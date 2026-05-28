Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Lindolpho Capelari e da Sra. D'jandira Mercedes Muller Capelari, era viúva do Sr. Rubens Frauendorf Galvão de Miranda; deixa o filho: Marcelo Capelari Galvão de Miranda, casado com a Sra. Camilla Leite Rodrigues de Miranda. Deixa familiares e amigos.O velório ocorrerá hoje, das 08h00 às 12h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Luiz Chieu e da Sra. Thereza Goia, era viúva do Sr. Luiz Zolini; deixa os filhos: Nilce Aparecida Zolini; Luis Antonio Zolini, casado com a Sra. Eliana Aparecida Polezi Zolini e Nilva Maria Zolini Papini, casada com o Sr. Rema Irvaldo Papini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Claudete Campos da Cruz

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Elpidio Campos Freire e da Sra. Francisca Sembla Freire, era viúva do Sr. José Antonio da Cruz; deixa o filho: Alessandro da Cruz. Deixa os netos: Thiago e Lucas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.