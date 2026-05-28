Sra. Aurea Lopes Ferraz

Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Isidoro Lopes Filho e da Sra. Lucia Romani, era viúva do Sr. Lupercio Antonio Ferraz; deixa os filhos: Eliane Aparecida Ferraz; Edson Jesus Ferraz, falecido; Evandro Luiz Ferraz, casado com a Sra. Josimari Calderan Ferraz e Lupercio Antonio Ferraz Junior, casado com a Sra. Luciana Novaes Ferraz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Parque da Ressurreição, sala Premium, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Herminia Vitti Nabas

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 100 anos, filha dos finados Sr. Jacob Vitti e da Sra. Maria Degaspari, era viúva do Sr. Jose Nabas. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Josiane Regina Filomena Moita Raimundo

Faleceu dia 28/05/2026, na cidade de Piracicaba, contava 64 anos, filha do finado Sr. Antonio Moita e da Sra. Antonia da Silva Moita, era casada com o Sr. Jorge Raimundo; deixa os filhos: Juliana Carina Raimundo de Souza, casada com o Sr. Edmilson de Souza; Jaqueline Raimundo Baltazar, falecida, que foi casada com o Sr. Marcio José dos Santos Baltazar; Jane Cristina Raimundo Morales, casada com o Sr. Danilo Altieri Morales e Joice Jennifer Raimundo Rossi, casada com o Sr. Tiago Rossi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá hoje, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Parque da Ressurreição, sala Lírio, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.