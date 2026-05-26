Sr. Acacio Pereira Filho
Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 79 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Borges. Era filho dos finados Sr. Acacio Pereira e da Sra. Josefina dos Santos Pereira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h00, tendo saído a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Airton Antonio Amstalden
Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 81 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Aparecida Ribeiro. Era filho dos finados Sr. Arnaldo Amstalden e da Sra. Thereza Dorizotto. Deixa a filha: Pricila Ribeiro Amstalden. Deixa netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h00, tendo saído a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida de Camargo Nazzini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Porfirio de Camargo e da Sra. Maria Aparecida Mendes de Camargo, era casada com o Sr. Antonio Nazzini; deixa os filhos: Isabel do Carmo Nazzini Castilho, casada com o Sr. Fernando Castilho Cunha; Lucia Teresa Aparecida Nazzini e Cesar Cristiano de Jesus Nazzini, falecido. Deixa os netos: Giovani, Isabela e Maria Julia, falecida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cecilia Maria de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Pedro de Oliveira e da Sra. Sebastiana Gregorio; deixa os filhos: Leandro Luis Private e Lessandra Private, casada com o Sr. Jose Antonio Machado de Oliveira. Deixa os netos: Bruna Private e Jose Eduardo Machado de Oliveira. Deixa também bisneto, demais familiares e amigos. O corpo será transladado hoje, às 10h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cleide de Carvalho Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Urias Amancio de Carvalho e da Sra. Iracema Maldonato Lopes de Carvalho, era viúva do Sr. Mulci Batista de Araujo; deixa os filhos: Wanderlei Batista de Araujo, casado com a Sra. Celia Regina de Moraes e Patricia Araujo de Jesus, casada com o Sr. Edenilson Stanislau de Jesus. Deixa netos, bisnetas, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 12h30 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 12h45 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Conceição Aparecida Converso Malho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. João Converso e da Sra. Clotilde Angeoleto, era viúva do Sr. Paulo Roberto Malho; deixa as filhas: Ana Paula Malho Santos; Bruna Henriqueta Pelaes dos Santos e Karina Rafaela Pelaes Gonçalves. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Eric Santarcangelo
Faleceu dia 26/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 62 anos de idade e era filho dos finados Sr. Waldomiro Santarcangelo e da Sra. Leontina Fernandes Santarcangelo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 15h00, tendo saído a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala Camélia, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elisandra Cristina Domingues dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filha dos finados Sr. Elcio Domingues de Oliveira e da Sra. Ermelinda Domingues de Oliveira, era casada com o Sr. Eduardo José dos Santos; deixa os filhos: Julia Domingues dos Santos; Aline Domingues dos Santos e Leonardo Domingues dos Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Saudade na cidade de Caieiras/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Laura Manoel Guastaferro
Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 85 anos de idade e era casada com o Sr. Carlos Guastaferro. Era filha dos finados Sr. Antonio Manoel e da Sra. Infancia de Jesus Manoel. Deixa os filhos: Antonio Carlos Guastaferro e Paulo Rogerio Guastaferro, viúvo de Roseli Antonio Guastaferro. Deixa netos, 1 bisneta, familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 16h00 no Cemitério Parque da Ressurreição – sala Lírio. O corpo será transladado em auto fúnebre para a cidade de Limeira e os procedimentos de cremação serão realizados posteriormente no Crematório Monumental. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Mara Venisdelta de Lima Rosario
Faleceu dia 26/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 64 anos de idade e era casada com o Sr. Alziro Natal do Rosario. Era filha dos finados Sr. Julio Abrahão de Lima e da Sra. Leotilde Garbin de Lima. Deixa os filhos: Debora Elissa Rosario dos Santos, Giovane Henrique Rosario e Gisele Rosario. Deixa netos, familiares e amigos. O corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de São Pedro e seu sepultamento ocorrerá hoje às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Cecilia Barbosa Maia
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Francisco Barbosa e da Sra. Lazara de Campos, era viúva do Sr. Sergio Prado Maia; deixa os filhos: Francisco Cesar Barbosa Maia, casado com a Sra. Maria Lopes Maia e Sérgio Prado Maia Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Odette Apparecida Maia
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Augusto da Silva Maia e da Sra. Laura Bueno Maia. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osmane José Alves
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Belarmino José Alves e da Sra. Francisca Amelia Ramos, convivia com a Sra. Sirleia Adriana Romão; deixa os filhos: Wellington Cleber Batista Alves, casado com a Sra. Keny Makaly Vieira Mendes Alves e Welker Jhonattan Batista Alves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vera Lucia Correa de Godoy Vasconcellos
Faleceu dia 26/05/2026 na cidade de Piracicaba, contava 79 anos de idade e era filha dos finados Sr. Arthur Vasconcellos e da Sra. Aurora Correa de Godoy Vasconcellos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h00, tendo saído a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Dálias, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.