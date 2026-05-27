Clientes de diferentes instituições financeiras enfrentaram dificuldades para realizar transferências e pagamentos via PIX nesta quarta-feira (27). As falhas foram registradas ao longo do dia e rapidamente geraram uma onda de reclamações nas redes sociais, onde usuários relataram lentidão, erros em transações e instabilidade nos aplicativos bancários.

O aumento nos relatos coincidiu com os dados divulgados pelo Downdetector, plataforma que monitora serviços digitais em tempo real. Segundo o sistema, houve um crescimento expressivo nas notificações de problemas a partir do fim da manhã. Em pouco mais de uma hora, centenas de registros já haviam sido contabilizados.

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Bancos acumulam queixas de usuários