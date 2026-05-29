Sr. Avamor Gonçalves de Freitas
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Gonçalves de Freitas e da Sra. Benta Pereira de Freitas, era casado com a Sra. Fernanda Argolo de Freitas; deixa os filhos: Anderson Argolo de Freitas, casado com a Sra. Semiramis de Lourdes Freitas; Robson Argolo de Freitas, casado com a Sra. Giovana Cristina Polizel de Freitas e Ivanete Ribeiro da Silva. Deixa os netos: Kathleen, Gustavo, Lucas, Diego, Yasmin, Enzo e Nicole. Deixa também irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Benedita Conceição de Moura
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 75 anos, filha do finado Sr. Santo Laurindo de Moura e da Sra. Isolina Henrique da Conceição; deixa irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição, sala "Standard", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Claudio Luis de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. José Antonio de Oliveira, falecido e da Sra. Maria Tomaz Oliveira; deixa os filhos: Yuri Murilo Saderio de Oliveira e Ramon Verdicchio de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 13h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Dalvo Gonçalves
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 56 anos, filho dos finados Sr. Vitor Gonçalves e da Sra. Jesus Gonçalves de Araujo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Dimas Trevisan
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 60 anos, filho dos finados Sr. Antonio Jose Trevisan e da Sra. Theresa Rosada Trevisan. Deixa os filhos: Suelen Trevisan e Rodrigo Trevisan. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade, sala "07", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Fabio Augusto Palhano Dantas
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Fabio Dantas e da Sra. Laidmar Lopes Palhano, era casado com a Sra. Adriana Michelon; deixa as filhas: Deborah Biazzim Dantas da Silva, casada com o Sr. Leandro Biazzim de Jesus Silva e Mariana Biazzim Dantas, falecida. Deixa o neto Enzo Biazzim Dantas Silva, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Flordelis dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Gentil dos Santos e da Sra. Lazara de Oliveira Santos; deixa o companheiro Lima, a irmã Florisa dos Santos Spolidorio, casada com o Sr. Diógenes Spolidorio. Deixa ainda o sobrinho Diógenes Spolidorio Júnior, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Francisca Inês Francetto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Vicente Francetto e da Sra. Maria Rodrigues; deixa os filhos: Raul Antonio de Barros Junior, casado com a Sra. Aline Pontes e Costa; Jacqueline de Barros e Wagner de Barros, casado com a Sra. Maria Angelica Chagas Paraizo. Deixa os netos: Luiza e Gustavo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Geraldo Maria da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Laurindo da Silva e da Sra. Leonor da Conceição Silva, era casado com a Sra. Izabel Goissis da Silva; deixa os filhos: Vanderlei Eduardo da Silva, casado com a Sra. Rosemeire Aparecida Altarugio da Silva; Milton Cesar da Silva, casado com a Sra. Rosangela da Silva; Davi Willian da Silva, casado com a Sra. Fabiana Mello da Silva; Edson Ricardo da Silva; Emanuel da Silva; Samira Fernada da Silva, casada com o Sr. Alexandre da Silva; Marcelo da Silva e Rosemeire Cristina da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Municipal da cidade de Charqueada/SP, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Giovanni Benites Madruga
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Pedro Gomes Madruga e da Sra. Maria Cecilia Benites Madruga; era casado com a Sra. Erika Regina Soares. Deixa os filhos: Elton Madruga, casado com a Sra. Fernanda Madruga e Icaro Soares Madruga. Deixa o neto Joaquim Madruga, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Irineu Doná
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada, contava 92 anos, era viúvo da Sra. Teresa Peruca Doná e filho dos finados Sr. José Doná e da Sra. Tereza Biasin. Deixa os filhos: Nilva Aparecida Dona; Nelson Aparecido Dona, casado com a Sra. Sonia Isabel Callegaro Dona e Laercio Dona, casado com a Sra. Aparecida de Jesus Davanso Dona. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Laudacion Posignolo Bortoleto
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 91 anos, era viúva do Sr. Antonio Bortoleto e filha dos finados Sr. Antonio Posignolo e da Sra. Fortunata Sabadoto. Deixa os filhos: Claudia Beatriz Bortoleto; Claudionor Vasconcelos Bortoleto, casado com a Sra. Marcia Bortoleto; Carlos Alberto Bortoleto; Renato Antonio Bortoleto, casado com a Sra. Maria Alice Bortoleto; Luiz Cesar Bortoleto, falecido e Marcos Guilherme Bortoleto, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição, sala "Standard", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Laumildo Roel
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 86 anos, era viúvo da Sra. Eunice Pompemayer Roel e filho dos finados Sr. Francisco Roel Filho e da Sra. Isolina Scarpari. Deixa os filhos: Laumildo Roel Junior e Marcelo Roel, casado com a Sra. Adriana Maroun Roel. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade, sala "Lírio", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lazinha Libertina da Silva Nogueira
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras, contava 78 anos, era viúva do Sr. Jose Francisco Nogueira e filha dos finados Sr. João Moreira da Silva e da Sra. Ana Cecilia de Jesus. Deixa os filhos: Nivaldo Aparecido Nogueira, casado com a Sra. Maria Lourdes Nogueira; Neuci do Socorro Nogueira; Reginaldo Nogueira, casado com a Sra. Hozana Muniz Nogueira; Nilda Aparecida Nogueira Teodoro, casada com o Sr. Rafael Teodoro; Reinaldo Nogueira, casado com a Sra. Atie Renata Balaminutti Nogueira; Valdecir Donizete Nogueira, casado com a Sra. Daiane Cristina Cerigatte Nogueira e Ana Paula Nogueira de Sales, casada com o Sr. Mauro Sergio de Sales. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luis Alberto Thome
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 69 anos, filho do finado Sr. Mario Sidiney Thome e da Sra. Maria Caldena Thome. Deixa as filhas: Cristina Arantes Thome, Ana Paula Arantes Thome e Vivian Maria Thome. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade, sala "07", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Antonio Augusto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Alcides Augusto e da Sra. Olinda Zambuzzi Augusto, era casado com a Sra. Dirce Amaro Augusto; deixa os filhos: Andreia Augusto Machado, casada com o Sr. Alaor Rogério Machado; Luiz Fernando Augusto e Paulo César Augusto, casado com a Sra. Gleiciele de Paula Vieira Augusto. Deixa os netos: Giovanne, Olivia, Heloisa e Helena. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Martins Torrezan
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 67 anos, era casada com o Sr. João Sidnei Torrezan e filha dos finados Sr. José Martins e da Sra. Ana Candida do Amaral. Deixa os filhos: Priscila Torrezan Pereira, casada com o Sr. Andre Kraide Pereira e Leandro Terrezan. Deixa netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nivaldo de Souza
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 78 anos, era casado com a Sra. Maria Madalena Faulin Menucci e filho da finada Sra. Jandira de Souza. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu hoje às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição, sala "A", seguindo para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia Fernandes Guidotti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Francisco Gea Fernandes e da Sra. Virginia Gea Fernandes, era casada com o Sr. Antonio Celso Lucafo; deixa os filhos: Paulo Cesar Fernandes Guidotti; Katia Cristina Fernandes Guidotti; Kelly Cristina Fernandes Guidotti e Luciano Guidotti Sobrinho, casado com a Sra. Maria Carolina Bianchin Bortoletto Guidotti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.