Sr. Acacio Pereira Filho

Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 79 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Borges. Era filho dos finados Sr. Acacio Pereira e da Sra. Josefina dos Santos Pereira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h00, tendo saído a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Airton Antonio Amstalden

Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 81 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Aparecida Ribeiro. Era filho dos finados Sr. Arnaldo Amstalden e da Sra. Thereza Dorizotto. Deixa a filha: Pricila Ribeiro Amstalden. Deixa netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h00, tendo saído a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aparecida de Camargo Nazzini

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Porfirio de Camargo e da Sra. Maria Aparecida Mendes de Camargo, era casada com o Sr. Antonio Nazzini; deixa os filhos: Isabel do Carmo Nazzini Castilho, casada com o Sr. Fernando Castilho Cunha; Lucia Teresa Aparecida Nazzini e Cesar Cristiano de Jesus Nazzini, falecido. Deixa os netos: Giovani, Isabela e Maria Julia, falecida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.