Faleceu dia 29/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Cristina dos Santos Camargo. Era filho do Sr. Manoel Correa Camargo e da Sra. Ruth Maria Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Filipe dos Santos Camargo casado com Lumila Souza Girioli Camargo; Maria Carolina dos Santos Camargo casada com Rodrigo Alves Bueno. Deixa a neta: Isabella Camargo, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 30/05/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba sala - Diamante das 09h00 às 17h00, em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre no mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Fedatto e da Sra. Antonia Trevisan, era casado com a Sra. Maria Claudia Clemente Fedatto; deixa os filhos: Jose Eduardo Fedatto e Marcia Cristina Fedatto Vitti, casada com o Sr. Silvio Renato Vitti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Dra. Margareth Henriques Jeveaux Gibertoni

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Jose Jeveaux Junior e da Sra. Maria Henriques Jeveaux; deixa as filhas: Mariana Jeveaux Gilbertoni; Bruna Jeveaux Gilbertoni Travaglini, casada com o Sr. Leandro S. Travaglini e Paula Jeveaux Gilbertoni. Deixa os netos: Rafael e Davi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.