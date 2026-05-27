Clientes de diferentes instituições financeiras enfrentaram dificuldades para realizar transferências e pagamentos via PIX nesta quarta-feira (27). As falhas foram registradas ao longo do dia e rapidamente geraram uma onda de reclamações nas redes sociais, onde usuários relataram lentidão, erros em transações e instabilidade nos aplicativos bancários.
O aumento nos relatos coincidiu com os dados divulgados pelo Downdetector, plataforma que monitora serviços digitais em tempo real. Segundo o sistema, houve um crescimento expressivo nas notificações de problemas a partir do fim da manhã. Em pouco mais de uma hora, centenas de registros já haviam sido contabilizados.
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Bancos acumulam queixas de usuários
Entre as instituições mais mencionadas pelos clientes estavam Nubank, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander Brasil, C6 Bank e Banco Inter. Usuários relataram dificuldades tanto para concluir operações quanto para acessar algumas funções básicas dos aplicativos.
De acordo com o levantamento da plataforma, cerca de 44% das reclamações estavam relacionadas diretamente às transferências via PIX. Outros 26% dos registros envolviam falhas nos aplicativos dos bancos, enquanto aproximadamente 25% apontavam problemas em sistemas de pagamento.
Redes sociais viram espaço de reclamação
Com a instabilidade, plataformas como X e Instagram foram tomadas por comentários de clientes tentando entender a origem do problema. Muitos usuários compartilharam mensagens de erro exibidas pelos aplicativos e relataram atrasos em pagamentos, transferências pendentes e dificuldades para movimentar dinheiro.
O episódio também reforçou a importância do PIX na rotina financeira dos brasileiros. Atualmente, o sistema é uma das principais formas de pagamento utilizadas no país, o que faz com que qualquer instabilidade provoque impacto imediato em compras, serviços e transações do dia a dia.