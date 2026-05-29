Sr. Avamor Gonçalves de Freitas

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Gonçalves de Freitas e da Sra. Benta Pereira de Freitas, era casado com a Sra. Fernanda Argolo de Freitas; deixa os filhos: Anderson Argolo de Freitas, casado com a Sra. Semiramis de Lourdes Freitas; Robson Argolo de Freitas, casado com a Sra. Giovana Cristina Polizel de Freitas e Ivanete Ribeiro da Silva. Deixa os netos: Kathleen, Gustavo, Lucas, Diego, Yasmin, Enzo e Nicole. Deixa também irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Benedita Conceição de Moura

Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 75 anos, filha do finado Sr. Santo Laurindo de Moura e da Sra. Isolina Henrique da Conceição; deixa irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição, sala "Standard", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Claudio Luis de Oliveira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. José Antonio de Oliveira, falecido e da Sra. Maria Tomaz Oliveira; deixa os filhos: Yuri Murilo Saderio de Oliveira e Ramon Verdicchio de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 13h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.