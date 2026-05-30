O coração do torcedor quinzista quase não aguentou. O XV de Piracicaba buscou o empate por 1 a 1 com o Noroeste aos 48 minutos do segundo tempo, na noite deste sábado (30), no Barão da Serra Negra, e manteve a invencibilidade na Série D do Brasileiro.

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O resultado, válido pela 9ª e penúltima rodada do Grupo 14, garantiu ao Nhô Quim a liderança da chave até o fim da primeira fase. O time já estava classificado, mas agora não pode mais ser alcançado na ponta.