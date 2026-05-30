O grupo escolar que começou a abrigar desde a semana passada a Escola Municipal Kazue Otsubo (Kazé) guarda grandes histórias do passado da região de Ártemis. Tombado pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural), o prédio preserva as memórias de uma Piracicaba que, na década de 1930, iniciava seu processo de amplo desenvolvimento.

O local ficou abandonado por mais de 30 anos, antes de ser revitalizado e ampliado pela Prefeitura de Piracicaba. A unidade passou a atender a Educação Infantil, ampliando a oferta em 280 vagas nos períodos da manhã e da tarde. A obra recebeu investimento de R$ 5 milhões.

O nome original era Escola Reunidas Mista de Masculina de João Alfredo e iniciou suas atividades no dia 15 de março de 1932, ou seja, há mais de 94 anos. Não existem registros de quantos alunos havia na época, mas há indicações de historiadores da região de que haveria em torno de 40 alunos.