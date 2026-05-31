Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da rua Florentino Guerrino Lafratta, próximo ao número 59. Segundo os relatos, vários buracos estão se formando na via, dificultando a passagem de veículos pelo local.

De acordo com os moradores, os buracos ficam próximos uns dos outros e vêm aumentando com o passar do tempo. A situação, segundo eles, tem prejudicado a circulação de carros e gerado transtornos para motoristas que utilizam a rua diariamente.

Ainda conforme os relatos enviados à reportagem, em alguns trechos os condutores precisam reduzir a velocidade ou desviar dos buracos para conseguir passar pela via. Os moradores afirmam que o problema se agravou nas últimas semanas e pedem a realização de serviços de manutenção no asfalto.