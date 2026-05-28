Sra. Aurea Lopes Ferraz
Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Isidoro Lopes Filho e da Sra. Lucia Romani, era viúva do Sr. Lupercio Antonio Ferraz; deixa os filhos: Eliane Aparecida Ferraz; Edson Jesus Ferraz, falecido; Evandro Luiz Ferraz, casado com a Sra. Josimari Calderan Ferraz e Lupercio Antonio Ferraz Junior, casado com a Sra. Luciana Novaes Ferraz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Parque da Ressurreição, sala Premium, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Herminia Vitti Nabas
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 100 anos, filha dos finados Sr. Jacob Vitti e da Sra. Maria Degaspari, era viúva do Sr. Jose Nabas. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josiane Regina Filomena Moita Raimundo
Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 64 anos, filha do finado Sr. Antonio Moita e da Sra. Antonia da Silva Moita, era casada com o Sr. Jorge Raimundo; deixa os filhos: Juliana Carina Raimundo de Souza, casada com o Sr. Edmilson de Souza; Jaqueline Raimundo Baltazar, falecida, que foi casada com o Sr. Marcio José dos Santos Baltazar; Jane Cristina Raimundo Morales, casada com o Sr. Danilo Altieri Morales e Joice Jennifer Raimundo Rossi, casada com o Sr. Tiago Rossi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Parque da Ressurreição, sala Lírio, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leopoldina Domingues Eleuterio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Salvatino Domingues e da Sra. Encarnação Vicente Domingues, era casada com o Sr. Luiz Alberto Eleuterio. Deixa a filha Regiane Cristina Eleuterio, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lourdes Rodrigues Falci
Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Benedito Rodrigues do Amaral e da Sra. Benedita Maria de Jesus, era viúva do Sr. Fiorindo Falci; deixa os filhos: Marco Antonio Falci, casado com a Sra. Marilene Agda Alonso Falci; Adilson Francisco Falci, casado com a Sra. Marli Aparecida Urbano; Paulo Sergio Falci; Vera Lucia Falci; Alexandra Roberta Falci, casada com o Sr. Claudinei Bertazoni e Edson Luiz Falci, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Saltinho, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Oliveira Rocha
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Barreiros de Oliveira e da Sra. Margarida Viana Pessoa, era viúva do Sr. Manoel Rocha Pinto; deixa os filhos: Zeferino Domingos Oliveira Pinto; João Oliveira Rocha Pinto, casado com a Sra. Leia Maria Neri Rocha; Maria Oliveira Rocha Dilo, casada com o Sr. Noelir Dilo Rocha; Ana Oliveira Rocha; Zelita Oliveira Rocha, casada com o Sr. Anderson Ferraz Gandra; Margarida Oliveira Rocha Souza, casada com o Sr. Durvalino Santos Souza e Raul Oliveira Rocha Pinto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Helena do Amaral
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Pedroso do Amaral e da Sra. Adelaide Piaggio do Amaral; deixa os filhos: Sergio Donizeti Cassiatore; Sueli Aparecida Cassiatore Pedroso; Sonia Cassiatore; Sandra Maria Cassiatore Venancio e Silvio Carlos Cassiatore. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Noedir Gerevini de Campos
Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Cardoso de Campos e da Sra. Neusa Gerevini de Campos, era casado com a Sra. Marisa Aparecida Zen de Campos; deixa os filhos: Stefane Maiara de Campos, casada com o Sr. Bruno das Neves Lages e Jean Gerevini de Campos. Deixa o neto Lorenzo Yuri Neves, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala Camélia, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Vital Cardozo da Silva
Faleceu dia 27/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Cardozo da Silva e da Sra. Nair Cardozo da Silva, era viúvo da Sra. Maria Salete Aparecida Rodrigues Lopes; deixa os filhos: João Vitor Lopes Cardozo da Silva; Andréia Cristina Cardoso da Silva; Adilson Cardozo da Silva, falecido e Francarlos Cardoso da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.