Margareth Henriques Jeveaux Gibertoni
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Jose Jeveaux Junior e da Sra. Maria Henriques Jeveaux; deixa as filhas: Mariana Jeveaux Gilbertoni; Bruna Jeveaux Gilbertoni Travaglini, casada com o Sr. Leandro S. Travaglini e Paula Jeveaux Gilbertoni. Deixa os netos: Rafael e Davi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neide Boniceli da Camara
Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Campinas/SP, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Nello Boniceli e da Sra. Firmina Moreira Boniceli, era casada com o Sr. Manoel Natal da Camara. Deixa o filho Felipe Eduardo Boniceli da Camara, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 17h45 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no Salão Nobre do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Raimunda Celia de Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Olegario Cardoso de Araujo e da Sra. Josefa Moreira Guimarães. Deixa o filho Cristiano de Araujo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ricardo Martins Arndt
Faleceu dia 28/05/2026 na cidade de Rio Claro, aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Thais Cristina da Silva Bonilha Arndt. Era filho do Sr. Uve Arndt, falecido e da Sra. Maria de Lourdes Martins Arndt. Deixa os filhos: Luiza e Arthur, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e o sepultamento ocorreu dia 30/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.