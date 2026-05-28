Engenheira Agrônoma: Sra. Alice Maria Capelari Galvão de Miranda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Lindolpho Capelari e da Sra. D'jandira Mercedes Muller Capelari, era viúva do Sr. Rubens Frauendorf Galvão de Miranda; deixa o filho: Marcelo Capelari Galvão de Miranda, casado com a Sra. Camilla Leite Rodrigues de Miranda. Deixa familiares e amigos.O velório ocorrerá hoje, das 08h00 às 12h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sra. Armelinda Chieu Zolini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Luiz Chieu e da Sra. Thereza Goia, era viúva do Sr. Luiz Zolini; deixa os filhos: Nilce Aparecida Zolini; Luis Antonio Zolini, casado com a Sra. Eliana Aparecida Polezi Zolini e Nilva Maria Zolini Papini, casada com o Sr. Rema Irvaldo Papini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Claudete Campos da Cruz
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Elpidio Campos Freire e da Sra. Francisca Sembla Freire, era viúva do Sr. José Antonio da Cruz; deixa o filho: Alessandro da Cruz. Deixa os netos: Thiago e Lucas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elza Aparecida Barbosa Cardoso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Leopoldino Alves Cardoso e da Sra. Maria Dolores Cardoso, era viúva do Sr. Benedito Francisco Barbosa Cardoso; deixa a filha: Alessandra Barbosa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Flora Eunice Rosato Stolf
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Umberto Rosato e da Sra. Amelia Maria Barrichello Rosato, era viúva do Sr. Egydio Stolf Junior; deixa os filhos: Fabio Marcos Stolf, casado com a Sra. Gislaine Aparecida Brunheroto Stolf; Mauro Cesar Stolf, casado com a Sra. Juliana Manin Frias e Cristiane Stolf. Deixa os netos: Fabio, Matheus, Luisa, Vitor e Maria Eduarda. Deixa também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, Sala "A", para o Cemitério Municipal da Cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Carlos Beissman
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Daniel Beissman e da Sra. Marta Borges Beissman, era casado com a Sra. Fatima Cremilda Degaspari Beissman; deixa os filhos: Caroline Maria Beissman e Carlos Anivan Beissman. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 12h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Franco Alves Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. José Franco Alves e da Sra. Thereza Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Ines de Oliveira Dorta Franco; deixa os filhos: Marco Antonio Franco Alves, casado com a Sra. Eliana Regina Moraes Franco; João José Franco Alves, falecido; Julio Cezar Franco Alves; José Carlos Franco Alves, casado com a Sra. Renata Alessandra de Godoi Franco Alves e Juliana de Oliveira Franco Ely, casada com o Sr. Humberto Ely. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Fatima da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Nicolau Alves de Sousa e da Sra. Cicera Maria de Jesus; deixa os filhos: Francisco das Chagas Araujo, casado com a Sra. Renata Alves Sanches; Maria Aparecida da Silva, casada com o Sr. Carlos Alberto da Silva Longo; Alex Lima Monteiro, casado com a Sra. Ana Raquel Monteiro Rizzo; Alexandra da Silva Lima; Arlete Silva de Lima, casada com o Sr. Danilo Cesar Garcia Perez e Ana Cristina da Silva de Lima, casada com Dilma José Diniz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nelson Luiz Ribeiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Antonio Luiz Ribeiro e da Sra. Alzira Maria Marques Ribeiro, era casado com a Sra. Cleusa de Araujo; deixa os filhos: Dorival Darci Ribeiro, falecido; Dirlei José Ribeiro, falecido; Djalma Ribeiro; Daniel Luiz Ribeiro; Denise Aparecida Ribeiro. Deixa os enteados: Fernando Milton; Flávio Milton; Fabio Milton; Fausto Milton e Maria de Fatima Milton, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 13h30 às 17h00 no Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", na sequência sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nivaldo João
Faleceu dia 11/05/2026 na cidade de Freguesia de Porches em Portugal, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Mariza Ana Julio João. Era filho do Sr. Antonio João e da Sra. Dusolina Gerolamo João, falecidos. Deixa os filhos: Samanta João casada com Ricardo Mantuan e Felipe João casado com Marina Brunelli Reis João. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado via área para a cidade de São Paulo, posterior, seguiu em auto fúnebre para a cidade Piracicaba, seu sepultamento ocorreu dia 27/05/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Paulo Fugolin
Faleceu dia 26/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Ilma Piovezan Fugolin. Era filho do Sr. Batista Fugolin e da Sra. Ana Requia, falecidos. Deixa as filhas: Mariana Piovezan Fugolin Lazarim casada com Adriano Jose Lazarim e Ana Paula Piovezan Fugolin. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Orquídeas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sergio Luiz Della Valle
Faleceu dia 25/05/2026, na cidade de São Paulo/SP, contava 53 anos, filho do Sr. Luiz Antonio Della Valle, falecido e da Sra. Maria Helena Rodrigues Della Valle; deixa a filha: Nathalie Barbosa Della Valle. Deixa o neto: Kauan Della Valle dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Tania Maria de Campos Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Lasaro José de Campos e da Sra. Albina Fortini de Campos; deixa a filha: Talita Barretto de Castro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldomiro Frias
Faleceu dia 27/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era viúvo da Sra. Nadir Maria Manin Frias. Era filho do Sr. Ângelo Frias e da Sra. Celestre Ondei, falecidos. Deixa os filhos: Angelo Frias Neto casado com Celisa Annichino Amaral Frias, Roberto Manin Frias casado com Valeria Dib Frias, Sandra Manin Frias casada com Luiz Antonio Martineli, Lolita Manin Frias viúva de Herman Yuri Jordan, Walda Manin Frias casada com Paulo Eduardo de Matos Bellato, Juliana Manin Frias casada com Mauro Cesar Stolf, Sarita Manin Frias casada com Andre Ricardo Alcarde. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/05/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Yvan Jaoude
Faleceu dia 27/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Marta Domingues Jaoude. Era filho do Sr. Boulos Abou Jaoude e da Sra. Olga Chueire Jaoude, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Jaoude, Mariana Jaoude casada com Lucas Reis Medeiros, Nathalia Jaoude. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.