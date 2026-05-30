O coração do torcedor quinzista quase não aguentou. O XV de Piracicaba buscou o empate por 1 a 1 com o Noroeste aos 48 minutos do segundo tempo, na noite deste sábado (30), no Barão da Serra Negra, e manteve a invencibilidade na Série D do Brasileiro.
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O resultado, válido pela 9ª e penúltima rodada do Grupo 14, garantiu ao Nhô Quim a liderança da chave até o fim da primeira fase. O time já estava classificado, mas agora não pode mais ser alcançado na ponta.
Norusca sai na frente, e XV castiga no fim
O Noroeste foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 25 minutos. Após troca de passes pelo alto dentro da área, Marlyson completou de cabeça e colocou os visitantes em vantagem: 1 a 0.
Na etapa final, o XV se jogou para o ataque. O Noroeste teve o contra-ataque na mão para matar o jogo, mas desperdiçou. E pagou caro. Aos 48, Erik Bessa pegou de primeira o cruzamento que veio da direita e estufou a rede: 1 a 1 e explosão no Barão.
Com o empate, o XV chega a 17 pontos, com quatro vitórias e cinco empates. Líder e ainda invicto. O Noroeste foi a 12 pontos e encaminhou a classificação para o mata-mata.
A última rodada da primeira fase será toda no próximo domingo, às 17h. O XV visita o Nova Iguaçu, no Rio. Já o Noroeste recebe o Sampaio Corrêa-RJ em Bauru.
FICHA TÉCNICA
XV 1 x 1 NOROESTE
Série D – 9ª rodada – Grupo 14
*Data: Sábado, 30/05/2026
*Local*: Estádio Barão da Serra Negra, Piracicaba
Gols: Marlyson, aos 25'/1ºT (NOR); Erik Bessa, aos 48'/2ºT (XV)
XV: invicto, 17 pontos, líder do grupo
Noroeste: 12 pontos, 2º lugar