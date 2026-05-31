Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da rua Florentino Guerrino Lafratta, próximo ao número 59. Segundo os relatos, vários buracos estão se formando na via, dificultando a passagem de veículos pelo local.
De acordo com os moradores, os buracos ficam próximos uns dos outros e vêm aumentando com o passar do tempo. A situação, segundo eles, tem prejudicado a circulação de carros e gerado transtornos para motoristas que utilizam a rua diariamente.
Ainda conforme os relatos enviados à reportagem, em alguns trechos os condutores precisam reduzir a velocidade ou desviar dos buracos para conseguir passar pela via. Os moradores afirmam que o problema se agravou nas últimas semanas e pedem a realização de serviços de manutenção no asfalto.
Outro ponto alvo de reclamações no bairro Alto é a rua Alfredo Guedes, próximo ao número 2102. Conforme os relatos enviados à reportagem, a via também apresenta diversos buracos ao longo do trecho, o que tem afetado o fluxo de veículos no local.
Segundo os moradores, os buracos na rua Alfredo Guedes também estão aumentando com o passar do tempo. Eles afirmam que motoristas enfrentam dificuldades para trafegar pela via, principalmente nos horários de maior movimento.
Os moradores do bairro pedem providências para que sejam realizados reparos nas duas ruas. Até o momento, não há informações sobre previsão de obras ou intervenções nos trechos citados.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a prefeitura, que em nota, disse: A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos informa que os serviços de recuperação de pavimento nas ruas estão agendados para a próxima semana".